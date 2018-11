Los medios sociales han desempeñado un papel clave en el reciente aumento del extremismo violento de derecha en los Estados Unidos, incluidos tres incidentes recientes: uno en el que un hombre fue acusado de enviar bombas a los críticos del presidente, otro en el que un hombre disparó; murieron dos afroamericanos en la tienda de comestibles de un Kroger en Kentucky, y un tercero en el que un hombre está acusado de conducir un alboroto asesino en una sinagoga en Pittsburgh.Cada uno de estos ataques está incluido en la definición de extremismo de derecha de la base de datos de terrorismo mundial de la Universidad de Maryland: “violencia en apoyo de la creencia de que el estilo de vida personal y / o nacional está siendo atacado y ya está perdido o que la amenaza es inminente; el anti-globalismo, la supremacía racial o étnica, el nacionalismo, la sospecha del Gobierno federal, las obsesiones sobre la libertad individual, son todas las características de esta red de ideologías, que, por supuesto, está impregnada de teorías conspirativas.Sin embargo, a pesar de que el recuento corporal de este fanatismo crece, la nación todavía carece de una estrategia coherente para contrarrestar el extremismo violento hecho posible a través de Internet.En cambio, el diseño fundamental de las redes sociales a veces exacerba el problema. Recompensa la lealtad al propio grupo, proporcionando una rata de compromiso de dopamina que alimenta plataformas como Facebook y YouTube, así como sitios más oscuros como Gab o Voat. Los algoritmos que sustentan estas redes también promueven contenido atractivo, en un ciclo de retroalimentación que, enlace por enlace, guía a las nuevas audiencias hacia ideas tóxicas.Esta dinámica se desarrolla en todo el mundo. En Alemania, un estudio mostró que las ciudades con un mayor uso de Facebook vieron más ataques contra refugiados. En Sri Lanka y Myanmar, Facebook desempeñó un papel importante en incitar a la violencia.Si bien las motivaciones de los actores violentos pueden ser diferentes, los caminos que recorren hacia la violencia son similares. Cesar Sayoc, el acusado bombardero, publicó enlaces en Twitter y Facebook para teorías de conspiración sobre Hillary Clinton y la inmigración ilegal. El acusado asesino de Pittsburgh, Robert Bowers, estaba activo en Gab, una red social establecida para albergar el discurso censurado por las plataformas principales, incluido el discurso que muchas otras plataformas consideraron demasiado extremistas. Dos horas antes del tiroteo, el Sr. Bowers publicó que a una organización judía que ayuda a los refugiados “les gusta atraer invasores para que maten a nuestra gente. No puedo sentarme y ver cómo matan a mi gente. Atornilla tus ópticas, voy a entrar”.Gregory Bush, el hombre acusado de disparar a las dos personas en un Kroger y decir, cuando se enfrenta a un hombre blanco, “Los blancos no matan a los blancos”, era un consumidor más pasivo de las redes sociales. Sin embargo, sus “me gusta” más recientes en Facebook se inclinaron en gran medida hacia los medios conservadores, y un conocido en línea durante mucho tiempo dijo que los tweets de Bush, que durante mucho tiempo se habían salpicado de poco racismo casual, se volvieron cada vez más violentos en el transcurso de las elecciones de 2016. No había organización detrás de estos ataques. Los tres sospechosos probablemente nunca se encontraron o interactuaron entre sí. Esta es la nueva forma del extremismo: terroristas auto-dirigidos e inflamados por Internet.La radicalización puede comenzar con conversaciones informales entre los jugadores de videojuegos. Lo que comienza con unos pocos insultos racistas puede llevar a la exposición a la propaganda abierta de la supremacía blanca. Un canal de YouTube aparentemente inocuo puede recomendar otros canales más inflamatorios, que a su vez pueden recomendar contenido cada vez más extremista, una red identificada por el Instituto de Investigación de Datos y Sociedad como la Red de Influencia Alternativa.

