Cara a cara hoy el más aprobado y el más rechazado

Hoy de nuevo estarán en Juárez en un cara a cara el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en la cresta de la aceptación popular con un 74 de aprobación, y un gobernador del estado, Javier Corral Jurado, abatido por el rechazo del 97.5 por ciento de los chihuahuenses.Este sábado el tabasqueño concretará su primera visita a Ciudad Juárez como presidente constitucional de México; estuvo varias veces acá como candidato y una como presidente electo. Conoce al dedillo esta frontera y también el resto del estado.El presidente encabezará una reunión semiprivada con empresarios a las diez y media de la mañana. Su anfitrión principal deberá ser el gobernador Corral Jurado. Será desarrollado el evento en las oficinas estatales del Pueblito Mexicano. Localmente será recibido también por el alcalde independiente Armando Cabada Alvídrez.Llegamos a esta etapa de la relación interinstitucional Estado-Federación en un ambiente denso, harto crispado. López Obrador ha rechazado en los hechos algunos llamados de auxilio por parte de Corral para que la Federación subsane déficits financieros ocasionados en gran medida por la mala administración estatal y el gobernador ha respondido con publicaciones toscas y deliberadamente carentes por completo de diplomacia:“Como nunca, México requiere de una fuerza opositora democrática, con calidad moral y política para enfrentar no solo lo que ya vemos, autoritarismo, rencor, revanchismo y sectarismo desde el poder, sino lo que está por venir: el riesgo mismo de la pérdida de nuestra democracia”, así escribió en una red social el 28 de diciembre pasado refiriéndose al mes de gobierno de AMLO. Ya sabía por supuesto que el presidente estaría en Chihuahua un día antes de la celebración de los Reyes Magos.El objetivo de López Obrador en Juárez es hablar sobre la entrada en vigor de la zona franca o libre para la frontera, la disminución de precios en la gasolina, el aumento al doble del salario mínimo que debió tener su primera aparición ayer en los recibos de pago semanales, la disminución del IVA que ya está en marcha, el ISR, etc...Posiblemente se concrete a explicar esos puntos. Indiscutiblemente bálsamos para la economía de los fronterizos en la cuesta de enero. Sin embargo, por necesidad, contexto, antecedentes y hasta advertencias, en medio de todo eso aparecerá la diferencia severa con el gobernador, experto en forzar circunstancias para jalarlas en su favor. Ha generado condiciones hacia el reclamo y el señalamiento sin asumir ni un gramo de la propia responsabilidad y menos de colocarse en modo trabajo.Aquí es donde regresamos al punto inicial planteado en esta entrega de La Columna. Chihuahua sigue colocado con el agua hasta la nariz en materia de deuda pública debido al torpe desempeño al respecto del régimen corralista, también es de los más violentos en el país, es casi inexistente la obra pública y los servicios de salud son también de los más deficientes, etc.En esas condiciones será el cara a cara hoy de ambos gobernantes. López Obrador bastante sobrado todavía en la mera lógica de sólo un mes al frente del Ejecutivo Federal, Corral hundida su imagen en el descrédito a dos años tres meses de haber asumido la gubernatura.Desde la campaña electoral el hoy presidente tenía una idea clara sobre el pobre trabajo de Corral: “Es mucho pueblo el de Chihuahua para tan poco gobernador”, dijo en abril en Delicias. Horas después en Parral dobló el énfasis: “ahí anda ahora (el gobernador) de alcahuete, de matraquero del Canalla. Están queriendo engañar que ellos son el cambio cuando representan lo mismo... está resultando peor que Duarte. La verdad es un fracaso”.Corral presionaba para tratar de montar a Ricardo Anaya en la Presidencia de la República. Calificaba a AMLO de “ambicioso vulgar”. Metralla de adjetivos.Están de vuelta las hostilidades que por un momento amainaron al ser electo López Obrador. Su alcalde de Morena en Cuauhtémoc ha sido agredido sin piedad por el gobernador y la clica de la Policía Estatal con el pseudo mando único.Podrá no ser tocado ninguno de esos aspectos hoy en el Pueblito Mexicano por respeto a los asistentes y a los reales anfitriones del evento, todos los juarenses, pero la pólvora, la mecha y el cerillo estarán juntitos.***Bien guardadito que lo mantuvieron los operadores y grandes accionistas de aquella malhadada Unión de Crédito Progreso.El sexenio pasado manejó la empresa inyecciones por miles de millones de pesos desde la Secretaría de Hacienda del régimen de César Duarte; el propio exgobernador le metió una “pizcacha” por 65 millones; soñaron sinceramente los accionistas con convertirse en banco, hicieron todos los trámites necesarios al respecto, el pueblo a gritos reclamó la intervención del dinero público, los accionistas se asustaron, se replegaron inteligentemente al concluir Duarte su administración; el criticado ingeniero de todo aquel andamiaje (Jaime Herrera) también se hizo a un ladito, los operadores de “la Unión” acordaron retirar su iniciativa de convertir al proyecto en banco pero sólo simuladamente; metieron las acciones en la tómbola, le dieron una revolcada a los nombres (a los 100 principales), consiguieron nuevos accionistas (entre ellos al estadunidense Brad Hanson), retomaron la idea de crear el banco para literalmente “lavar” el rostro y “honor” de Progreso, hicieron su petición a la Comisión Nacional Bancaria, recibieron las autorizaciones y este día, sábado 5 de enero del 2019, anunciarán en el Hotel Casa Grande de Delicias que el sueño del Banco Progreso despertará en la realidad como Bancadel (tenemos en la versión digital la foto del financiero estadunidense y la convocatoria a la conferencia de prensa para hoy).Jamás los capitales grandes pierden. Hibernan, se repliegan, se reinventan, cambian de pesos a dólares, a euros, yenes si es necesario...pero siempre están ahí, más cuando para efectos del caso que nos ocupa hablamos de una super-poderosa sociedad financiera como la nacida a principios de 1970 en Delicias, la Unión de Crédito, que nada le pide a los grandes capitales de la ciudad de Chihuahua o Juárez.Lavado, secado y tendido al sol, todo sigue igual, salvo algunas caras nuevas que seguirán fortaleciendo aquel antiguo proyecto que en montos no ha perdido centavo alguno.

