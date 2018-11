Una de las cosas por las que estoy agradecido este Día de Acción de Gracias es la cálida bienvenida con que Estados Unidos recibió a un hombre nacido hace cien años en la actual Ucrania.Wladyslaw Krzysztofowicz nació siendo parte de una familia armenia en una región peligrosa; digamos que era como el Honduras de aquel entonces. Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis asesinaron a algunos de sus familiares; más tarde, algunos sobrevivientes fueron asesinados por los “liberadores” soviéticos.Wladyslaw escapó nadando por el río Danubio desde Romania hasta Yugoslavia, casi lo ejecutaron, logró llegar a Francia y comenzó a soñar con venir a Estados Unidos.Ese hombre era mi padre, y exploró opciones ilegales, entre ellas un matrimonio falso con una ciudadana estadounidense, pero, al final, la primera iglesia presbiteriana en Portland, Oregon, lo apadrinó, aunque era católico, no hablaba inglés y venía de un país comunista que en ese entonces era nuestro enemigo.Había muchas razones para no aceptarlo: los patrocinadores tenían que pagar su transporte a Estados Unidos, cubrir sus gastos y encontrarle un empleo que no lo obligara a hablar inglés (en un principio trabajó como leñador). Hicieron todo esto con una generosidad tremenda; aún estoy intentando devolver el favor.Así que en 1952 mi padre estaba en la cubierta de la embarcación Marseille mientras se acercaba al puerto de Nueva York. Una bostoniana de cabello cano intentó charlar con él, pero mi papá no le entendía nada.La mujer sacó un pedazo de papel y escribió la famosa frase que está en la Estatua de la Libertad, frente a ellos: “Denme sus masas exhaustas, pobres y hacinadas que anhelan respirar libres…”.“Conserve esto como recuerdo, joven”, le dijo. Después se corrigió: “Joven estadounidense”.Mi padre se sintió conmovido de que le hubieran dado la bienvenida como a un “joven estadounidense” antes de que siquiera pisara suelo en el país. Conservó ese pedazo de papel en su cartera durante años como recuerdo de los valores de su nueva nación.Desde luego hubo dificultades. Nadie podía pronunciar un nombre lleno de consonantes ni un apellido con tres zetas, así que lo abrevió como Ladis Kristof. Aprendió inglés, y después lo admitieron con becas en Reed College y la Universidad de Chicago. Al final, se volvió profesor universitario.Nadie le reprochaba que tenía un denso acento eslavo, que no conocía las canciones de los Beatles ni que desconocía si en el Supertazón se jugaba baloncesto o futbol americano. Una vez, durante un día de campo, jugó béisbol en la posición de jardinero… tomó la pelota y la arrojó con tanta fuerza que golpeó a un bateador que se dirigía a la segunda base; estaba orgulloso de su tiro y exasperado de que no expulsaran al corredor.Por eso estoy agradecido: un Estados Unidos dispuesto a aceptar a inmigrantes con acentos desconcertantes. También doy gracias porque su magnanimidad en su mayor parte ha triunfado por encima de la otra vertiente representada por los ignorantes, los disturbios anticatólicos, la Ley de Exclusión de los Chinos, la exclusión de refugiados judíos como Ana Frank, el internamiento de japoneses-estadounidenses, la prohibición de la entrada de musulmanes y este año, la separación de familias inmigrantes en la frontera con México. Todos esos sucesos horribles han dejado una serie de manchas en nuestra historia.Es cierto: la inmigración es un asunto complejo. No podemos abrir nuestras fronteras y admitirlos a todos, así que existen límites complicados que establecer e intercambios que hacer. El presidente Donald Trump a veces habla de aplicar un sistema al estilo canadiense que les dé preferencia de inmigración a los profesionistas con educación universitaria en vez de a los familiares de quienes ya están aquí, y es una sugerencia razonable de políticas que vale la pena debatir.Lo irracional es la satanización de los refugiados sirios u hondureños, o las órdenes de arrebatarles sus hijos a los padres. Este Día de Acción de Gracias, les agradezco a todos esos abogados, trabajadores sociales y voluntarios que durante meses han estado ayudando a los migrantes e intentando reunir a niños traumatizados con padres aterrados.Aún hay muchos niños que no se han reunido con sus familias (hasta el mes pasado eran 245). En algunos casos, las autoridades estadounidenses prácticamente secuestraron a los niños inmigrantes después de quitárselos a sus padres y los incluyeron en el sistema de cuidado tutelar. Mientras nosotros nos reunimos en familia, ellos se preguntan si alguna vez verán a la suya de nuevo.Mi padre murió en 2010. No está aquí en el que sería su cumpleaños número cien para ver cómo su nación adoptiva envía soldados a la frontera como un espectáculo político para combatir a los “invasores”. Agradezco que mi papá haya llegado en una época en la que los estadounidenses veían a los extranjeros como seres humanos, aunque se atrevieran a tratar de mejorar las reglas del béisbol.Este Día de Acción de Gracias, agradezco a quienes, como la señora bostoniana, no vieron a mi papá como un “invasor” ni “violador” ni “asesino”, sino simplemente como un “joven estadounidense”. Si tan solo todos fuéramos como aquella dama de Boston…