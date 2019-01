Estallan pleitos gays-heteros en Palacio

El violento episodio vivido cerca del fin de año en una estación radiofónica de la ciudad de Chihuahua entre Juan Manuel Escamilla, “El Capi”, jefe de escoltas del gobernador del estado, Javier Corral, y Raúl López, integrante de la “avanzada” del mandatario estatal no fue otra cosa que una explosión de las abrasadoras pasiones acumuladas entre las y los miembros del despacho principal de Palacio.Escamilla se asume como jefe del despacho particular y de cada movimiento del jefe Corral; pero también está convencido de lo mismo Raúl López; o el jefe formal del área, José Luévano Rodríguez; o el “jefe de agenda”, Francisco “Pancho” Muñoz; o el de imagen o algo por el estilo, el sonorense Francisco “Paco” Lozano; o los jefes de “redes”, Eduardo “Lalo” Rojero y Gustavo “Tavito” Ríos. También “Alfredito” Batista, experto y por lo tanto asesor en nutriología de todos ellos.Las diferencias y broncas en ese ruidoso ‘equipo’ son comunes, cotidianas. Han convertido a la Secretaría Particular en un océano de peligrosos chismes, intrigas y por lo tanto de ineficacia tanto para la sociedad que busca tener equis acercamiento con el gobernador y/o con el resto de los funcionarios como para el propio titular del Ejecutivo estatal que se acuesta con una agenda, amanece con otra y ejecuta una distinta a lo largo del día. Sus corajes son frecuentes en ese sentido; Luévano y Muñoz pagan algo de la vajilla rota.Debe decirse por necesidad para comprensión cabal de lo que ahí ocurre, entre todos esos y más “asesores (as)” hay peleas directas por el control alfa tanto en la frontera heterosexual como en la gay, cada cual defensor convencido de su circunstancia y sus razones. Todos defienden sus verdades y las pelean con uñas y dientes, o con lo que tengan a la mano. Abiertas y plausibles son las preferencias sexuales de algunos, así que no hay hilo negro descubierto.Hace días entre pasillos hubo un par de ellos que trató de sacarle la garra al jefe del área de nutriología, Alfredo Batista. Señalaban con lengua cargada de veneno que siempre acude a trabajar con los tenis Gucci blancos, pero hubo quien aclaró que pares Gucci tiene al menos uno para cada día del mes, y no sólo eso, bolsas Louis Vuitton y espectaculares marcas de ropa que por cada cambio rozan los 30 mil pesos.Innegablemente el muchacho es de buen gusto en su indumentaria, a juzgar por la imagen que desde el corazón palaciego se hizo llegar a La Columna y que compartimos con nuestros lectores en la versión digital. Jugó un papel preponderante en la caravana campañera que dirigió el año pasado Corral contra Enrique Peña Nieto.No sabemos si Batista sea de los que se van a las manos por cada desencuentro con sus compañeros, pero ya comprobamos que otros de su área son de mecha corta y de poca tolerancia a los dimes, diretes y aspiraciones alfa. De cualquier forma tendrá el gobernador que tomar cartas en el asunto por bien de su agenda y la imagen de Palacio.Sabemos que él desconocía buena parte de la situación pero tras la bronca entre “El Capi” y Raúl quedó todo expuesto sobre la superficie... Manos a la obra. ¡Sin remedio!***No es igual el impacto emocional por la víspera de un aumento de gasolina que por el anuncio de una disminución no concretada en el tamaño esperado. Ambas acciones producen sentimientos por completo distintos: depresión y coraje el primero; algo de pesimismo y hasta resignación pero esperanza el segundo.En palabras llanas, populares, no es igual esperar el gasolinazo de cada año que la posibilidad real de un decremento, de recuperación de oxígeno en los pulmones económicos familiares.Sigue siendo tanta la confusión sobre los ajustes al IVA, al salario al doble, disminución de ISR, a la zona fronteriza libre etc., que lógicamente no percibiríamos los impactos desde el primer día del 2019.Ayer los gasolineros fueron entregando su feliz año 2019 a los consumidores juarenses con un peso menos muy a las cansadas. Al arranque del día apenas dos negocios habían cumplido con la nueva obligación.Las promesas hechas por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su campaña electoral fueron realidad en ley hasta los últimos días del 2018 y en algunos aspectos todavía no son concretadas las reglamentaciones correspondientes.Si así ocurre con toda la tramitología y procedimientos legales, es evidente que tardará incluso semanas para que todo llegue a la normalidad. Ayer mismo algunas gasolineras amanecieron con precios nuevos disminuidos pero muchísimas no. Una y otros tuvieron sus argumentos.El sábado estará en Juárez López Obrador justo para explicar con más detalle y claridad lo que en decretos y reglamentaciones burocráticas es confuso y perjudicial para los consumidores.Con todos los recursos disponibles a su mano debe evitar el presidente la ganancia de los pescadores en río revuelto porque así empezó el año; con esperanzas y buen ánimo porque viene la bonanza de la Cuarta Transformación pero con algo de temor porque las promesas no sean cumplidas tal como fueron presentadas a los electores.***En pleno ombligo de semana inicia el corredero de contribuyentes para pagar el catálogo de impuestos que forman parte de la famosa ‘cuesta de enero’: impuesto predial, revalidación vehicular, placas quienes no las tienen, multas junto con pegado... todo.Afortunadamente hay algo de relax con “ofertas” presentadas por los gobiernos en prácticamente todos los rubros, hay disminución de precios y mejores salarios... casi el paraíso.Nomás falta para que la dicha sea completa, en el caso de los pudientes que afortunadamente tienen para pagar, que las autoridades hagan adecuadamente su trabajo e impidan el sufrimiento anual de las filas largas, los “teléfonos” descompuestos y las muy clásicas caídas del sistema que provocan pérdidas de tiempo y de dinero por faltas o llegadas tarde al trabajo.Con esa “ayudadita” la felicidad sería casi completa; lo ideal sería no tener que pagar, pero hay que hacerlo para tener mejores calles, mejor alumbrado, mejor Policía, mejores servicios médicos... y funcionarios públicos rechonchos y bien pagados (¡gulp!).