Los reconocimientos otorgados recientemente al doctor Jorge Alberto López Gallardo recuerdan la situación de la ciencia en la frontera.López Gallardo, físico nuclear que forma parte del cuerpo docente y de investigadores de la Universidad de Texas en El Paso, fue homenajeado en diciembre por la revista Nature por sus logros de toda una vida como mentor sobre ciencia. En junio obtuvo el Premio a la Excelencia en la Tutoría de Ciencias, Matemáticas e Ingeniería que entrega la Casa Blanca.¿Cómo se relaciona lo anterior con la región binacional México-Estados Unidos? López Gallardo es un científico fronterizo. Nació en 1955 en Monterrey, Nuevo León, pero se crio en Ciudad Juárez. Fue miembro de aquellas generaciones de la Escuela Técnica Industrial y Comercial No. 97 —la famosa ETIC, hoy Secundaria Técnica 1— cuyos egresados conformaron los primeros estudiantes de preparatoria del nuevo Instituto Tecnológico Regional de Ciudad Juárez. Luego cambió la ingeniería por la física en UTEP durante una época de huelgas estudiantiles y escasa oferta educativa superior del lado mexicano. Se doctoró en la Universidad Texas A&M, hizo investigaciones en el Instituto Niels Bohr de Dinamarca y en el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley en California. Desde 1989 da clases.No es raro que quienes aspiran a hacer carrera en la ciencia o en la tecnología terminen trabajando en Estados Unidos, independientemente de su país de origen. Para los estudiantes juarenses, en especial, El Paso, Texas siempre ha representado una vía que les permite ampliar sus posibilidades de desarrollo, mientras que para El Paso, Ciudad Juárez ha sido una fuente de talento.Pero quizá si en México invirtiéramos más en renglones como la investigación y la formación de científicos, si apreciáramos mejor las aportaciones de la ciencia, tendríamos herramientas de mayor realismo a la hora de abordar nuestros desafíos y coyunturas.Ciertamente, como hace años escribió el doctor López Gallardo en el semanario El Reto, en esta ciudad se ha logrado desarrollo económico “sin ciencia” gracias a una industria importada. “Un desarrollo propio trae consigo un mejoramiento de la industria secundaria de apoyo, de la educación técnica y avanzada, y de la ciencia”, señaló. Es ese paso que aún parece evadirnos.Vivimos en un país con rendimiento escolar de 41.7 por ciento en lectura, 47.8 por ciento en ciencias y 56.6 por ciento en matemáticas, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico publicados por El Diario, un país en donde los maestros rechazan la reforma educativa. ¿Podemos analizar así información? La respuesta tal vez la dé otra nota de este medio en la cual se dio a conocer que los mexicanos creemos más en los amuletos que en la ciencia, de acuerdo con datos de un sondeo.Precisamente la labor de científicos como López Gallardo —quien considera su labor docente su mayor contribución, por encima de sus investigaciones, sus artículos, sus libros, o los congresos que ha organizado— contribuye a cambiar lo anterior. A un exalumno suyo, se indica en comunicado de UTEP, se le ocurrió estudiar física tras escuchar en una conferencia a López Gallardo explicar mediante meteorología y sentido del humor los vientos primaverales que muchos fronterizos atribuyen a supersticiones.López Gallardo se ha mantenido como activo promotor de la ciencia en la región Juárez-El Paso. En su libro más reciente, “La ciencia en el Paso del Norte”, relata anécdotas sobre el encuentro de la ciencia con la mezcla cultural reunida en esta parte del mundo.El físico nuclear no es el único científico de UTEP con raíces juarenses que sigue en contacto con el lado mexicano de la frontera. Pero llama mi atención la variedad de los intereses de un versátil investigador que también escribe desde cuentos hasta análisis políticos.Tal vez tenga que ver con la curiosidad científica. Esta semana, cuando una sonda de la NASA se acercó al objeto más lejano jamás visitado, esa sensación de asombro acerca del Universo y el espíritu humano me pareció tan inspiradora que no entiendo cómo no se habla más de la ciencia.Porque si es capaz de romper límites a miles de millones de kilómetros de la Tierra, ¿qué no podrá hacer en esta frontera?

