Lucha contra la violencia armada

A principios de este año, la Asociación Nacional del Rifle cerró el acceso en su sitio web a los grados que ha otorgado a los legisladores. Parece que los grados A de la organización, que alguna vez fueron una señal de elegibilidad, se estaban convirtiendo en una responsabilidad para los políticos. El martes, los defensores de la regulación de armas sensatas demostraron por qué.En el estado de Washington los votantes aprobaron fácilmente un referéndum que elevará a 21 años la edad legal para comprar rifles semiautomáticos. Los compradores también tendrán que pasar una verificación de antecedentes mejorada, tomar un curso de capacitación y esperar 10 días después de pagar para obtener el arma. La iniciativa también requerirá que los propietarios de armas almacenen sus armas de forma segura o corran el riesgo de sanciones penales.Para aquellos que creen que un arma de guerra debe comprarse con la misma facilidad que una botella de aspirina y dejarla cargada donde los niños puedan acceder fácilmente a ella, la nueva ley es una molestia. Pero los habitantes de Washington decidieron que mantener las armas poderosas fuera de las manos de los niños y los no aptos es una prioridad más alta que la conveniencia (otro tiroteo en masa, esta vez cerca de Los Ángeles, proporciona la evidencia más reciente de cuán necesarios son esos esfuerzos).Aún más notable en los exámenes parciales fue el número de candidatos al Congreso que se presentaron en los distritos de todo el país que defendían la regulación de la seguridad de las armas.Entre los demócratas que compiten en los distritos de “rojo a azul” del partido en poder de los republicanos, una mayoría abogó por la regulación de armas. En el Distrito 6 del Congreso de Georgia, la defensora de la seguridad de las armas de fuego, Lucy McBath, molestó a la actual republicana Karen Handel (el hijo de McBath, Jordan Davis, fue asesinado a tiros en 2012 por un hombre al que no le gustaba la música que se escuchaba desde el auto estacionado de Davis).En Florida, Georgia y Texas, los demócratas que se lanzaron a la seguridad de armas perdieron carreras en todo el estado, pero solo de forma limitada, trazando un cambio sísmico en la política de armas en el sur.El fiscal general de Nevada, Adam Laxalt, quien apareció en la publicidad de la NRA y obtuvo la calificación A + del grupo, perdió su candidatura para convertirse en gobernador de un candidato a la seguridad de las armas, Steve Sisolak. Una gran cantidad de otros candidatos con calificaciones A también perdieron, incluyendo aspirantes a gobernador en Kansas, Michigan, Minnesota y Nuevo México.A principios de este año, en Vermont, otro estado tradicional de derechos de armas, el gobernador Phil Scott firmó leyes para ampliar las verificaciones de antecedentes, limitar la capacidad de las revistas y permitir la eliminación de armas de fuego a personas en “riesgo extremo” de violencia.Las perspectivas para la seguridad de las armas han mejorado en parte porque la intensidad política en torno al tema ha cambiado de bando. La política de armas se ha convertido en un tema importante para los votantes, según las encuestas de salida a medio plazo.Y aquellos que favorecen las leyes de armas más estrictas ahora son más propensos que los que se oponen a decir que el tema de la regulación de armas es un tema de votación muy importante, según una encuesta de octubre para Everytown for Gun Safety, un grupo de defensa respaldado por Bloomberg LP y su fundador Michael Bloomberg.Otra razón para el progreso en la política de armas es la organización. Los adolescentes sobrevivientes del asesinato en masa en Parkland, Florida, junto con grupos como Moms Demand Action for Gun Sense in America, reunieron a los votantes haciendo llamadas telefónicas, recorriendo barrios y recaudando fondos.Los cambios requeridos para producir una política de armas sensata no sucederán de la noche a la mañana. Pero ahora están sucediendo más rápido de lo que muchos anticiparon. En todo el país, incluso en los estados rojos, los votantes acaban de promover la causa de la seguridad. La marea está cambiando.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.