Hubo cena de la jefa con sorpresa juarense

Lo que nos encontramos sin escarbar. Un importante empresario-político-funcionario metido en el corazón de un encuentro del tercer tipo entre morenistas, expriistas y figuras de renombre entre los más robustos capitales de esta frontera.Yeidckol Polevnsky, la presidenta nacional de Morena, extraordinariamente estuvo en Ciudad Juárez desde el viernes muy temprano hasta el lunes por la mañana. Su plan original era volar de El Paso a San Diego el domingo muy temprano. De ahí se trasladaría a Tijuana.Cambió sustancialmente su agenda porque era muy larga la fila de luminarias locales que deseaban hablar y acordar con ella. Hablaron muchos pero desconocemos resultados de las negocias.Entonces ella no venía sólo de dama de compañía de Andrés Manuel López Obrador, si la expresión nos es permitida; tampoco venía exclusivamente a fungir de ofensiva y paraguas contra el gobernador, Javier Corral. Lo hizo muy bien pero no fue su objetivo central.Al término del encuentro presidido por AMLO en Pueblito Mexicano hubo reunión breve de algunos líderes de cámaras empresariales y empresarios con asesores del presidente en materia de economía y finanzas, por supuesto relacionadas con el aspecto central del encuentro: el decreto de la zona franca. Todos fueron cautos, desde un día antes habían acordado suspender un desplegado que lanzarían el sábado y no cuestionaron el “monólogo” del presidente porque recibieron el compromiso de su regreso en tres meses para una valoración integral del decreto ya puesto en marcha.Yeidckol observó todo eso de lejecitos. Estuvo enterada de cada detalle como buena empresaria que es, expresidenta nacional de Canacintra, pero el rollo estrictamente gubernamental quedó para tratamiento de los secretarios de Hacienda, de Economía y el procurador fiscal.Algunos de esos empresarios se asomaron o estuvieron presentes en otra reunión bastante más privada con la presidenta de Morena. Fue en tierra estadounidense, en El Paso, Café Central para mayor seña. Ahí no solamente hablaron de cálculos fiscales o financieros sobre el decreto, sino también de presente y futuro político.Hubo ahí apellidos como Zaragoza, Fuentes, González, asesores políticos de Yeidckol, y al menos otra media docena de personas que nuestras fuentes no identificaron con claridad pero fueron definidas como gentes de negocios de Juárez y la ciudad de Chihuahua.Destacó entre ellos tanto por su caudal económico como por su actual papel político protagónico nada más y nada menos que el independiente administrador de la ciudad y alcalde suplente, Rodolfo “El Güerito” Martínez Ortega.Sigue siendo “El Güerito” figura central en la alcaldía y mano derecha del alcalde, Armando Cabada, con todo y llegada a la Secretaría del Ayuntamiento de Maclovio Murillo Chávez, lo cual significa que el edil no baja la guardia en su refuerzo político por donde requiera llevarlo a cabo. Debió dar la bendición y luz verde a su subordinado para participar en esa cena.Ese encuentro fue uno de los más importantes que sostuvo la lideresa de Morena porque significa no sólo una relación técnico-diplomática con políticos locales y gentes de negocios, sino de compromisos específicos con ellos para lo que hay en el presente y para lo que viene en el futuro.La masa del 2021 empieza a tomar forma.***A ver si como ronca duerme, dirán una treintena de políticos al gobernador Javier Corral. Entrarán en defensa pública y abierta del alcalde de Cuauhtémoc, Carlos Tena Nevárez.El gobernador trae asoleado al presidente municipal originario de Morena desde que éste dejó de pagar casi 400 mil pesos mensuales en alimentación y hospedaje a policías estatales destacamentados en aquel lugar que sólo significaron dolores de cabeza y mayor delincuencia en la zona.Todos los días hay materia de conflicto, algunos acontecimientos de gran riesgo porque ha estallado la violencia entre policías municipales y del Estado.Van en defensa del edil exdiputados priistas que andan cerca de Morena como los juarenses Gabriel Flores y Enrique Serrano; están convocados también René Franco y Gerardo Hernández; los ahora flamantes magistrados estatales, Gabriel Sepúlveda y Jorge Ramírez, Alex LeBarón, Liz Aguilera, César Tapia, David Balderrama.La convocatoria ha sido desarrollada por Gabriel Flores y por el exlegislador perredista, Héctor “Ety” Barraza, actualmente secretario del Ayuntamiento precisamente en Cuauhtémoc.Serán algunos de los mencionados y otra veintena más de distintas partes del estado. Entre este fin de semana y la siguiente se apersonarán en la población manzanera y exigirán a Corral que respete la autonomía municipal y que deje de agredir sistemática y descarnadamente tanto a la institución municipal como al alcalde Tena Nevárez.Tendrán que actuar con más firmeza que los meros discursos porque la andanada contra el edil de Morena es directa hacia la administración y colosalmente mediática contra la figura del alcalde. Es un campañón burdamente orquestado desde la instancia estatal.***La discusión sobre la zona franca o su decreto de estímulos fiscales para la región fronteriza norte opacó otros temas durante la visita del presidente López Obrador a Ciudad Juárez, igual de importantes y trascendentes, como la seguridad pública y el huachicoleo en la entidad.El robo de combustible a Pemex es un problema grave, como lo ha venido señalando cada día en sus conferencias matutinas el primer mandatario del país. Ayer dijo que se ha logrado disminuir este robo de un promedio de 787 pipas a 177, lo que ha representado una recuperación de 2 mil 500 millones de pesos.En Chihuahua, luego de un intenso operativo de la SEIDO de la PGR, el 14 de diciembre del año pasado, en el que se incautaron más de 80 mil litros de gasolina presuntamente robada a Pemex, más de 5.5 millones de pesos, armas y cartuchos útiles, nada se sabe aún acerca de esa investigación, ni se habló sobre el caso en la reciente visita del primer mandatario del país. Valdría la pena que funcionarios federales en Chihuahua se pronunciaran al respecto.A pesar de esta dura intervención de la autoridad federal en nuestra entidad, y a pesar de que hay empresas y personas señaladas (las empresas Energética Carvel S.A. de C.V. y Folvaz S.A. de C.V.), así como bienes incautados, hasta el momento nada se sabe sobre el avance de la investigación, y dichos negocios (Carvel Fuel y Gold Black) siguen operando con normalidad, incluso ayer fue reabierta al público la estación de Gold Black clausurada en el operativo de diciembre. ¿Corrupción o sigilo en la investigación? Ya veremos.***Fue visto como en sus mejores tiempos el exsecretario del Ayuntamiento en Juárez, exsecretario de Educación y exrector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Jorge Quintana Silveyra.Compartió la mesa con nada más y nada menos que Alfredo Lozoya, el famoso “Caballo” alcalde de la capital del mundo. Ayer publicamos que anduvo en Juárez pero desconocíamos de este encuentro.No hubo muchos datos sobre el motivo o el posible resultado de dicho encuentro, pero se entiende que el alcalde de Parral acaba de hacer una amistad de peso.No es para menos dicha relación, en la persona de Quintana, Lozoya se está acercando al grupo de los exrectores; dicha agrupación ha movido los hilos políticos de los últimos tiempos no sólo en Juárez sino en el estado.Se puede entender que anden el buen exrector y su gente buscando otros aires... y puede ser en el ala independiente.