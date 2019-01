Desabasto con abasto

Ciudad de México.- No hay desabasto, pero tampoco hay abasto. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo dijo ayer: "Tenemos gasolina suficiente. No hay problema de desabasto. Lo que estamos cuidando es la distribución, no abrir los ductos para que no haya fugas. Estamos abriendo con cuidado los ductos y con cuidado significa que haya vigilancia del personal especializado".El mandatario pidió a los medios, de hecho, no usar el término "desabasto", porque la palabra por sí sola genera problemas de desabasto. Sin embargo, el mismo la utilizó en su conferencia matutina.Lo curioso del caso es que el propio presidente ha afirmado que el huachicoleo, el robo de combustible a través de perforaciones en los poliductos de transporte, no existe. "Se robaban 60 mil millones de pesos de combustible al año, con el huachicoleo -afirmó el 6 de enero en Tijuana-. Nos hacían creer que era por la ordeña de ductos. Fue una cortina de humo, una farsa, porque en realidad ese robo se permitía desde el gobierno". En otras palabras, López Obrador está ordenando el cierre de ductos para detener una ordeña que no es real.No dudo que el robo de combustible se haya organizado desde el interior de Pemex. Es muy cuestionable que los sensores con los que cuentan los ductos no hayan permitido detectar de inmediato las ordeñas. Pero si realmente estos corruptos funcionarios se robaban 60 mil millones de pesos de combustible al año, ¿dónde están las acusaciones penales? ¿Cuáles son los nombres de los responsables? ¿Va el nuevo gobierno a perdonar a corruptos que causaron un daño tan grave al país? ¿O acaso el problema es que no hay pruebas para avalar estas acusaciones?Aun si es cierto que el robo del combustible se organizaba desde el interior de Pemex, la decisión de cerrar los poliductos es equivocada. Esta acción castiga a los mexicanos por un delito que ellos no cometieron, mientras que perdona o solapa a los funcionarios corruptos que ejecutaron el robo. Dejar sin gasolina a millones, especialmente si, como dice el presidente, hay una cantidad suficiente de combustible almacenada, parece una medida ya no inepta sino perversa.El problema de escasez no se limita, al parecer, a la gasolina. Ayer se publicó en el periódico Reforma un anuncio de un grupo gasero que señalaba: "Ante el desabasto de gas LP, Grupo Tomza informa: Sí contamos con suficiente gas ya que somos y contamos con terminales de alto almacenaje para cubrir cualquier contingencia". La pregunta es si también esta aparente escasez de gas LP es consecuencia de robo o de huachicoleo o si estamos sufriendo los resultados de decisiones erróneas del nuevo gobierno.El robo de combustibles, en todas sus vertientes, se ha convertido en un problema profundo para Pemex y para el gobierno de México. Sí hay razones para pensar que ha habido complicidad de funcionarios de Pemex y del gobierno: sólo así se explica que haya habido decenas de miles de perforaciones y pérdidas por 60 mil millones de pesos anuales. Sí es importante tomar medidas para no sólo detener el robo sino para castigar a los responsables. Pero la suspensión del servicio de los poliductos de transporte no es la solución adecuada, como no lo es perdonar a quienes han robado el combustible. Tampoco resuelve nada meter la cabeza en la tierra como avestruz, o como ganso, y repetir muchas veces que no hay desabasto.Aún no hay una fecha para que se normalice el abasto de gasolina en el país, dijo ayer, en su conferencia de prensa, el presidente López Obrador. "¿Cuánto tiempo nos puede llevar? Va a depender. A ver quién se cansa primero. Los que se roban el combustible o nosotros. Yo nada más les mando decir que soy perseverante." ¿Va para largo el desabasto que no es desabasto? Me canso ganso.