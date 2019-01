Cuba y Yeidckol

Ciudad de México.- Cuba festejó este 1 de enero 60 años de régimen comunista. José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch, tuiteó: "Hoy se cumplen 60 años de la revolución que impuso una asfixiante dictadura en Cuba. Nadie que lo celebre puede llamarse a sí mismo demócrata". Luis Almagro, actual secretario general de la OEA y antes ministro de exteriores de Uruguay con José Mujica, declaró en un video: "El legado de esta dictadura es nefasto".En contraste, Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, afirmó en Twitter: "Conmemoramos el aniversario del triunfo de la Revolución Cubana liderada por el Comandante Fidel Castro. 60 años de sacrificios, luchas y bloqueo; allí está el heroico pueblo cubano, ejemplo de resistencia y dignidad ante el mundo. ¡Viva Cuba!". Yeidckol Polevnsky, la presidenta de Morena, también celebró: "En el 60 aniversario de la Revolución que nos mostró que la dignidad, la solidaridad y las batallas de las ideas son las armas más poderosas de los pueblos, enviamos al Gobierno y al Pueblo de Cuba nuestra alegría y parabienes. 'Un mundo mejor es posible'".Los simpatizantes presentan al régimen cubano como un ejemplo. Dicen que tomó un país pobre y sometido a Estados Unidos para hacerlo próspero e independiente. La alfabetización casi universal y un excelente sistema de salud lo ratifican. Los problemas del país son producto del embargo impuesto por Washington.Cuba, sin embargo, no era particularmente pobre en 1958. Su producto interno alcanzaba los 4 mil 255 dólares (de 2011) por persona, 30 por ciento más que México, con 3 mil 256 dólares. Para 2015 el producto cubano había subido a 7 mil 889 dólares, pero el mexicano casi lo duplicaba ya, con 15 mil 766 dólares (Proyecto Angus Maddison). Dicen los simpatizantes que el ingreso cubano está mejor distribuido, y quizá tienen razón, pero hay una aristocracia en Cuba, de funcionarios y miembros del Partido Comunista, con un nivel de vida muy superior al resto de la población.Raúl Castro, quien heredó el poder de su hermano Fidel, entendió que la prohibición de transacciones económicas privadas tenía enormes costos. Por eso liberalizó algunos aspectos de la economía cubana, permitiendo, por ejemplo, la actividad de los cuentapropistas, personas que trabajan y comercian por cuenta propia. La apertura, sin embargo, ha sido demasiado tímida para impulsar un verdadero despegue económico. Desde antes el gobierno aceptaba inversiones privadas extranjeras, como las de los hoteles españoles, pero sin un verdadero sistema de mercado.El peor problema de Cuba, empero, no es el económico, sino la falta de democracia y libertades individuales. El poder ha sido controlado de manera personal por los hermanos Castro. A sus 87 años, Raúl ha accedido a entregar el trabajo cotidiano a Miguel Díez-Canel, pero sigue siendo secretario general del Partido Comunista. Cuba tiene elecciones, pero sólo con candidatos del Partido Comunista o aprobados por la Comisión Nacional de Candidaturas.El entusiasmo de Polevnsky hacia el comunismo cubano sugiere que quiere construir un sistema similar en México. Quizá pueda decir que los morenistas no son comunistas, pero lo mismo dijo Fidel el 19 de abril de 1959 en Washington: "El pueblo de Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista". Para el 22 de diciembre de 1961 ya había cambiado de opinión: "¡Seremos siempre socialistas! ¡Por eso somos marxista-leninistas!", dijo en la Plaza de la Revolución.Arturo Zaldívar, nuevo presidente de la Suprema Corte, no viene de una carrera judicial. Algunos lo consideran de izquierda, otros liberal; redactó la sentencia que inició el camino de la legalización de la mariguana.

