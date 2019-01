Ni modo de no reconocer que el decreto federal “voltea a ver a la frontera norte de México en una demanda muy sentida y muy honda, la de un mejor trato fiscal”.El gobernador del estado, Javier Corral, colocó el sábado en Juárez al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) varios anzuelitos sobre la falta de reglas para la nueva “zona libre”; consideró que es necesario incluir la disminución de precios también entre los prohibitivos energéticos, la creación de un nuevo convenio de coordinación federal, que regrese la Federación más de los 42 centavos por peso que se lleva, ofreció que “habrá respeto pero no sometimiento ni incondicionalidad” y hasta tocó las visiones distintas sobre “la concepción” de la democracia, pero admitió la llegada del “mejor trato fiscal”.Con eso el presidente se dio por bien servido. De los casi 25 minutos que usó el micrófono en las oficinas estatales del Pueblito Mexicano, más de la mitad la dedicó a la participación y reconocimiento de esta frontera como buena anfitriona en su momento de Benito Juárez y particularmente en el proceso de la Revolución Mexicana. Una clase de historia reposadamente contada.En sólo 10 minutos explicó el decreto para la zona fronteriza; anunció que será por todo el sexenio y que al final de su mandato toda esta zona deberá tener precios similares a los de la misma región en los Estados Unidos. Amor y paz, casi le dijo a Corral. El gobernador de Chihuahua “no será vilipendiado”, remató.En un cara a cara de dos políticos con antecedentes de confrontación severa, quedó así apagado el morbo (si en todos lo había) entre los 400 asistentes al encuentro, muchos de ellos empresarios, otros tantos políticos y gran cantidad de periodistas locales y nacionales.Algo de las explicaciones técnicas estuvo a cargo del Secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, un tipo bonachón, bastante técnico, extremadamente breve; y de la Secretaria de Economía, Graciela Márquez Colín. También en el presídium en medio de las dos fuerzas antagónicas, el independiente alcalde Armando Cabada.No pasó desapercibida la desorganización del evento; por un lado hicieron lo que pudieron los representantes del Gobierno federal para dar cabida a sus invitados pero por el otro acaparó las listas correspondientes con todas las fuerzas de su alma la vicegobernadora Lety Corral, a quien vemos en la foto respectiva de versión digital antes de iniciar el evento junto con su hermano el gobernador y el regidor Quique Torres.López Obrador acudió con sus secretarios, sus representantes en Chihuahua encabezados por Juan Carlos Loera, la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky; el senador Cruz Pérez Cuéllar y los diputados locales del partido morado.Corral sólo tuvo a Leticia, a varios funcionarios estatales radicados en Juárez; a su coordinadora de Comunicación Social, Marijose Valles Medina, y a su nube de ayudantes personales. Algún diputado federal. Ni el secretario de Hacienda ni la secretaria de Economía.¿Recuerdan, estimados lectores, a empresarios que consideraban a AMLO un peligro para México? Pues ahí estaban varios en primera fila encabezados por Jesús “Chuy” Otero.Más vale suerte que dinero para el alcalde Armando Cabada. Ni el equipo de López Obrador lo invitó al Starbucks ni el de Corral a la comida subsecuente, pero fue tomado del brazo por el jefe de la Hacienda del país Urzúa y se lo llevó a comer burros de Sarita, de ahí se pasaron al puente Santa Fe donde platicaron un rato y se tomaron la foto (una de ellas en la versión digital) y nos aseguran que de ahí se fueron caminando al Kentucky Bar a recetarse un par de tequilas.***Por si quedaba cualquier rastro de duda, Yeidckol Polevnsky se encargó de disiparla de tajo: Fernando Tiscareño es uno de los suyos y ocupa un papel preponderante en Morena.En la larga reunión que sostuvo la jefa nacional del partido con los diputados y líderes en Chihuahua y Juárez, el “Tisca” fue presentado como parte fundamental del movimiento, mensaje directo para algunos de los fundadores que se resistían a darse por enterados de la llegada del priismo a las filas del partido de AMLO.El sobrino de Bertha Luján fue el más placeado de los asistentes a la encerrona, donde no se permitió la entrada a los morenos ya integrados a la burocracia federal.Una de las tareas de Tiscareño será la de poner orden a la pesada grilla en Morena, desatada desde el proceso de precandidaturas.Polevnsky confía plenamente en el expriista y le ha confiado el proceso de selección de dirigentes para las varias secretarías y direcciones que se encuentran vacantes.***Hubo en la reunión varios jalones de oreja a los diputados locales, federales y a los integrantes del partido, pero también hubo quejas de los morenos chihuahuenses hacia la dirigencia nacional.Pidió la militancia local que para los nombramientos venideros se contemple a perfiles verdaderamente chambeadores.La queja tiene que ver con que, señalaron algunos asistentes, durante todo 2018 los secretarios de Organización, Asuntos Indígenas, de la Mujer, Cultura, Trabajo y Diversidad Sexual brillaron por su ausencia.Acusan los de Morena que quienes ocuparon esas carteras no dieron señal de vida durante las elecciones, pero que pasado el triunfo en las urnas, fueron de los primeros en levantar la mano para el reparto de puestos.Al ver que no eran considerados, muchos de los secretarios no volvieron a aparecer por el partido, acusaron el sábado ante Yeidckol.De ahí que ruegan por que ahora sí pongan a quienes estén dispuestos a sudar la camiseta.***Respiran con tranquilidad los jueces que tras el concurso de oposición tomarán protesta hoy de sus respectivos juzgados familiares y civiles.Caso contrario al de los más de 30 jueces provisionales de lo penal que están en espera de que se resuelvan los amparos interpuestos por los inconformes con el cuestionadísimo proceso de selección. Sobre todo para los que carecen de palancas que los hayan cobijado como proyectistas en algún colegiado.Hay mucha incertidumbre y nerviosismo entre ellos porque muchos adquirieron bienes pensando que serían ratificados.Circulan en los pasillos judiciales caras largas que buscan cuadrar las cuentas a como dé lugar.

