No hay final feliz para los políticos terribles. Se inflan en el poder como sapos y actúan como depredadores de toda oposición y les incomoda hasta el vuelo de una mosca pero su vida termina igual de corta y abrupta que la de cualquier delincuente contumaz.Mussolini se elevó como “El Duce” de Italia, murió ejecutado. Hitler optó por la “puerta falsa”; Stalin falleció de supuesta hemorragia cerebral que nadie creyó. Le fue atribuida la muerte de 22 mil prisioneros de guerra. Sadam Hussein fue ahorcado con la misma soga que con la que murieron cientos de “enemigos políticos”...En el México contemporáneo la historia habla si no de “sangre azul política” derramada por expresidentes sí de auténticas lapidaciones populares contra pésimos gobernantes: Echeverría, López Portillo, Salinas Zedillo, Fox, ni se diga Calderón... De Chihuahua anda prófugo César Duarte, decenas de exalcaldes no pueden pisar espacio público sin ser al menos objeto de cuestionamiento o mofa.No aspiramos al mal agüero de las inocentes aves acusadas de predestinar el futuro, por lo tanto dejamos que sea la realidad la que nos vaya diciendo los merecimientos del gobernador Javier Corral con la crítica masiva de los chihuahuenses por su mal gobierno y también por las graves enemistades gratuitas que se ha echado encima.En ese tenor de que el destino alcanza a los malos políticos, podemos inscribir lo ocurrido a un exfuncionario público que pasó por decenas de cargos públicos, que se embolsó millones de pesos en esas posiciones y que, al igual que Corral, usó la virtud de la retórica para engatusar, estafar y agraviar.Se trata de Marcelo González Tachiquín, el que fue detenido el martes por la noche por agentes de la Fiscalía General del Estado al mando de Francisco “Paquito” González; éste al mando de César Peniche, y el fiscal bajo el mando de Corral Jurado.Fue detenido el exfuncionario por corrupción, simple y llana corrupción. Así fue presentado ayer al mediodía por los agentes del Ministerio Público ante el juzgado correspondiente. Algunos datos oficiales fueron dados por el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles.Es acusado de malversar cerca de 25 millones de pesos por aquel “Plan Villa” que consistía en equipar a escuelas con instrumentos musicales para crear orquestas sinfónicas que fehacientemente nunca fueron constituidas. Sin duda un acto criminal contra los estudiantes chihuahuenses.Igual que varios duartistas encarcelados, González Tachiquín fue jefe humillando y degradando subordinados. Fue su conducta empalagosa y de sometimiento con su entonces patrón Duarte, pero usaba el pie para tratar a los inferiores.Es un caso idéntico al del exauditor Superior del Estado, Jesús Manuel Esparza. Debieron ser llevados a la cárcel antes pero más por su comportamiento altanero y arrogante. A los jueces corresponderá hoy declararlos culpables o inocentes de semejantes acusaciones que ni dudarlo también tienen bastante de revanchismo político por parte de Corral, pero por lo pronto si hablamos de destino, este los ha alcanzado por tantas ofensas contra sus subalternos.Son briznas en la historia comparados con los “renombres” citados al principio, pero igual de perjudiciales.***Ayer en la independiente Presidencia Municipal estuvo al centro de la mesa como platillo principal el morbo por el paseíllo que se aventó el alcalde y administrador de la ciudad, Rodolfo “El Güerito” Martínez, con eso de que fue meramente fortuita su asistencia al encuentro-cena del tercer tipo que sostuvo el pasado fin de semana la presidenta nacional de Morena en el Café Central de El Paso con un puñado de empresarios y políticos juarenses.Por supuesto todos observaron con recelo y de reojo la justificación ad hoc de que solamente fue a cenar con su familia y por casualidad hubo el “topón” político con la encumbrada política nacional. Haya sido como haya sido, esa fue la comidilla bien disfrutada por todos, especialmente por el jefe de todos, Armando Cabada, único que ya cruzó datos y obtuvo una conclusión no compartida en absoluto con nadie.Hubo otro asunto que se repite como problema en la misma alcaldía y es objeto de chisme casi diario. Aumentan las quejas, las observaciones entre el desempeño del director de los Centros Comunitarios, Iván Pérez, y su bronca poco simulada con la jefa de Atención Ciudadana, Laurita Domínguez, famosa de toda la vida.Ya tendremos luego detalles pero nuestras fuentes nos recomendaron no soltar el tema para “no perder la exclusiva” cuando llegue el momento. Somos pacientes en La Columna, así que sólo dejaremos ahí el dedo en el renglón.***A ningún personaje público está vedado que hable aunque sean barbaridades, incongruencias, contradicciones... No pasa nada contra ellos. Cuando la riegan, a lo más que llegan es a pedir disculpas y san se acabó. El paraíso sigue.Estamos en presencia de un caso hasta de ignorancia supina. Gilberto Sánchez Esparza es consejero de un organismo de Gobierno, de un órgano público, del Instituto Estatal Electoral.Literalmente por hacer nada, ese funcionario cobra de Gobierno cada mes 19 mil 337.22 pesos de sueldo, más 77 mil 662 de compensación, para un total de oro por 96 mil 999.22 pesos cada mes.El ocio es el padre de todos los vicios... y de todos los errores. Sánchez mata el tiempo en redes sociales: “Guardando toda proporción, esto de la gasolina está igual de mal planeado que la guerra contra el narco. Todos los políticos son iguales”.Así contestó un comentario sobre el robo de combustible que hizo en su red social la legisladora federal morenista Tatiana Clouthier, quien exhortó a los mexicanos a luchar juntos “contra la corrupción”.Eso de “todos los políticos son iguales” es una automordida de lengua del consejero electoral. Alguno de sus asesores debe explicarle ampliamente y con suficiencia que él mismo entra automáticamente en la categoría de político, puesto que desarrolla una actividad de gobierno.Ahí quedará la observación para el anecdotario, sin remedio.

