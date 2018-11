Una derrota para la identidad blanca

Durante su campaña presidencial en 2016, Donald Trump vendió dos clases de populismo. Uno apelaba al tribalismo blanco y la xenofobia, claramente cuando empezó a promover las teorías conspirativas sobre la ciudadanía de Barack Obama, y constantemente en sus exageraciones acerca de los crímenes cometidos por inmigrantes, el terrorismo musulmán y el fraude electoral urbano.El otro tenía un atractivo económico, y estaba dirigido a los votantes de la clase trabajadora que habían sentido el duro impacto de la desindustrialización y consideraban que la agenda republicana existente era demasiado libertaria. Trump prometió proteger los subsidios y remplazar Obamacare con algo más generoso; sus argumentos antinmigración abarcaron cuestiones tanto de trabajo como de delincuencia; aseguró que habría un abundante gasto en infraestructura y tratos comerciales que traerían de vuelta los empleos en las fábricas; se comprometió a hacer del Partido Republicano un “partido para los trabajadores”.Cuando esta combinación de enfoques produjo una victoria, se detonó un debate interminable sobre cómo debe verse el populismo trumpiano: con una óptica racial o una económica. Este diálogo ha sido eterno, pero crucial, pues la respuesta podría revelar en gran medida si una convergencia política menos tribal es posible –una en la que los demócratas recuperaran la confianza de los obreros de raza blanca y los republicanos edificaran un nacionalismo panétnico– o si estamos condenados a una polarización racial permanente de los partidos.El argumento más efectivo para dar prioridad a la economía es simple: Trump obtuvo el voto de millones de trabajadores en la región medio oeste del país, el electorado y la región más afectados por la globalización, que antes habían votado por Barack Obama. Lo que plantea este argumento es que, si votaste dos veces por el primer presidente afroamericano de Estados Unidos, es poco probable que tu principal motivación política sea el racismo, y el hecho de que Trump se haya lanzado como un candidato populista económico parecer ser un factor mucho más relevante para explicar tu ejercicio electoral.La contestación, el argumento a favor de priorizar la raza, se basa en una serie de estudios, el más reciente resumido por Zack Beauchamp de Vox semanas antes de las elecciones intermedias, que muestran que era más probable que aquellos que cambiaron su voto de Obama a Trump expresaran actitudes racialmente conservadoras y opiniones de línea dura en contra de la inmigración, a que hubieran sufrido reveses económicos recientes.La hipótesis que arrojaron los intérpretes de estos estudios es que la combinación de la presidencia de Obama y la provocación racial deliberada de Trump tuvieron un efecto de activación sobre la ansiedad blanca. La respuesta negativa en cuanto a la raza del primer presidente afroamericano fue más limitada en 2016 porque Romney no instigaba mediante miedos raciales, pero la reacción violenta aumentó, y cuando el siguiente nominado republicano sí lo hizo, más electores blancos cambiaron de opinión.Ya he criticado estos estudios, pero me resulta más frustrante la manera en que los usan los expertos que el trabajo en sí, lo cual devela dos hechos importantes: que probablemente Trump ganó el voto de los estadounidenses en situaciones modestas de vivienda en lugar de los que están realmente desesperados, y aquellos que fueron de Obama a Trump debieron haber tenido poco interés por las inquietudes de las minorías (que es lo que detectan muchas medidas de ciencias sociales respecto del “conservadurismo racial”) para tolerar los llamamientos más intolerantes del candidato.A la vez, este tipo de estudios a menudo considera la inmigración como una cuestión exclusivamente racial, mientras que muchos electores piensan que es un asunto económico (es por eso que los afroestadounidenses y los hispanos nacidos en el país pueden tomar posturas firmes en cuanto a la inmigración). Así mismo, omiten el hecho de que puedes basar tu voto en inquietudes económicas sin tener una gran preocupación económica (dada la marca histórica del Partido Republicano como el partido de los negocios, es de esperarse que su exitoso discurso económico-populista aborde primero a los electores menos inquietos de la clase trabajadora). Además, respaldan un error del análisis liberal en el que la susceptibilidad a las políticas identitarias de un bloque de votantes se describe crudamente como “nacionalismo blanco”, y pone a esos electores de manera implícita más allá de los límites de la razón, a pesar de que votaron por Barack Hussein Obama apenas cuatro años antes.Lo cual me remite a las recién celebradas elecciones intermedias, que fueron un experimento natural para el cuestionamiento de raza contra economía, pues, como presidente, Trump ha sido más plutocrático que populista en la mayor parte de los asuntos, incluso cuando ha continuado con sus provocaciones de tribalismo y, justo antes de las votaciones, utilizó la caravana de migrantes como una excusa para provocar a la gente con cuestiones de raza.Si los electores que han votado por Obama y Trump estuvieran motivados ante todo por una ansiedad racial, uno supondría que el enfoque del presidente afianzaría su voto para los republicanos, en especial con una economía fuerte, con los candidatos de minorías que propusieron los demócratas, entre otras cosas.Sin embargo, las políticas de identidad blanca no pudieron retener los votos que Trump había ganado. Algunos de los giros más prominentes en contra de los republicanos se dieron entre los estadounidenses de medianos y bajos ingresos, no sólo entre las suburbanitas adineradas. La zona norte del medio oeste del país viró de vuelta a los demócratas, y entre la población de raza blanca sin estudios universitarios, los demócratas mejoraron el apoyo que había recibido Hillary Clinton por ocho puntos porcentuales, idéntico a las cifras que ganaron entre la población blanca con educación superior.Eso no significa que los miedos raciales que Trump avivó no impulsaron a algunos electores republicanos a emitir su voto. No obstante, esto demuestra que las políticas de identidad blanca no son meramente cuestión de azar, que los demócratas pueden persuadir a los votantes blancos indecisos de la clase trabajadora en vez de descartarlos, y que si los republicanos quieren retenerlos, entonces un populismo económico real —con su potencial atractivo panétnico y no racialmente divisorio— sería una mejor apuesta que lo que hemos obtenido con demasiada frecuencia de su Casa Blanca.En una época no muy optimista para las relaciones raciales en Estados Unidos, estas son buenas noticias.