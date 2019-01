El voluntariado y su impacto

Cada año que termina, nos sometemos a una comunicación intrapersonal, la plática con el yo interno, el que nos auxilia a definir los propósitos del nuevo ciclo, y nos propone infinidad de promesas de mejora, tanto en la cuestión económica, salud y conductas empáticas o altruistas, entre otras. La finalidad es de mejorar la existencia que hasta el momento se lleva en todos los aspectos de la vida, sin embargo, regularmente esos deseos de Año Nuevo se van disuadiendo conforme pasan las primeras semanas de la temporada que inicia, y quedando igual que el año anterior. Claro, esto pasa si no se tiene férrea voluntad y propósitos bien definidos.La oportunidad para reivindicar estos deseos y aportar a la sociedad un espacio de colaboración es a través del voluntariado. Esta labor humanitaria que necesitan las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), para poder cumplir con profesionalismo su actividad cotidiana, recordando que estas instituciones atienden necesidades de asistencia que el Gobierno no quiere o no alcanza cubrir.La Asamblea General de las Naciones Unidas define al voluntariado como: “Una serie de actividades realizadas voluntariamente, en beneficio de la sociedad en su conjunto y sin que la retribución económica sea el principal factor de motivación”. Por tal motivo son consideradas personas que brindan su tiempo con la idea de transformar su entorno; también son llamados activistas sociales. Ofreciendo los conocimientos y tiempo, libremente y sin coacción, para beneficiar a otros y promover cambios en cuestiones que les preocupan.Se dice que, se experimenta una mejor sensación interior cuando se ayuda al necesitado, que cuando se recibe algún apoyo. En Ciudad Juárez más de 350 OSC, están con las puertas abiertas esperando que manos, pies y sobre todo corazón, den fuerza para continuar una tarea que jamás termina. Y de esa manera lograr las metas definidas por año, esta labor es una forma de alcanzar un buen propósito, además de solidarizarse con la causa social.Las instituciones educativas cumplen con la obligatoriedad del cumplimiento del servicio social en los alumnos, en algunos casos partiendo del nivel secundaria y hasta la universidad. Proceso que sirve para la concientización de los estudiantes y los ayuda a humanizar la percepción de la vida. Son determinadas horas a lo largo de cinco o seos meses, pero, el proceso llega hasta ahí. Es necesario que más personas y de todas las edades se interesen por esta noble causa del voluntariado.Todos somos parte de la ciudad y de lo que sucede en la misma. Y para transformar el entorno hay que integrarse y cooperar. La voluntad de aportar dos horas o más a la semana en alguna actividad que nos sea diestra, en una asociación civil, será una contribución con mayor valor que lo económico.Las opciones de gustos o afinidad para aportar un espacio de tiempo a estas instituciones de carácter filantrópico son innumerables, empezando por OSC que trabajan la salud, adultos mayores, niños, mujeres en situación de violencia o jóvenes (sólo por citar algunos perfiles sociales). O aquellas asociaciones que se encuentren cerca del entorno personal.Es momento de iniciar con buenos propósitos y elegir acciones que permitan llevar una vida equilibrada en todos los órdenes, donde exista lo necesario, sin olvidar las buenas obras. La consciencia lo agradecerá.

