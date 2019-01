La Zona Franca es ya una realidad

Ni Vicente Fox o Felipe Calderón, ni mucho menos Enrique Peña Nieto estuvieron interesados jamás en la creación de una zona libre de impuestos en la frontera norte del país; no lo hicieron porque no quisieron, así de simple. Así que el PRI o el PAN no pueden venir ahora a criticar la decisión del nuevo Gobierno en ese sentido, el presidente López Obrador ya dio el primer paso y a partir del primer día de este 2019, Ciudad Juárez, Tijuana, Mexicali, Nogales, Reynosa, Piedras Negras y otras ciudades que componen la franja fronteriza gozan de una exención de impuestos que impactará inmediatamente en su desarrollo y competitividad.La precisión anterior me parece necesaria ante las declaraciones de los representantes en el estado de ambos partidos políticos en mención, a quienes les ha dado por denostar el acuerdo mediante el cual se crea la zona franca en Ciudad Juárez y todas las localidades que componen la frontera norte de México. Primero habían dicho que era inviable, ahora señalan que es excluyente, quieren que se aplique a todo el estado, etcétera.Sobre el costo que representa exentar de impuestos a la industria y comerciantes de la frontera, así como la reducción del IVA al 8 por ciento, la homologación del precio de las gasolinas y otros servicios, serán asumidos por el Gobierno federal, y a través de la eficiencia en el gasto, en la obtención de impuestos (sin generar otros nuevos) se podrá controlar esos ingresos que no llegarán a las arcas federales.Así que la viabilidad queda demostrada, pero sobre todo por un beneficio que no contemplaron los gobiernos anteriores, porque no se refleja positivamente en la Ley de Ingresos; no hay utilidad para el Gobierno, es cierto, pero tiene un impacto en el desarrollo inmediato de las empresas, y todo el sector económico de la frontera, los productores locales, los proveedores, y todas las familias que se que relacionan con ellos. Por supuesto, los propios ciudadanos que son los consumidores y que también obtienen un beneficio directo en cuanto a la reducción del costo de servicios.Esto redundará en la prestación de mejores servicios, de mejores productos, con mejor presentación, y por lo tanto, mayor demanda, y luego, crecimiento en las ventas, más ingresos, y así sucesivamente.Explicado de manera sencilla, podemos decir que es así como se calcula la ganancia de esta acción de gobierno, que no está pensada en razón del ingreso gubernamental, sino que ahora sí, fuera de todo cliché, en beneficio de los ciudadanos.El argumento inválido de la exclusión, que señalan los dirigentes estatales del PRI y PAN, resulta irrisorio, puesto que quieren hacer ver el decreto emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador como deficiente, como incompleto, y peor aun: discriminatorio.Lo que pasa es que juegan con el discurso para confundir, ya que si se entiende el concepto de la zona franca, prometida en campaña y refrendada luego del triunfo del año pasado, no cabría ninguna discusión. Ésta libera de impuestos u obtiene la disminución de algunos al sector industrial y comercial; pero también se otorgan otros beneficios, como la homologación del precio de las gasolinas, la luz eléctrica, entre otros.Por lógica algunas reducciones, subsidios, y demás les impactan benéficamente de manera colateral a los ciudadanos que no son comerciantes ni están relacionados con el sector industrial como socios capitalistas o inversionistas. Pero está claro que todos los beneficios de la zona franca no pueden por lógica favorecer a todos los ciudadanos, precisamente porque están dirigidos al sector comercial e industrial.La idea del PRI de extender los beneficios de las ciudades fronterizas a todo el estado carece de sustento, ya que volviendo al concepto de la zona franca, ésta se define para las ciudades fronterizas principalmente, que se encuentran en una situación distinta a la del resto del país, y en competencia directa con los negocios similares o del mismo ramo del lado norteamericano. Extenderla al resto de la entidad implicaría extenderla a todo el país, y de acuerdo con los que saben del tema económico, eso desequilibraría por completo la economía nacional.En todo caso, si el Revolucionario Institucional y Acción Nacional tienen la seguridad de que se puede exentar de los impuestos a todos los ciudadanos, ¿por qué no lo hicieron cuando fueron Gobierno? O al menos, ¿por qué los presidentes emanados de estos partidos no exentaron de impuestos aunque sea a las ciudades fronterizas del país, como está ocurriendo ahora? Repito la respuesta: no quisieron, lo tuvieron en sus manos, pero no lo quisieron hacer. Sabían que eso implicaba cierto sacrificio, remover de su asiento a muchos, generar incomodidad, sacarlos de su zona de confort, y ellos prefirieron vivir en la holganza antes que darle a los ciudadanos de la frontera condiciones para mejorar la calidad de su economía.Es muy fácil ahora que ya no están en el Gobierno lanzar la crítica vacía, sin sentido ni asidero legal. Hoy se está haciendo un esfuerzo muy importante, con el primer paso de la conformación de esta zona franca que seguramente irá creciendo en beneficios y en condiciones para ser más competitivos y mostrar por primera vez el gran potencial económico de nuestra frontera.Junto con este decreto va el incremento, al doble, del salario mínimo, que será de mucha ayuda a la clase trabajadora, puesto que sus ingresos se verán mejorados, y con ello también se espera una mejora en la calidad de su trabajo.El espíritu de este incremento descansa en el bienestar social, en la calidad de vida de los ciudadanos, aunque sabemos, no se satisface ni mucho menos las necesidades primarias, pero estamos dando el primer paso para cumplir con ese propósito. Todos entendemos que no se podrá erradicar de un plumazo, el rezago existente en esta materia es de varias décadas, se tienen que lograr muchos más acuerdos de este tipo, pero éste marca el sendero que habrá de seguir la actual administración federal, centrada en el desarrollo de nuestro país con el apoyo de los ciudadanos, pero no a costa de su tranquilidad.La oposición, me parece, debe convertir su crítica exterior en autocrítica, fueron muchos los errores del pasado que les han costado estar ahora en la banca. Creo que no han superado esa, aunque molesta, necesaria etapa de la catarsis interna, que sea honesta, sincera, que les permita replantear sus objetivos.El bipartidismo debe fijarse el propósito sano de ubicarse en su realidad, la de oposición, de admitir sus fallas, generar consensos, y con ello fijar posturas responsables que ayuden al Gobierno a seguir avanzando. Ya fueron muchísimos años de estar escuchándolos, ahora deben permitir que la alternancia rinda frutos, así lo exige este tiempo, así lo reclaman los mexicanos.Celebro que después de varios decenios, luego de tantas penurias, finamente Ciudad Juárez haya sido llamada al cambio, que se estén atendiendo sus demandas, la zona franca era una de las más apremiantes. Está claro que existen muchísimas más, la seguridad está en la cima de la lista, y la cual se comenzó a atender desde el período previo al inicio de este Gobierno con las consultas y foros ciudadanos impulsados por el entonces gabinete de transición.Se ha cumplido ya el primer mes de gobierno, los buenos resultados saltan a la vista. Al tiempo vendrán otros de igual o mayor envergadura, y poco a poco los juarenses y todos los chihuahuenses iremos palpando el cambio en los hechos, más que en las palabras.