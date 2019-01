Hugo Almada Breach, in memoriam

Se llegó la hora de escribir este artículo. El plazo se vence y por más que he tratado de hurgar en temas centrales del 2018, en los retos para el 2019, en los cambios que se requieren para la ciudad, no he podido conectarme con otro tema que don Hugo Almada Breach. Después de mucho dar vueltas, he decidido tomar este espacio para honrar su vida. Pido una disculpa por la falta de objetividad que pudiera existir en estas letras. Mi experiencia como hija y el profundo amor que por él siento me hicieron plantearme si era válido dedicarle este espacio. Sin embargo, los testimonios que he escuchado desde el día de su partida, me han convencido de la importancia de recuperar algunos aspectos esenciales de su vida que considero un legado para quienes formamos parte de su familia y creo que también para la comunidad.Siendo muy joven emigró a Juárez a estudiar Agronomía, no sólo una carrera, sino una opción de vida con la que materializaba una vocación. Desarrolló diversos proyectos en zonas rurales y apostó siempre por la extensión agrícola. Tuvo siempre claro que la producción de alimentos y la suficiencia alimentaria eran indispensables para el desarrollo del país. Después, ya instalado en la vida urbana, creyó siempre que la agricultura era una alternativa frente a la pobreza, tanto a nivel familiar como comunitario. De ello dan cuenta, todavía, los frutales del centro comunitario de Riberas o el huerto de la escuela Independencia o los testimonios de quienes siembran y cosechan hortalizas en llantas viejas, entre otros.Vinculado a la Escuela de Agricultura, realizó su segunda vocación: la de maestro y educador, en las aulas y más allá de ellas. Sin las teorías actuales, apostó por la educación participativa, el aprendizaje centrado en el alumno y la resolución de problemas y retos. Asumió siempre el desafío de los “casos difíciles”, confiando en la capacidad del ser humano y en la transformación que genera recibir una mirada amorosa y hacerle depositario de confianza. “La responsabilidad surge o crece cuando alguien confía en uno”, me dijo alguna vez. Y platicaba historias de sus estudiantes, de la desconfianza que las instituciones y los adultos tenían en los jóvenes y de la forma como éstos –“invariablemente”– respondían cuando se les reconocía dignos de confianza. En esto era radical: “No hay casos perdidos, hay maestros cómodos. A menos que la dificultad (del estudiante) sea flojera”, sentenciaba. Para él, el aprendizaje implica un vínculo. En estos días, alguien escribió: “tuvo tantos hijos como alumnos en su cátedra”.Fue una figura masculina que dejó huella en muchos, por su sensibilidad y ternura –en contra de los estereotipos– y por la profundidad de sus palabras. En pocos hombres he visto una combinación tan esencial de fuerza y ternura, de seguridad y afecto. Sintió siempre orgullo de sus lágrimas y de ser bueno para la cocina. Tenía el don de la palabra y del contacto personal con quienes a él se acercaran; capaz de abrir las puertas de su casa y de su corazón, se convirtió en una presencia importante y acompañante de muchos de nuestros amigos (as). Tenía la capacidad de extraer lo esencial de cada experiencia y convertirlo en aprendizaje. Quienes disfrutamos de su conversación, sabemos de su conocimiento de la naturaleza (incluyendo la humana), de su sabiduría y de su capacidad para dar en el clavo a la hora de dar un consejo o de confrontar una realidad sobre la que uno no quería hablar.Finalmente, quiero recuperar la decisión de mis padres –en esto fueron casi siempre juntos– de dedicar tiempo a trabajar por el bien de otros y otras, durante décadas en la pastoral familiar y luego a través de acciones desde una asociación civil. A pesar de los once hijos y el trabajo necesario para mantenerlos, ambos tuvieron siempre un compromiso social, una convicción de que la fe se traduce en actos y de que “por sus frutos les conoceréis”.Creyó siempre en un mundo mejor y trabajó por construirlo. Hoy pienso que si apostamos por la suficiencia alimentaria; si como adultos nos asumimos educadores (as) capaces de reconocer el potencial de cada otro; si integramos fuerza y ternura; y si dedicamos algo de tiempo a construir un mundo mejor, enfocado en quienes viven en mayor vulnerabilidad, nuestro mundo será mejor. Un reto grande y un compromiso existencial nos plantea la vida de éste, que para mí y para muchos de los que le conocieron, fue un gran hombre.