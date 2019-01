El gobernador tomó suavemente de los antebrazos al presidente y lo invitó a comer si no tenía compromiso previo. Rodeaba la escena al menos una docena de testigos tratando de acercarse para alcanzar la foto del recuerdo con Andrés Manuel López Obrador o para dejarle pliegos petitorios. Muchas gracias, debo salir ahorita mismo, contestó a Javier Corral Jurado.También quiso el gobernador llevarlo al aeropuerto de regreso pero también suavemente el presidente se resistió. Amor con amor se paga, debió pensar para sus adentros el tabasqueño.Solito AMLO llegó el sábado temprano al aeropuerto de Ciudad Juárez, fue recibido por un amigo que fungió como chofer; ambos tomaron rumbo a las oficinas del Gobierno estatal en el Pueblito Mexicano, en el camino se les atravesó un Starbucks, bebieron un café... o agua... o ambas cosas.A la entrada del Pueblito los esperó Corral y empezó puntual el evento con empresarios para hablar de la zona franca o libre (diez y media de la mañana). Al final del encuentro solito el presidente regresó a su destino... pero no fue directo al aeropuerto sino al Real Inn, donde atendió a algunas gentes y hasta retrasó casi 15 minutos el vuelo 259 de Aeroméxico Connect. Nada del otro mundo para los pasajeros de esa y otras aerolíneas acostumbrados a esperas de horas y hasta días.Es obvio que Corral se hubiera encargado de atender a AMLO no sólo desde la recepción en el aeropuerto sino también en la despedida, hubiera tomado el café con él o hasta juntos hubieran si no comido sí al menos compartido un tentempié pero de plano López Obrador no quiso tenerlo cerca en ese tamaño de confianza. Esa es la verdad monda y lironda.Desde hace tiempo AMLO mantiene diferencias fuertes con el gobernador chihuahuense y éste le rasca más a las heridas cada vez que puede en lugar de suavizarlas. Autoritario, rencoroso, vengativo y sectario, lanzó en la víspera del 2019 contra la figura presidencial.Algo que odia el ahora titular del Ejecutivo federal son las protestas por incumplimiento de salarios en la burocracia. No le agradó nadita –lo supimos por alguno de sus asesores– haber sido recibido en las afueras de Pueblito por una muchedumbre de empleados estatales de Salud exigiendo a Corral bonos retenidos desde hace muchos meses.En campaña el presidente mismo pidió al gobernador pagar sus sueldos y prestaciones a maestros de la Sección 42 que durante meses mantuvieron manifestaciones y protestas también por incumplimiento.Así que con todas esas diferencias de forma y hasta de fondo, pues difícilmente se ganaría el mandatario chihuahuense el honor de comer o la compañía al aeropuerto. Por cierto, AMLO en vuelo comercial como prometió; Corral, en aeronave del Estado.***Por mera casualidad llegó a manos de La Columna una tarjeta informativa de las que son elaboradas por áreas de “análisis político” del Gobierno estatal para consumo de los funcionarios de primer nivel.Fechada entre el 1 y el 6 de enero, habla esa tarjeta de una situación de conflictos en el Colegio de Bachilleres que es real en términos generales pero que da la impresión de ser manipulada en términos de actores participantes.Habla la tarjeta de bronca entre la directora general de los Bachilleres (alrededor de 30 planteles en el estado), Teresa Ortuño Gurza, y la directora administrativa de la misma institución de educación media, Guadalupe Avitia.Dicho conflicto provendría de la búsqueda del control del sindicato del colegio, que fue una piedra grande para el zapato de Ortuño cuando arribó a su actual cargo. Una por un bando, por otro la otra.La gota que derramaría el vaso en esa división habrían sido los procesos iniciados y después aparentemente sobreseídos por la Procuraduría General de la República y jueces federales por supuestos malos manejos de recursos.La tarjeta advierte que los equipos de ambos bandos estarían por reiniciar hostilidades mediáticas.Repetimos, es realidad que los conflictos no han cesado; ahí están como diabetes fatal esperando el menor descuido del cuerpo para atacarlo, pero un enfrentamiento entre Tere y Avitia sí nos parece algo como difícil. Vivimos en un mundo de sorpresas, esta puede ser otra. Ya lo sobremos pronto.***Disimuladito, casi camuflado, anduvo ayer en Juárez dando mordiscos a pasto “ajeno” Alfredo “El Caballo” Lozoya.El también alcalde independiente de Parral, la célebre capital del mundo, territorio de la gota de miel, patria chica de César Duarte y de muchas celebridades revolucionarias, políticas y artísticas, estuvo en Juárez sin hacer más ruido que enviar el mensaje de que estará listo “para lo que venga” en el 2021.Así lo dijo el munícipe del sur del estado en conversaciones que sostuvo con representantes de algunas organizaciones de la sociedad civil que han empezado a abrirle puertas de grupos mayores a las 10 personas.No se abrió Lozoya todavía de capa pero fue más claro de lo que no había sido hasta ahora en sus muchas visitas anteriores que presumía a su anfitrión homólogo Armando Cabada.Ayer fue discreto, no supimos ni dónde operó su cuartel gastronómico pero sí dejó claro que deberán los juarenses y ciudadanos de los principales municipios del estado acostumbrarse a su presencia porque andará particularmente los fines de semana con alguno o dos eventos nomás para abrir boca este año hacia la gubernatura 2021.***Es preferible el exceso que la limitación y mucho menos la censura, repitió ayer el presidente AMLO en su desmañanada conferencia de prensa, pero más adelante se refirió en términos despectivos a la “prensa fifí” como la responsable de “exagerar” el desabasto de combustible en algunas grandes y medias poblaciones del occidente del país donde el huachicoleo continúa tan recio como si fuera ayer.Es contradictoriamente sensible López Obrador en relación a la crítica periodística. Habla de tolerancia y libertad pero en cualquier instante saca la caballería verbal y la echa encima de quien le toque un pelo a su naciente régimen. “Fifís” y “conservadores” no están entre las excepciones de respeto.