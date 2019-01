Muy conveniente para el país resultó la rectificación del Gobierno federal respecto del inexplicable recorte al sector educativo, concretamente a las universidades públicas en México. Fue el propio Andrés Manuel López Obrador quien en una de sus conferencias mañaneras enmendó la plana en este aspecto tan relevante y crucial para el desarrollo de esta nación. Desde luego que cualquier medida de austeridad o encaminada a corregir el dispendio y el gasto excesivo siempre será bienvenida, pero también todo recorte al Presupuesto de Egresos de la Federación es revisable y corregible. Y en la educación los recortes deben ser muy bien analizados. Al contrario, es ahora cuando más apoyo se debe brindar a proyectos encaminados a fortalecer al sector educativo mexicano.Por eso se aplaude el esfuerzo que hicieron autoridades y legisladores para dotar a esta frontera de un nuevo centro del conocimiento. Se trata del Biblio-avión que “aterrizó” en la ciudad cargado de conocimiento para beneficio de los niños y jóvenes juarenses. Por fuera luce imponente, pero lo que contiene y los alcances, es lo que más trasciende. Excelente ha resultado este proyecto que hasta ahora ha sido visitado por más de 4 mil alumnos. Es precisamente en este tipo de obras en las que se deben invertir los recursos. Ya que muchas autoridades siguen sin entender que no será con la adquisición de más patrullas o armamento, con lo que se va a disminuir los altos índices de violencia. Es con más educación, arte, cultura y deporte como se puede resolver de origen la problemática. Porque invertir tantos recursos en seguridad sólo ha sido paliativo más no preventivo. Es un hecho que todo lo invertido en los últimos años en materia de seguridad no ha servido para desaparecer la violencia, sólo la ha contenido.Por eso, es que se agradece la llegada del Biblioavión que recientemente fue presentado a los juarenses. Esta aeronave transformada en biblioteca pública se encuentra desde hace meses en la avenida Heroico Colegio Militar. Una vez instalado el avión fue convertido en un innovador centro del conocimiento. De entrada llama mucho la atención la imponente nave que se encuentra a unos cuantos metros de una de las principales vialidades de la ciudad. Esta es una obra donde hubo participación del Gobierno federal gestionado por diputados federales de la pasada Legislatura. Actualmente la biblioteca es administrada por la Dirección de Educación del Municipio. Su construcción inició a principios del año pasado y fue inaugurado el jueves 13 de diciembre. La aeronave habilitada como biblioteca móvil tiene 22 computadoras, y además cuenta con una sala audiovisual con una capacidad de 33 personas. El atractivo lugar cuenta con un anfiteatro para 500 alumnos, que es el número de visitantes que se pretende recibir diariamente.Ya que la noticia se volvió viral y existen un sinfín de aviones deshabilitados en muchas partes del país, se espera que este modelo educativo se replique en otras partes de la República Mexicana y más municipios tomen esta iniciativa.Para muchos niños subirse a un avión es uno de sus más grandes anhelos y si relacionan esta experiencia con el mundo de aprendizaje que proporciona una biblioteca, el resultado puede ser muy provechoso para los visitantes.El asombro se provocó mucho antes de su inauguración ya que muchos juarenses fueron testigos del traslado del fuselaje cuando era conducido por avenidas de la ciudad. Luego varias grúas lo instalaron de manera definitiva en su nueva morada, los terrenos aledaños a la Presidencia Municipal, cerca de El Chamizal. Y desde los primeros días muchas familias se han acercado para conocer de cerca un avión de esas dimensiones.Estar realizando tareas o buscar datos en las computadoras instaladas en este avión dará a los alumnos juarenses una nueva perspectiva en el área del aprendizaje. Además de ser un ambiente lúdico, es de vanguardia ya que luce modernos dispositivos tecnológicos, algo que valoran mucho las nuevas generaciones de estudiantes. Este avión 737-300 traído desde Monterrey, Nuevo León puede ser el primero de varios biblioaviones que se instalen en la ciudad. El alcalde Armando Cabada está entusiasmado con este proyecto y seguramente buscará gestionar más de este tipo de bibliotecas en otras partes de la ciudad.Ciudad Juárez necesita urgentemente más de este tipo de proyectos. Es lo más conveniente para una urbe con la problemática que esta frontera presenta, ya que vienen a mejorar el nivel educativo y cultural de los niños y jóvenes juarenses.Se invirtieron cerca de 20 millones de pesos que bien valen la pena. Porque lo que diariamente se invierte en seguridad, no necesariamente está desactivando el problema de fondo.

