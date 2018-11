Tenemos derecho a ser débiles

Nueva York – ¿Tenemos derecho a sentirnos débiles y cansados en esta era de constante actividad? Para ser más precisos, ¿podemos darnos el lujo de estar agotados, o es una prodigalidad reservada a aquellos que cuentan con el blindaje de la riqueza, los privilegios y la posición para protegerse de las pérdidas a las que estamos expuestos el resto de los mortales? ¿La defensa patriótica de nuestro país requiere una vigilancia perpetua y obsesiva, o tenemos permitido optar por la retirada en algunas ocasiones, por nuestra propia salud mental y espiritual?Son preguntas que me hago con frecuencia y que otros también me hacen, aunque no utilicen exactamente las mismas palabras. Todos intentamos descubrir qué postura es más conveniente en este mundo desgarrado por el engaño y la corrupción, en el que el liderazgo del país enarbola un ataque vil al decoro.Confieso que es todo un dilema.Como cualquier otra persona, me siento atrapado en los enredos de este predicamento. Me encantaría escribir de otros temas, más trascendentes e intelectuales. Sin embargo, desde hace más de dos años, casi el único tema del que he escrito es Donald Trump.Siento la obligación de hacerlo porque veo cómo se desarrolla frente a mis ojos la historia, en toda su esencia y centralidad, y descubro que lo que está en riesgo es nada menos que la misma vida de la república. No obstante, llega el punto en que las palabras se agotan, o ya se ha dicho lo obvio. Después de señalar que Trump es un mentiroso, lo único que se puede añadir es que ha dicho más mentiras. Lo mismo pasa con su racismo, intimidación, corrupción, artificios y falta de intelectualismo.Llega el momento en que se hace evidente que lo anormal, lo indignante y lo inaceptable se han convertido en una constante, e incluso la expresión más enardecida de indignación de los justos se reduce a un fuego endeble.Muchas veces me preguntan: “¿Cuándo acabará? ¿Qué podemos hacer para sacarlo de ahí?”.Mi respuesta siempre es: “Dudo que termine pronto y hay muy poco que podamos hacer para cambiarlo”.No me gusta nada la respuesta, pero es lo único que puedo decir si quiero ser honesto, aunque esta contestación no sea popular.Con todo y que la semana pasada tuvimos motivos para celebrar, después de que los liberales obtuvieron el control de la Cámara de Representantes y con una plantilla tan diversa de candidatos, también se hizo evidente que, ya que los republicanos controlan el Senado, la esperanza de impugnar a Trump y destituirlo es casi nula. Aunque la Cámara de Representantes promueva el juicio político en contra de Trump, es muy poco probable que el Senado lo retire del cargo.Los demócratas incluso debaten cuánta supervisión pueden ejercer en la Cámara de Representantes sin desalentar el compromiso político de los ciudadanos.La única esperanza es que la investigación de Robert Mueller revele información tan irrecusable que algunos republicanos del Senado la consideren inaceptable. Pero hasta ahora, nada parece indicar que existan elementos que puedan inclinarlos en ese sentido.Trump está tomando medidas para que Mueller enfrente enormes obstáculos. La semana pasada, despidió al fiscal general Jeff Sessions y designó a Matthew Whitaker fiscal general interino. En este momento, el FBI investiga acusaciones de corrupción en una empresa en la que Whitaker formaba parte del consejo asesor.Por ahora, quizá sea más prudente esperar los resultados de la investigación de Mueller para ver qué puede utilizarse como carne de cañón para la campaña presidencial de 2020. Tal vez no sea suficiente para garantizar una sentencia positiva por parte del Senado si se promueve el juicio político, pero podría propiciar una “destitución” electoral.Todo parece indicar que no podremos librarnos de Trump hasta las elecciones de 2020 y, aun entonces, los demócratas no podrán sentarse en sus laureles si pretenden derrotarlo.A esto se debe la aflicción popular. ¿Cómo es posible que los republicanos del Congreso toleren este comportamiento y lo aprovechen para asegurar su posición política? ¿Cómo es posible que tantos de nuestros vecinos condonen una hostilidad franca hacia las minorías, la prensa y la verdad?Tal vez deberíamos cuestionar más bien nuestras actitudes. ¿Cómo es posible que no nos hayamos percatado en realidad de cuán hostil es la postura de una parte sustancial de Estados Unidos hacia las acciones de inclusión e igualdad? ¿Cómo es posible que no hayamos comprendido cuán profundos son el racismo y la misoginia estadounidenses? ¿Cómo es posible que no recordemos que el progreso del país siempre ha sido como un baile con un compañero con el que no compaginamos, que nos hace tropezar, pero también avanzar?Recuerdo haber llamado a mi madre cuando Trump resultó electo; me sorprendió que no estuviera tan preocupada como yo esperaba. La explicación que me dio en ese momento fue que había vivido situaciones peores. Es una mujer afroamericana de edad avanzada, originaria del sur del país. Tiene una perspectiva de la historia y sus desengaños muy amplia y plagada de tensiones.Últimamente he reflexionado más acerca de esta forma de pensar, después de leer cómo se posicionaron las personas afroamericanas durante la Reconstrucción y en respuesta a las leyes de Jim Crow, cuando las estructuras políticas se alineaban en general en su contra.Me interesaba saber cómo sobrevivieron y lograron avanzar a pesar de esa franca hostilidad en su contra. Los temas recurrentes que identifiqué fueron los siguientes: nunca debes perder la esperanza de que la justicia triunfará al final, concentra tus fuerzas en los aspectos que es más posible que logres cambiar y recuerda que los cambios nunca ocurren rápido ni son permanentes.La lucha para lograr que prevalezcan la bondad y el decoro es eterna, no temporal.No hay que sentirnos culpables si necesitamos desconectarnos de vez en cuando y darnos un descanso con tal de proteger nuestra salud mental. No hay por qué avergonzarnos. La pelea es para siempre. En cuanto hayamos recargado las fuerzas, podremos volver a ponernos la armadura y reincorporarnos a la batalla con más vigor.