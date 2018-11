Cinco moralejas sobre el caso de la Casa Blanca y CNN

Este viernes, un juez federal falló a favor de CNN y del reportero Jim Acosta en la disputa que tuvo con el presidente Donald Trump, ordenándole a la Casa Blanca que le restituyera temporalmente las credenciales de prensa que la administración Trump le quitó a Acosta la semana pasada.“En lo que se considera una victoria para la red de cable y para el acceso a la prensa de manera general, el juez Timothy J. Kelly aceptó la moción de CNN y emitió una orden temporal de restricción que impedirá que la administración le impida el paso a Acosta a las instalaciones de la Casa Blanca”.En esencia, la corte ratificó que la Casa Blanca no puede quitarle a Acosta los derechos que confiere la Primera Enmienda sin el debido proceso; en el caso de esta Casa Blanca, al parecer no existe ningún proceso.El juez reprendió a la Casa Blanca, remarcando que no existe ninguna respuesta clara sobre quién le quitó el pase de prensa a Acosta. Sin embargo, en una reprimenda especialmente incisiva a la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders, quien regularmente confunde a los reporteros, la Corte encontró que eran “probablemente no ciertos” los alegatos de que Acosta tocó con sus manos a una interna.Abogados del Departamento de Justicia no trataron de defender ese alegato ni el video que les envió Sanders, así que, fue especialmente significativo que la corte lo haya hecho de propio acuerdo.La Casa Blanca está diseñando lineamientos para la prensa que pretenden reforzar “el decoro”. Ya veremos si eso soporta el escrutinio legal. Aunque para ser litigado se necesita una orden permanente o los méritos de un reclamo desde “el punto de vista de la discriminación” de la Primera Enmienda.The Washington Post fue uno de los medios de comunicación que firmaron un escrito en apoyo a CNN.La Unión Americana de Libertades Civiles respondió. “La decisión que se tomó el día de hoy reafirma que nadie, ni siquiera el presidente, está por encima de la ley. Con toda seguridad, la Casa Blanca esperaba que expulsar a un reportero podría frenar los cuestionamientos enérgicos, aunque la decisión de la corte tendrá el efecto contrario”.Existen unos aspectos interesantes acerca del fallo.Primero, el Departamento de Justicia tuvo un caso difícil pero hizo un trabajo desastroso de litigio. Jonathan Peters, corresponsal de la libertad de prensa para Columbia Journalism Review, comentó este miércoles en Twitter:“Yo agregaría que al parecer, el abogado del Gobierno no entiende bien cómo se recolectan y se reportan las noticias. Para mí, eso fue significativo porque restringe o socava sus argumentos de que la revocación de las credenciales de Acosta dañaron irreparablemente a Acosta, a CNN y al público”.Segundo, el juez Kelly fue designado por Trump, lo cual debería recordarnos que, una vez que los jueces ocupan el estrado, pueden mostrar una increíble ingratitud al presidente que los puso allí. Ellos no quieren ser revocados a través de una apelación ni ridiculizados por sus compañeros. Saben que un futuro presidente y/o el Senado pueden destituirlos o elevarlos a una corte de mayor jerarquía si cuentan con la destreza legal. La mayoría de los jueces, aun los que ha nominado Trump, tratan de actuar correctamente. Sin embargo, a pesar de fracasar con sus normas, la Casa Blanca al parecer no está ignorando el fallo ni ridiculizando a la corte. Un punto bueno para el imperio de la ley.Tercero, la corte reafirmó que aunque la Casa Blanca no tiene que permitirles el paso a los reporteros, pero una vez que lo hace, la Primera y Quinta enmiendas no permiten que les quiten arbitrariamente las credenciales, en este caso fue bajo argumentos falsos. Será interesante ver qué lineamientos establece la Casa Blanca, si son reglas con fondo, neutrales y objetivas, por ejemplo, que sólo hagan una pregunta, que puedan soportar el escrutinio o si la Casa Blanca establece un criterio subjetivo, como el caso de que si no son respetuosos ¡tendrán que abandonar el lugar! Hay que recordar que existe otra demanda pendiente que está cuestionando la conducta de Trump y que está afectando los derechos que tienen los reporteros según la Primera Enmienda.Cuarto, hasta Fox News firmó el escrito, aunque sus anfitriones nocturnos siguen criticando el reportaje agresivo de los medios de comunicación. Esperemos que, tal vez con cierto impulso del nuevo grupo legal conservador de Revisiones y Equilibrio, encabezado por George T. Conway III, los conservadores que se consideran a sí mismos como los defensores de la Constitución empiecen a defenderla cuando Trump la pisotee.Finalmente, Trump perdió, no obstante por un margen estrecho, en su intento por intimidar a los reporteros. Como en el caso en el que le ordenaron que dejara de bloquear a sus críticos en Twitter, Trump no puede hacer lo que le plazca. Como lo dijo Victoria Baranetsky, tomando en cuenta que “el presidente está enemistado abiertamente con los reporteros, es más importante que nunca articular las salvaguardas constitucionales para el Cuarto Poder”. Cada vez que las cortes revisan al Ejecutivo, la democracia recupera terreno contra un presidente anárquico.