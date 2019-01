La uva, el IVA o la hue...

Y arrancamos 2019, como diría la canción, aquí no hay novedad. La novedad es el sábado 5 de enero en la unidad administrativa del Gobierno del Estado: la primera visita del presidente Andrés Manuel López.Le espera darnos una explicación de las nuevas políticas para la frontera, así como las preguntas de la prensa, tanto la que el denomina ‘fifí’, como la que es incomoda por sus argumentaciones y por supuesto, aquella que el llamado “conservadurismo” ha denominado como aplaudidora.Hasta amenazas de que los que se encuentran en contra del cobro del estacionamiento en Las Misiones han convocado vía redes sociales a una manifestación para que se entere López Obrador que quieren cobrar el lugar por estacionarse.Yo me pongo como ciudadano y empiezo a pensar, ¿a qué dedicaría mis 12 uvas si López Obrador fuera quien nos ayudará a cumplir todos los deseos? Realmente para la frontera no bastaría tal cantidad, son tantos los retos como las pocas ganas de algunos actores políticos, empresariales y sociales que de verdad no hay un “match” entre lo que debería pasar y lo que está pasando.Mi primera uva iría para fortalecer todas las instituciones que tengan que ver con el cuidado y desarrollo infantil, ahí está la gran fortaleza y porvenir de la sociedad; si no se protege a los niños no habrá futuro social y la necrosis de la sociedad hará que tarde o temprano la involución económica y la indisciplina política se junten y hagan del lugar un infierno no para convivir, tan sólo para sobrevivir.La segunda sería para pedir que con base en la educación se erradique el maldito problema de la corrupción, ese que está realmente enraizado en tantas y tantas generaciones que han dado pie a situaciones que han dejado fría a una sociedad cuyos valores no pueden ser recobrados solamente por una materia escolar; el trabajo de asociaciones, del Gobierno y fundamentalmente de la familia nos deben de ayudar a crear un nuevo sistema que nos lleve a refundar un orden social tan necesario para la correcta evolución de la ciudad.La tercera uva va para el desarrollo de la infraestructura de la ciudad, no hay ciudad bonita con calles destrozadas, parques abandonados, casas en ruinas o edificios abandonados. Podemos y debemos ser una ciudad con mayor orden en su desarrollo, hay nuevos puntos inmobiliarios que están dando una nueva apariencia a ciertos sectores de la frontera, en la medida de lo posible, ¿no se podrá replicar esos modelos en otras zonas? ¿Qué hace falta para darnos cuenta que la sustentabilidad de la región está severamente afectada porque hemos dejado de ver el desarrollo de infraestructura como algo indispensable?Las ciudades modernas crecen a lo vertical y aquí en nuestra ciudad estamos empecinados en hacerlo de forma horizontal con todo lo que dispara esta característica, servicios, educación, seguridad, hay posibilidades muy remotas de tener una mejor ciudad si seguimos con esa tendencia.La cuarta uva, cuidado del agua impulsado por una cultura orientada a ese apartado. El desperdicio de agua en medio del desierto aún es muy marcado, no cabe duda que cuando no estamos conscientes de una potencial escasez somos muy descuidados en la administración de los recursos; quizá no será hasta que nos racionen el líquido que empezaremos a tomar el pensamiento, una ciudad sin agua no es una ciudad habitable, esa sombra se cierne desde hace décadas sobre nuestra ciudad y no hemos tomado el problema con la seriedad que se requiere; antes el día de San Juan ha cambiado, esos épicos desperdicios han ido a la baja.La quinta uva se la dedico al pensamiento colectivo, a crear una comunidad que sea de verdad la integración de sus componentes, el sistema educativo, político, empresarial y por supuesto, el social. Mientras no tengamos una identidad como colectivo seguirán existiendo los grupos empresariales que son rentistas de un lugar, los grupos políticos que se creen dueños del poder y la verdad absoluta, las escuelas que seguirán produciendo sin ton ni son estudiantes preparados para nada y grupos sociales altamente vulnerables. Los problemas de la ciudad son sumamente complejos y como colectivo la indiferencia y el apego por nuestra ciudad es evidente, no hay liderazgos que logren unir los esfuerzos, hay líderes incompletos, líderes cuyos alcances no van más allá de sus intereses, líderes que no les dan pista para levantar el vuelo, el colectivo está en terapia intensiva gracias a la infección brutal provocada por el virus del egoísmo.Las uvas de la 6 a la 12 son todas para impulsar el bienestar económico de la frontera como resultado del desarrollo de estructuras económicas y sociales que hagan que el engranaje de la frontera no sea el de un círculo vicioso alrededor de unas cuantas oportunidades de negocio y el desarrollo sea para unos cuantos. Hay mucho por hacer, y en verdad un solo hombre o un solo partido, e incluso un gobierno no son suficiente para lograr todo eso. O nos unimos o estamos poniendo en riesgo no sólo el 2019, el 2020 y si hasta el 2100 si usted gusta; qué preferimos entonces, ¿la uva, el iva o la hue...? Cada quién desde su trinchera debe ponerse a trabajar en lo que tiene que transformar.