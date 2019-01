AMLO-Corral, los dos caudillos

En la visita de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Javier Corral Jurado protagonizaron un debate donde ambos resaltaron las supuestas diferencias ideológicas que los separan. Sin embargo, en el evento con empresarios juarenses se comprobó un distanciamiento más allá de lo ideológico.Corral no ocultó su disgusto, no hubo una palabra fuera del protocolo –que estuvo a punto de abandonar el trato mínimo de diplomacia– para el presidente López Obrador. En respuesta, Corral prácticamente fue ignorado por AMLO quien cerró con la frase “la patria es primero”, pero le faltó aclarar que cuando se refiere a la patria, se refiere a sí mismo.Decía Reyes Heroles que “en política lo que parece, es”, por lo tanto, percepción es realidad. En ese sentido, las diferencias entre AMLO y Corral son personales y políticas, para nada ideológicas, eso es un eufemismo que enmascara el auténtico motivo del pleito.Hay tiro. Y, en todo enfrentamiento hay reglas, ya sea la Tercera Guerra Mundial o un “tiro de a chole” en el barrio. En este caso, AMLO y Corral protagonizan una lucha callejera por el poder político que se refleja en la arena electoral. En realidad, la misión de ambos personajes es frenar el crecimiento en la aceptación. En pocas palabras, quieren la misma novia. Lo interesante es que las reglas de este pleito son ajenas a la alta diplomacia.En las cuentas de Javier Corral, oponerse a AMLO –por cualquier motivo o sin motivo– y hacer declaraciones estridentes contra la Federación se puede traducir en un aumento de su capital político-electoral a nivel nacional para consolidarse en la carrera presidencial y, con ello, también busca frenar el crecimiento del presidente López Obrador que tiene la friolera de 18 años en campaña como candidato y desde hace un mes sigue en campaña, pero como Gobierno.Para AMLO, Corral no es asunto menor, Mitofsky ya lo mide para el 2024; aunque sus números todavía son precarios a nivel nacional, uno nunca sabe cuándo cambian las circunstancias y el tablero se reacomoda.Usando las reglas del pleito callejero, AMLO mandó a la presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, un día antes del evento con empresarios para mandarle un mensaje directo a Corral, la dirigente citó a rueda de prensa para señalarle al gobernador de Chihuahua su mayor déficit como gobernante, Polevnsky aprovechó que crece el mal humor social contra Corral por la falta de resultados y que Corral está reprobado en las mediciones locales de eficacia gubernamental.Por esas razones, Javier Corral puede aspirar, pero debe gastar la suela; en otras palabras, Polevnsky le dijo que se ponga a trabajar antes de competir por la Presidencia o, lo que es lo mismo, contra el presidente. López Obrador debe estar satisfecho, su mensaje llegó claro y a tiempo.Como daño colateral y sin tener vela en el entierro, el alcalde Armando Cabada también salió bailando cuando Polevnsky anunció que la elección de Juárez se irá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque acusan ilegalidades de Cabada. Así que la Cuarta Transformación ni olvida ni perdona cuando se trata de asuntos pendientes de la agenda político-electoral.Entonces, es obvio el motivo de la visita. La presidenta de Morena venía en la avanzada para poner el ritmo mediático, fue tan obvia la estrategia que no dejó nada a la imaginación, ni a la diplomacia. Con estas señales, hay una hipótesis que se fortalece, no hay canales de comunicación entre AMLO y Corral.No tener comunicación significa no tener diálogo, mucho menos una negociación –tan importante en la política–. Por eso sostengo que no se trata de diferencias ideológicas, como dijo Corral y lo reafirmó AMLO, las diferencias son personales y la lucha es por el poder político, porque el poder no se comparte, ni se negocia. En esa lógica, el pleito es irreconciliable, la justicia fiscal es el mero pretexto, si eso se resolviera, seguramente encontrarían otra justificación para seguir peleando.Mientras AMLO y Corral insisten en resaltar sus diferencias en el discurso, en la realidad tienen mucho en común; para empezar, ambos son caudillos, han transitado por la política solos, como un hombre orquesta capaz de hacer todo, son el centro de atención y concentran todo el poder durante la campaña electoral, pero como gobernantes quedan atados a su isla. No suelen compartir el poder con alguien que pueda opacarlos, por eso navegan solitarios, acompañados de un cerrado grupo de cándidos especialistas sin ideología e incondicionales altamente ideologizados sin mucho talento, ni inteligencia, ni experiencia.Esa es una fórmula tóxica de la política, porque provoca parálisis institucional. Ni AMLO ni Corral tienen operadores políticos, por eso no hay mediadores en este pleito que seguramente seguirá los siguientes tres años.Esa es la realidad pero, en el discurso, Corral dice mantener una postura radical respecto del centralismo en el manejo de los recursos públicos, argumenta que la Federación le regresa a Chihuahua 42 centavos por cada peso (y le faltó decir que a Juárez no le llega casi nada), como solución de fondo promueve una nueva convención hacendaria y regatea los beneficios de los estímulos fiscales de la zona libre para la frontera.AMLO, más que un discurso, comenzó con dos acciones: el aumento al salario mínimo y la reducción del IVA al 8 por ciento y el ISR al 20 por ciento para la frontera para los empresarios, aunque con ciertas limitaciones. En una postura de autocrítica, acepta que no es suficiente para resolver los problemas, pero es un punto de partida.En realidad, no hay debate de fondo, AMLO y Corral tienen posturas compatibles, inclusive son posiciones ajenas a cualquier diferencia ideológica, puesto que se trata de un asunto de política económica, en un Estado –que aspira a ser– democrático, en el que se debate sobre la justicia en la redistribución de los recursos bajo el paradigma del liberalismo económico moderado. Nada de ideología hay en pedir más recursos para el gasto público.Para ser más claros, en la cartografía ideológica (muy polémica pero nos sirve como referente), hasta ahora el Gobierno de AMLO pinta para ser de centro con una suave inclinación a la izquierda en el discurso, pero de centro totalmente pragmático en la realidad, y Corral se ha comportado como un Gobierno de centro con rasgos de izquierda democrática, pero en la realidad también pragmático al extremo. No son tan diferentes después de todo.López Obrador y Corral son dos caudillos que llegaron al Gobierno gracias a un discurso de ruptura, pero no se han dado cuenta de que ya pasaron la elecciones. México no necesita más discursos, ni banderas, ni confrontación. La sociedad espera resultados del Gobierno.