Newsom tendrá que demostrar que puede dirigir al Estado Dorado

San Diego – Qué conveniente que California, que es en donde se encuentra Hollywood, eligiera a un gobernador que parece como si hubiera salido de un casting.Estoy seguro que a mis amigas del Estado Dorado no les importará ver mucho a Gavin Newsom en los próximos cuatro años. Este subgobernador de 51 años y ex alcalde de San Francisco, mide 6’3 pies de estatura, tiene un rostro bonito y un abundante cabello, que parece que siempre está acicalado y a la moda. También tiene una bella esposa y unos hijos adorables.Si usted no lo ha visto aun, ya tendrá la oportunidad de hacerlo. Podría apostarse en Iowa o New Hampshire, ya que con toda seguridad, este demócrata pronto va a estar de visita en esos lugares para hacer campaña para otros candidatos para el 2020 – y podría apostar a que cuatro años después, en el 2024, él también se postulará.Aunque los votantes deben tener cuidado. En la tierra de la fantasía, las cosas no son lo que parecen. Es muy frecuente que veamos lo que queremos ver.Eso es cierto indudablemente en la política, en donde el juego se ha convertido en aceptar el apoyo que uno ya tiene y voltearse al revés para obtener votos adicionales en donde quiera que se encuentren. Uno necesita ser flexible. Los políticos conservadores podrían darse cuenta que tienen que ser más liberales, aunque los políticos liberales podrían decidir que necesitan ser más conservadores.También tienen que sentirse cómodos mintiendo a sus electores. Las elecciones de medio término del 2018 fueron significativas no debido a lo que dijeron los candidatos sino a lo que se rehusaron a decir. Muchos demócratas rechazaron hablar acerca de la inmigración, y muchos republicanos se resistieron a mencionar la atención médica. No importa por quién haya votado, va a sentirse sorprendido sobre cómo van a votar más adelante.Como nativo de California que regresó a casa hace 13 años, he observado a Newsom durante un tiempo. Aún no sé quién es, o qué representa. Tampoco estoy seguro qué hace. Cada político necesita contar por lo menos una historia – la suya propia.Newsom no hace eso muy bien. Aunque él ya lo había mencionado anteriormente, fue hasta hace poco que me enteré que el nuevo gobernador electo padece dislexia.El término se refiere a una diferencia sobre cómo funciona el cerebro que dificulta el proceso de información en la forma escrita. En octubre del año pasado, durante el Mes de Concientización sobre la Dislexia, Newsom escribió un ensayo corto sobre su experiencia, logrando empatía con aquellos que tienen ese problema.Siendo una persona cuya esposa es especialista en dislexia, esa parte del currículo personal de Newsom lo convierte en alguien más interesante para mí. Aunque ¿por qué no escuché acerca de eso hasta que llegó el momento de la elección a gobernador un año después?Newsom oculta cosas en la mayoría de los temas. Puede discutir casi sobre cualquier tema que uno le proponga, pero tiende a alejarse de la discusión – tal vez debido a un exceso de precaución.Navega por la vida pública con mucho éxito – como alguien que no quiere molestar a ningún elector. Eso puede ser una estrategia para ganar las elecciones, pero no es una buena receta para un mandatario.En el Estado más poblado, y la quinta economía más grande, California necesita un liderazgo. Los incendios forestales, sequías, escuelas públicas mediocres que se encuentran estancadas por los sindicatos de maestros egoístas. Crecientes costos en la atención médica, negocios que están cerrando, aumento del costo de la vida, personas que están contratando a inmigrantes ilegales libremente, pero que a la vez los están persiguiendo con el puño cerrado.Y ahora que trate de solucionar eso – esperemos que lo haga – Newsom tiene por lo menos tres problemas. Tiene que ir más allá de su base liberal, hacia los moderados, independientes y hasta los republicanos, ya que no es simplemente un gobernador demócrata atrapado dentro de una burbuja en un Estado que es profundamente azul.Necesita diferenciarse de su predecesor demócrata, Jerry Brown, y establecer su propio estilo y agenda – que no será fácil porque Brown podía ser liberal y conservador sobre el mismo tema.También necesita evitar la trampa que ha atrapado a otros gobernadores demócratas de este Estado – el más notable ha sido Gray Davis, quien fue electo en 1998 y se retiró cinco años después – y no enfocarse mucho en sus aspiraciones de ser presidente y evitando la controversia y pierda de vista el trabajo que tiene que desempeñar.Newsom ha dicho que padecer dislexia le enseñó a superar los obstáculos. Eso es bueno porque en el Estado Dorado, el camino que tiene que recorrer está lleno de ellos.