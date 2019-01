El general Godínez Bravo y el subcomandante Marcos

Ciudad de México.- Se cumplen 25 años de la declaración de guerra del EZLN, comandado por el subcomandante Marcos, al Ejército mexicano, una guerra de mexicanos contra mexicanos en tiempos modernos.Varias veces he escrito en este importante espacio sobre este acontecimiento, con verdades y datos duros, como el que el entonces presidente Carlos Salinas y el secretario de la Defensa siempre estuvieron informados por el comandante de la VII R.M. Gral. Miguel Ángel Godínez Bravo, desde el primer momento del levantamiento en Chiapas, declaración que hizo el mismo Godínez a Julio Scherer, en la revista Proceso.Lo mismo del involucramiento del obispo de San Cristóbal de las Casas, Samuel Ruiz: de las órdenes del comandante supremo de las Fuerzas Armadas, Salinas de Gortari, de no atacar y sus órdenes de retirada.El entonces secretario de Gobernación, Patrocinio González Blanco Garrido, exgobernador de Chiapas y padre de la ahora secretaria de Medio Ambiente, Josefa González, humillado por Salinas ante todo el país, al decir que su remoción era un reconocimiento a lo que no funcionó, siempre informó al presidente. Pensé que por su carácter, Patrocinio diría la verdad.Después de haber sido cesado, me entrevisté con él en Houston, Texas, ahí me pidió que le aconsejara a mi padre, el general Godínez, que guardara todos los documentos importantes e históricos y me comentó que tenía planes de hacer unas declaraciones importantes en una conferencia de prensa, que ya tenía fecha y lugar.Me llamó su particular, Galo Alcántara, para decirme que después de recibir una llamada de Córdoba Montoya, entonces jefe de la Presidencia, Patrocinio decidió cancelar la conferencia. Imagino que fue una llamada amenazadora, pero lo que no hizo Patrocinio lo hizo Godínez con Scherer, en una importante entrevista en la casa del general. ¿Por qué éste sí lo hizo? Porque no quiso que el Ejército mexicano fuera juzgado por incapaz.Patrocinio me confesó que le falló el Cisen al no darle fecha en la que atacaría el EZ. Pero la inteligencia militar nunca falló, así se explica por qué Godínez estuvo en la Zona Militar de Rancho Nuevo la noche del 31 de diciembre del 93 y canceló una cena en su casa al gobernador Elmar Setzer, en la VII R.M.Los mensajes del Gral. Godínez Bravo con el subcomandante Marcos fueron varios. Hay que recordar que en la víspera del levantamiento fueron asesinados y despedazados dos oficiales del Ejército mexicano. Godínez comenzó una cacería, ya que los asesinos eran del EZLN, un grupo transgresor de la ley, guerrillero, comunista, relacionado con Cuba y Nicaragua, ésa era la información.La detención de estos asesinos provocó que el obispo de San Cristóbal (comandante Samuel Ruiz) saliera en su defensa. Godínez le contestó y así intercambiaron varias cartas en los medios.En los primeros meses de 1993 ordenó una intensa búsqueda del grupo subversivo. El Gral. Pineda, jefe del EM de la VII R.M., informaba a Godínez que se habían encontrado campamentos guerrilleros. Godínez informó de inmediato al secretario de la Defensa, Riviello Bazán, y se trasladó a la Base Militar Aérea en Tuxtla Gutiérrez, donde lo esperaba un helicóptero que lo trasladó al lugar y sí, efectivamente, ahí se encontraban los campamentos y centros de entrenamiento del grupo guerrillero. Estaban rodeados por el Ejército mexicano, Godínez llamó por radio al general Riviello pidiendo autorización para la destrucción del campamento y la detención de los que se encontraban ahí.Continuará…De imaginaria. El EZ es militarmente inofensivo, pero mediáticamente puede hacer mucho daño. Ahora es responsabilidad del secretario de la Defensa, de la comandancia de la VII R.M. y del general Audomaro García, del CNI, proporcionar toda la información importante del EZLN. Si aumentaron sus efectivos, si cuenta con más armamento o cuáles son sus planes, ya que es un problema para el presidente.