El pavo, algo tan estadounidense como el pastel de manzana

Washington – Aunque es nativo de Estados Unidos, el pavo es tal vez el último inmigrante del mundo. En muchos idiomas, su nombre usualmente significa, en cierta manera, un extranjero de un lugar lejano. En el idioma vietnamita, se le llama “gallina occidental”. En francés y hebreo, su origen se asigna a India. En árabe, es el “pájaro romano”. Y la lista continúa. Aún en Estados Unidos, esa ave de corral fue asumida como proveniente de un lugar exótico.En un pequeño poblado de Texas, en donde mi familia, integrada por inmigrantes vietnamitas, se estableció en 1984, cuando yo era niño, aprendimos acerca de las tradiciones de nuestro nuevo terruño, a medida que iba llegando cada temporada.Después de unos meses cuando cursaba el sexto grado, me enteré del Día de Acción de Gracias y de la estrella de esa festividad. Aunque los historiadores reportan que el pavo probablemente no estuvo presente en el menú de esa primera celebración que se efectuó en 1621 entre los peregrinos ingleses y los indios Wampanoag, esa ave se ha convertido en sinónimo de lo que es un día festivo, en parte debido a la celebración de las raíces inmigrantes de Estados Unidos.El Día de Acción de Gracias era nuevo para mí, pero el pavo no. En 1978, cuando tenía 7 años, mi familia fue exiliada de Saigon al campo por el gobierno comunista que había resultado victorioso tres años antes en la Guerra de Vietnam.Todo acerca de nosotros – nuestra ropa, nuestra piel en mejores condiciones, el hecho de que usábamos zapatos – fue una señal para los aldeanos de que no pertenecíamos a ese lugar. Ciertamente, nosotros no conocíamos mucho acerca de la vida campirana.Un día, mi padre llegó a casa con lo que se veía como una gallina grande, con una piel roja que le colgaba del cuello. Aun cuando ninguno de nuestros vecinos criaba pavos, mi padre quería hacer un experimento.Si íbamos a criar gallinas, dijo, ¿por qué no criar una más grande? Un pavo, pensó, podría poner huevos más grandes y hasta podría empollar huevos de gallina, para liberar a las gallinas y permitirles poner más huevos.Pero el pavo nunca desarrolló la deseada cría, fue tal la urgencia por colocarlo sobre un montón de huevos día y noche que pensamos poco en darle de comer y beber. Pero ocurrió lo contrario – comer parecía ser lo único que tenía en mente.En la aldea había pocos alimentos, tanto para el ganado como para los humanos. De acuerdo a la política agrícola colectiva del gobierno, los granjeros tenían que ceder su tierra y trabajar juntos en campos comunitarios.Durante la cosecha, el arroz era distribuido en partes iguales. Teniendo pocas recompensas para un arduo trabajo, la mayoría de los agricultores se esforzaban menos.La producción de arroz vietnamita se desplomó. En un corto tiempo después de la llegada de mi familia a Mekong Delta, a la región conocida como el tazón de arroz de Vietnam, se le acabaron los alimentos.La gente limpió el cielo de pájaros y murciélagos, así como la tierra de ratas y víboras, atrapando cualquier cosa que se pudiera comer. El ganado luchaba por comer las escasas sobras. El pavo, que sobresalía de los patos y las gallinas, picoteaba a cualquier persona o cosa que se atreviera a acercarse cerca de la comida que encontraba y comía las hojas de los árboles que podía alcanzar.La destrucción sin sentido, el apetito voraz, la baja producción de huevos y la naturaleza que era algo menos que amigable, todo eso contribuyó al temprano final del pavo.Su carne, dura y correosa, le aportó a nuestra familia una rara experiencia de abundancia.A medida que el hambre siguió apretando, los aldeanos encontraron un chivo expiatorio en mis padres, que eran los extraños. El enojo de nuestros vecinos se convirtió en algo cada vez más violento. En 1983, mi familia escapó de Vietnam en un pequeño bote pesquero atiborrado con 155 personas.Después de pasar un año en varios campamentos de refugiados, arribamos a Estados Unidos.En nuestra nueva casa, la celebración del Día de Acción de Gracias tomó muchos aspectos del Año Nuevo vietnamita, girando alrededor de la reunión familiar y la comida.El día no religioso para dar gracias nos atrajo a todos nosotros, especialmente a mis padres y a sus parientes más veteranos, que agradecimos por haber encontrado un lugar seguro en Estados Unidos.Fue el día festivo en que mi familia intentó cocinar platillos estadounidenses.Al principio, no sabíamos mucho acerca de la cocina estadounidense, todo provenía de una lata o caja. Al paso del tiempo, aprendimos a elaborar el puré de papas, a cocinar el relleno y a hacer pan de maíz. Aunque fue el pavo el mejor indicio de nuestro aprendizaje.El pavo, seco y sin sabor de nuestro primer Día de Acción de Gracias, dio lugar a unos intentos subsiguientes, convirtiéndolo en una carne dorada y jugosa al paso del tiempo, cuando nos sentimos más estadounidenses.Un incontable número de migrantes que han llegado a Estados Unidos sin duda han tenido una experiencia similar. Pero la nuestra fue distintivamente personal: el ave que fue una muestra de nuestro estatus como extraños en Vietnam, nos convirtió en nativos de nuestra nueva casa.