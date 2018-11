López Obrador arranca con el pie izquierdo

Miami— Tras pasar unos días en México poco antes de la toma de posesión del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) el primero de diciembre, no puedo decir que encontré un clima de optimismo generalizado. Comparado con lo que vi en una visita anterior unas semanas antes, encontré un país que ha pasado de la esperanza al nerviosismo.AMLO, quien será el primer Mandatario de izquierda de México en varias décadas, tomó varias medidas populistas en las últimas semanas que han sacudido la confianza de los inversionistas y han provocado que la bolsa mexicana caiga a su nivel más bajo en cuatro años y medio.Incluso antes de asumir el cargo, el índice de aprobación de López Obrador cayó del 65 por ciento en agosto al 56 por ciento en noviembre, según una encuesta del diario El Universal.Si bien la mayoría de los mexicanos quieren que cumpla sus promesas de campaña de erradicar la corrupción y gobernar para los pobres, cometió casi una docena de errores poco antes de su inauguración.AMLO ha llevado a cabo dos polémicas "consultas ciudadanas" en que se le preguntó a la gente, entre otras cosas, si querían seguir adelante con el plan de construir un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México. Pero las preguntas estaban diseñadas para avalar sus posturas anunciadas previamente, y la votación no fue supervisada por ninguna institución independiente.El fin de semana pasado, visité uno de los lugares de elección en Guadalajara, y me fue difícil tomarlo muy en serio. Era una mesa improvisada en la calle en la avenida La Paz, atendida por media docena de jóvenes, sin observadores externos."Todos somos voluntarios", me dijo uno de ellos. Los críticos dicen que la votación fue llevada a cabo por activistas del partido político de AMLO, Morena.Luego de uno de estos referendos, el futuro Presidente dijo que -tras recibir el respaldo de los ciudadanos- detendrá la construcción del nuevo aeropuerto de Ciudad de México, uno de los principales proyectos del país, estimado en 13 mil millones.El problema es que detener las obras de Texcoco implica dejar sin efecto contratos con muchas empresas, y dejar en el aire a inversionistas que habían comprado 6 mil millones en bonos del aeropuerto. Los analistas económicos concluyeron casi unánimemente que AMLO no estaba respetando las reglas de juego. El peso mexicano se cayó, y el mercado de valores se desplomó.Otro motivo de nerviosismo entre los inversionistas es que designó a varios nacionalistas de línea dura para cargos clave en el sector energético, y anunció un recorte salarial para funcionarios públicos de alto rango que podría causar un éxodo masivo de tecnócratas, y su reemplazo por activistas políticos sin muchas credenciales académicas.AMLO también ha tomado algunas decisiones simbólicas que hacen temer a muchos que se aliará a la izquierda jurásica. Por ejemplo, invitó a su ceremonia de toma de posesión del mando al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, contraviniendo los acuerdos de México con otros 13 países latinoamericanos del Grupo de Lima de aislar al gobernante venezolano de la comunidad diplomática regional.Y Yeidckol Polevnsky, la presidenta del partido de AMLO, elogió al fallecido dictador cubano Fidel Castro en un tuit del 25 de noviembre, calificándolo de un "ejemplo vivo de liderazgo" para a construir un mundo mejor. Adjuntó su mensaje a un tuit del actual Mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, en honor a Castro en el segundo aniversario de su muerte.Además de todo esto, el Gobierno entrante se apresta a designar "superdelegados" para las Administraciones estatales, lo que algunos describen como potenciales Ejecutivos locales paralelos, que estarán bajo las órdenes de AMLO.Es demasiado pronto para saber si López Obrador será extremista autoritario, o si habrá aprendido de sus errores recientes de que no se puede reducir la pobreza si se ahuyenta a los inversionistas y se hace caer la economía.Pero, pocos días antes de su toma de posesión, parece estar empezando con el pie izquierdo, enviando señales que ya han causado una depreciación de la moneda y grandes pérdidas en el mercado de valores.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.