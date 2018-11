Los bancos de alimentos necesitan dinero y también comida

Chicago– Las organizaciones de caridad usualmente piden donaciones durante los días festivos debido a que es cuando es más probable que la gente se sienta generosa, aunque el hambre es rampante durante cada mes del año, y de hecho es más álgido para los niños durante el verano, cuando terminan las clases.Los bancos de alimentos en particular tienden a realizar sus peticiones alrededor del Día de Acción de Gracias, debido a que muchas personas hacen sus compras para la gran cena y no les cuesta mucho sacrificio a los compradores dejar un paquete extra de algún alimento, un bote de sopa concentrada o una caja de harina para pastel en el recipiente en donde se recolecta la comida y que se encuentra a la puerta de su supermercado local.Ésa es una buena acción, y nadie debería dejar de intentar que la cena de ese día festivo de una familia sea un poco más abundante o más dulce.De hecho, usualmente yo soy la que los impulsa a hacerlo, ya que le pido a mis lectores que sean generosos debido a que unos 40 millones de estadounidenses, incluyendo más de 12 millones de niños, no tienen la seguridad de conseguir comida o padecen hambre día a día.Sin embargo, en los 13 años que he estado apelando a la generosidad en tiempos del pavo, el rango del problema –y de la solución– se ha expandido en muchas direcciones.Un porcentaje de la población de Estados Unidos experimenta una seguridad baja o muy baja de obtener alimentos y eso se ha incrementado en la última década debido a que no se ha podido recuperar desde la Gran Recesión, además del decremento en el número de empleos bien pagados que requieren una destreza mediana y el incremento de ocupaciones en el sector de los servicios que reciben una baja remuneración.El mundo está en llamas.No se trata de una hipérbole. Si usted piensa que lo es, trate de decirle eso a la gente que está luchando para sobrevivir de los incendios forestales de California, que hasta el momento en que escribo esto, ya cobró 59 vidas, dejó cientos de desaparecidos y un número indeterminado de desplazados.Allí es en donde intervienen los bancos de alimentos.Feeding America, que es la organización que representa un alivio a la hambruna y es la más grande del país, trabaja todo el año para distribuir de emergencia alimentos en todo el país. Cuando ocurren terremotos, huracanes o incendios forestales, los miembros de los bancos de alimentos están preparados para enviar comida, agua, equipo y suministros a través de una red de 2 mil 400 camiones.Luego, la organización permanece en las comunidades para ayudarlos con los esfuerzos de recuperación a largo plazo del desastre.En este momento, la organización está coordinando en California con el Banco de Alimentos Contra Costa y Solano, así como con FOOD Share, y el Banco de Alimentos Regional de Los Ángeles, entre muchos otros.Sue Sigler, directora general de la Asociación de Bancos de Alimentos de California en Oakland, me dijo que están suministrando alimentos a los albergues y centros de evacuación, y coordinando a los gobiernos locales y los servicios de emergencia para asegurarse que el tipo adecuado y la cantidad de alimentos lleguen a las personas que lo necesitan.“Desafortunadamente, debido a que vimos este tipo de devastación durante el Incendio Tubbs, hace casi un año, sabemos que existe una recuperación a largo plazo que necesita ser apoyada con alimentos”, comentó Sigler.“A las personas que han perdido sus casas y su empleo les tomará muchos años ser autosuficientes nuevamente, así que, existe una necesidad inmediata y a largo plazo de la ayuda alimenticia”.La mayoría de las personas que experimentan la insuficiencia alimentaria superan por mucho el punto de sólo necesitar un bote de cebollas fritas para colocarlas en una cacerola con ejotes.La realidad es que la enorme necesidad requiere una logística sofisticada para transportar leche fresca, carnes, frutas, vegetales y otros alimentos y cosas básicas a largas distancias desde las bodegas lejanas de los donadores corporativos y los vendedores al mayoreo, hasta las personas que las necesitan.Ésta es la razón, generosos lectores, por la que si ustedes realmente quieren tener un impacto en las vidas de personas que necesitan ser alimentadas, deben abrir sus billeteras.“Con respecto a cuánto puede ayudar la gente, los donativos en efectivo es lo más preferible”, dijo Sigler. “Los bancos de alimentos obtienen los alimentos a un costo muy bajo, aunque tenemos otros muchos gastos, tales como empleados extras, costos de transporte, y muchos más”.Por favor, encuentren la manera de donar el costo de una caja de cereal o el valor de una hamburguesa con queso para su dispensario local, puede localizarlo en el sitio: https: // www.feedingamerica.org/ find-your-local-foodbank.O aporte un dinero extra de su presupuesto mensual para donarlo a decenas de miles de personas que no tienen casa para el Día de Acción de Gracias debido a los incendios en California u otros desastres.Donar unos dólares extra través del sitio en la web, un mensaje de texto o una aplicación, tal vez no se sienta tan bien como depositar un paquete de comida en un recipiente colocado en el supermercado, ya que eso va más allá y ayudará a más personas de lo que usted puede imaginarse.