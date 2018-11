CNN debería demandar a Trump por impedir el paso a la prensa

Washington – Jim Acosta, el corresponsal de CNN en la Casa Blanca, es un reportero inteligente y rudo. Pero también es un fanfarrón que al parecer tiene un conflicto con el presidente Donald Trump y no siempre sabe cuándo debe frenar sus cuestionamientos agresivos.Sin embargo, si a usted le gusta el estilo de Acosta, queda claro que la Casa Blanca cruzó una línea roja este miércoles al quitarle a Acosta el “pase fuerte”, que le permite tener el acceso que necesita para cubrir periodísticamente a la Casa Blanca.Esa acción representa un castigo para un miembro de la prensa por hacer su trabajo de informar al público y después, se creó un pretexto falso para disfrazar sus represalias.Es bien sabido que a Trump le disgusta Acosta, y llevó ese sentimiento a un nuevo nivel en una agresiva conferencia de prensa que se efectuó el miércoles, catalogándolo de “rudo y una terrible persona”, de quien CNN debería sentir vergüenza por haberlo empleado.Para empeorar las cosas, Sarah Sanders mintió – e hizo circular un video editado y engañoso para cubrirse las espaldas – cuando aseguró posteriormente que Acosta fue castigado por “ponerle las manos encima a una joven”.Una integrante del staff de la Casa Blanca fue instruida para que le quitara el micrófono de las manos a Acosta, aunque ciertamente él no se lo permitió de inmediato, pero se comportó educadamente, en ese momento se dio un contacto físico pero sólo por unos instantes, cuando él movió su brazo para proteger el micrófono.He escuchado varias sugerencias acerca de la manera en que CNN o la prensa debería responder a esa represalia: Organizando un boicot, una huelga o un apagón noticioso. También he leído las fuertes reprimendas de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, de CNN y de otros medios.Sin embargo, unas cuantas palabras no son suficientes. Un boicot y un apagón noticioso no sólo va en contra de la idea central de que los reporteros están allí para informar al público, sino también podría ceder la información a los peores aduladores de Trump.No, hay que hacerlo algo más: CNN debería demandar a la Casa Blanca de Trump en el terreno de la Primera Enmienda y los grupos que están a favor de los derechos de la prensa, junto con otras organizaciones de los medios de comunicación, deberían unirse para crear un frente unido y poderoso.Fox News, que se benefició de ese frente unido de los medios de comunicación que actuaron en su defensa en el 2009, debería pagar esa solidaridad apoyando esa propuesta.“Esto merece una respuesta fuerte, una demanda sería razonable”, comentó Jonathan Peters, un historiador que imparte clases en la Escuela de Derecho de la Universidad de Georgia y es el corresponsal de la libertad de prensa para la revista Columbia Journalism Review.Él me comentó por correo electrónico que la razón que se presentó para revocarle el pase “fue claramente una farsa” y la Casa Blanca debería ser responsabilizada por eso.“Nada educa al gobierno tanto como una indemnización por daños”, dijo. La demanda, añadió, es muy probable que tomara la forma de una acción bajo un estatuto que autoriza las demandas en contra de actores gubernamentales por ser privados de los derechos que confiere la Primera Enmienda, entre otras cosas.La duda legal, agregó, podría si el periodista tiene el derecho al acceso a la información que otorga la Primera Enmienda o en lugares cerrados al público pero abiertos de manera general a la prensa – algunas cortes de menor jerarquía han aceptado eso.En el caso Sherill contra Knight, una Corte de Circuito del Distrito Columbia decidió en 1977 que un reportero de la nación no debería negársele el pase de prensa de la Casa Blanca.Bruce Brown, director ejecutivo del Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa, me comentó este jueves que CNN “tiene en este momento una manera legítima de demandar por haber habido una represalia – ya que se cruzó una línea”.Agregó que su organización podría apoyar “absolutamente” tal medida, y sugirió que enmarcarlo de una manera más extensa podría ser algo inteligente – incluyendo los esfuerzos que está haciendo el Departamento de Justicia de Trump – actualmente ante el Circuito de la Corte de Apelaciones en el Distrito Columbia, para deshacer la fusión con valor de 85 billones de dólares entre AT&T y Time Warner, que es la empresa matriz de CNN.Por supuesto, una demanda está muy lejos de ser una solución perfecta. Eso no resolvería de inmediato el problema de Acosta, y podría tomar meses o hasta años en ser resuelto.También alimentaría el tipo de controversia antimedios que a Trump le fascina generar, lo cual le beneficia políticamente. Y debido a que una demanda generaría una cobertura de los medios, eso podría distraer la atención de los temas importantes como el que Trump va a poner a uno de sus empleados fieles como procurador general después de haber despedido a Jeff Sessions.Nada de eso es bueno, pero es mucho, mucho peor permitir que una Casa Blanca agresiva tome represalias contra la prensa y luego mienta acerca de eso.