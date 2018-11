San Diego– El vencedor siempre provoca caos. Los demócratas del Congreso están aprendiendo esa lección mientras se las arreglan para transitar por los resentimientos y hasta las opciones más difíciles.Siempre es divertido encabezar la resistencia que tener que ser el líder. En algunas ocasiones la primera decisión es la más difícil, como por ejemplo, quién tiene que sostener el martillo.El lunes, 16 demócratas de la Cámara firmaron una carta declarando que se opondrán a la postulación de Pelosi para ser nuevamente la presidenta de la Cámara. ¿Cuál es el objeto de la rebelión? Sólo una palabra: cambio.“Los demócratas compitieron y ganaron con un mensaje de cambio”, escribieron. “Nuestra mayoría se logró con el apoyo de candidatos que dijeron que apoyarían el nuevo liderazgo debido a que los votantes de distritos que fueron difíciles de ganar, y en todo el país, querían un verdadero cambio en Washington. Les prometimos cambiar el estatus quo, y pretendemos cumplir con ese compromiso”.La facción que está a favor de Pelosi señaló que los rebeldes incluyen a Ben McAdams de Utah, cuya postulación en contra de la representante en funciones Mia Love fue demasiado cerrada para ser decidida, hasta la noche del martes.El grupo que está en contra de Pelosi, respondió que había más legisladores demócratas que han dicho que se oponen a que Pelosi se convierta en presidenta, pero que no firmaron la carta.Una cosa está más allá de la disputa: la demócrata californiana está en problemas. Pelosi necesita cada voto que pueda obtener si espera continuar lo que logró durante su primer período del 2007 al 2011.Ayúdenme a recordar, ¿Qué hizo Pelosi durante su primer período? Ayudó al presidente Obama a obtener los votos demócratas para aprobar el Decreto de la Atención Asequible y ciertamente, eso no fue algo sencillo. Sin embargo, los liberales de línea dura no obtuvieron todo lo que querían del Obamacare, y el mismo Obama merece mucho del crédito por la presión que ejerció en el último minuto.Además, Pelosi logró la aprobación de otros temas importantes: la reforma de inmigración, de derechos y de educación, por nombrar sólo algunas.Es verdad que Pelosi es altamente diestra en el único lenguaje que muchos miembros del Congreso entienden: la recaudación de fondos. También es la demócrata a quien los republicanos les fascina odiar, lo cual alimenta la leyenda de que también es una a la que más temen.Por supuesto, algunos demócratas podrían mirar con recelo que Pelosi obstaculice el no codiciado apoyo del presidente Trump una bendición que no es tan sorprendente si uno considera que Trump era, hasta hace unos cuantos años, un demócrata liberal de Manhattan, quien le dio a los demócratas muchas contribuciones para sus campañas.De acuerdo con algunos observadores políticos, esas contribuciones ayudaron a los demócratas a ganar el control de la Cámara de Representantes en el 2006 que por supuesto, dio lugar a que Pelosi fuera nombrada presidenta.Sin embargo, los simpatizantes de Pelosi también podrían argumentar que ella está en la mejor posición para forjar compromisos con la Casa Blanca en asuntos relacionados con un terreno en común, tales como reparar la infraestructura de Estados Unidos.Sin embargo, aunque Pelosi tiene definitivamente sus atributos, no son suficientes para sofocar la revuelta entre los demócratas.Sus defensores aseguran que aquellos que dicen que ella no debería ser la presidenta no pueden decir exactamente por qué.Por una cosa, de hecho, no se trata de la edad o el sexismo ni de ningún ismo.De acuerdo con las circunstancias normales, el hecho de que Pelosi tiene 78 años podría descalificarla. Pero, como ustedes probablemente ya lo notaron, en estos días, nada es normal acerca de la política.Para los nacidos en los años 1950, los 70 son los nuevos 40. Los republicanos están cerrando filas alrededor del comandante en jefe, quien tiene 72 años. En el 2020, los demócratas podrían escoger entre Hillary Clinton de 73 años y Joe Biden de 78 años.Luego, por supuesto, están los simpatizantes de Pelosi, quienes no pueden ayudar sino jugar la carta del género e insistir en que esta reciente rebelión se trata de hombres que no quieren obedecer a las mujeres poderosas.Aunque ese argumento funciona mejor cuando las barreras laborales siguen intactas, pero Pelosi las superó hace 11 años, cuando se convirtió en la primera presidenta de la Cámara. En este entonces, el sexismo no tenía ninguna probabilidad. Aunque ahora tampoco importará mucho.Existen tres razones mejores sobre por qué Pelosi no debería postularse nuevamente.La Geografía. Ella es de San Francisco, California, una ciudad liberal de una estado que es profundamente demócrata. Ella haría más para ampliar el atractivo de su partido si fuera de Saginaw, Michigan o de Marion, Ohio.La Novedad. Los demócratas han jugado este juego anteriormente, y no terminó bien. Pelosi tuvo su turno al bat, y es difícil imaginar que tenga una nueva serie de prioridades legislativas para solucionar en el nuevo Congreso.La Consistencia. Los demócratas han estado presumiendo que atrajeron al proceso a los jóvenes y a las minorías, eso también podría servirles para elegir líderes que reflejen esa diversidad.Aceptémoslo, los congresistas demócratas son un completo desastre. Si no eligen nuevos y mejores líderes a partir de este momento, las cosas van a empeorar.