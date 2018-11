La ingenuidad peligrosa de Trump y Xi

Nueva York – Los presidentes Donald Trump y Xi Jinping son un poco parecidos, y eso es un gran peligro para el orden global.Los líderes de Estados Unidos y China son impetuosos, autoritarios y nacionalistas demasiado confiados; además, cada uno parece subestimar la capacidad del otro de infligir dolor. Esta simetría peligrosa hace que ambos bandos se abalancen uno hacia el otro.Se espera que el diez por ciento de los aranceles ya impuesto en la guerra comercial aumente al 25 por ciento en enero, pero también hay una confrontación más amplia que está surgiendo.Trump y Xi quizá sean capaces de llegar a un cese al fuego en su guerra comercial cuando se reúnan para la Cumbre del G-20 en dos semanas. Aunque se llegue a un acuerdo, quizá solo sea un alivio temporal que no altere la dinámica de dos grandes naciones que parecen estar cada vez más destinadas a enfrentarse.Cada bando comete un error de cálculo al considerar que es probable que el otro ceda. China percibe a un hombre demente en la Casa Blanca que habla mucho pero que al final tuvo que retractarse de sus severas medidas en las negociaciones comerciales con Europa. Pekín no parece darse cuenta de que el desafío que Trump plantea para China nace de creencias esenciales y refleja un gran desencanto con China en Estados Unidos.Yo soy un ejemplo de eso. Estudié chino y viví cuatro años en China; mi esposa y yo escribimos un libro en su mayor parte optimista sobre las posibilidades del país llamado ‘China Wakes’. No obstante, Xi ha dañado la marca de China al igual que Trump ha socavado la de Estados Unidos, y hoy es difícil encontrar a demócratas o republicanos que estén dispuestos a hablar a favor de China.Por su parte, Washington también se equivoca. Cree que la economía de China es vulnerable y no entiende que China puede librar una guerra comercial con armas distintas de los aranceles. Puede usar la estrategia del nacionalismo para que sus ciudadanos consideren poco patriótico comprar hamburguesas de McDonald’s, beber Coca-Cola o usar zapatos Nike. Las inspecciones de seguridad podrían ir tras los hoteles estadounidenses; las investigaciones fiscales podrían poner en aprietos a las firmas estadounidenses; y los retrasos en las aduanas podrían retener insumos y afectar a las fábricas de propietarios estadounidenses.El turismo chino a Estados Unidos podría disminuir, los estudiantes podrían ser enviados a universidades australianas en vez de estadounidenses y quizá también haya escasez de minerales poco comunes que necesitan las compañías del país norteamericano. Por si fuera poco, China puede mitigar las sanciones impuestas a Corea del Norte, comprarle más petróleo a Irán o volverse más agresivo en el mar de China Meridional. Puede cancelar los registros de marca de Ivanka Trump —eso podría llamar la atención del presidente— y también desechar los bonos del Departamento del Tesoro de los Estados UnidosTrump tiene razón (¡no puedo creer que acabo de escribir esas palabras!) en que China no ha jugado de manera justa. La mejor respuesta habría sido trabajar con aliados para presionar a China simultáneamente desde todas las esquinas; en cambio, Trump antagonizó a los aliados del país, y ahora estamos solos en esta batalla.¿Por qué a mí y a muchos otros ya no nos agrada China?Esto es un asunto que va más allá de Trump y Xi. La entrada de China a la Organización Mundial del Comercio en 2001 tuvo como propósito integrar al país en el sistema comercial global como una potencia mundial cada vez más responsable. Sin embargo, después de ir en la dirección adecuada bajo los mandatos de Deng Xiaoping y Jiang Zemin, China se estancó en el gobierno de Hu Jintao y se ha rezagado con Xi.China ha robado tecnología y propiedad intelectual incluso mientras ha tomado medidas más agresivas a través de sus fuerzas armadas en el mar de China Meridional y ha limitado las libertades en el país. Xi trasgredió los valores adoptados en todo el mundo cuando detuvo a más de un millón de musulmanes en la región de Sinkiang, arrestó a abogados y cristianos, y redujo constantemente los espacios para el pensamiento libre. Antes solía hacer reportajes desde China cada año, pero ahora los límites impuestos a las visas para periodistas me parecen tan engorrosos que no vale la pena. Y se supone que soy “lao pengyou”, o viejo amigo, de China.Hay otros temas relacionados con la irresponsabilidad de China por los que Estados Unidos debería preocuparse pero no han recibido mucha atención: calculo que alrededor de 20.000 estadounidenses mueren cada año de sobredosis por drogas provenientes de traficantes chinos. En específico, dos tercios o más del fentanilo de Estados Unidos, un opioide sintético mucho más letal que la heroína, parecen venir de China.Para ser justos, China ha hecho algunos esfuerzos contra el narcotráfico, pero esto no ha sido una prioridad, pues los traficantes en su mayor parte exportan el fentanilo, en vez de venderlo en el país. Si el gobierno chino fuera tras los contrabandistas como lo hace con los cristianos, los activistas por los derechos laborales, los abogados o los feministas, esas exportaciones de drogas terminarían.Los ejecutivos de negocios de Estados Unidos solían ser fuertes simpatizantes de una política proChina, pero ellos también se han apartado de esta postura. Hank Paulson, el exsecretario del Departamento del Tesoro, desde hace mucho ha sido un defensor acérrimo de la relación cercana con China, así que me sorprendió la advertencia solemne que hizo a Asia Society en Nueva York el otro día.“Las tensiones económicas están llegando a un punto de quiebre”, advirtió Paulson durante su discurso. Concluyó —y estoy de acuerdo con él— que si Estados Unidos y China no resuelven sus problemas, el mundo enfrentará “un riesgo sistémico de proporciones monumentales”.