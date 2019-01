‘Valiendo madres, vino la jefa’

Ni el polvo a muchos kilómetros a la redonda se le ha visto a policías ministeriales identificados como autores intelectuales en la ejecución del jefe de Asuntos Internos en Juárez, Dan Gerardo Fonseca Torres, ocurrido en agosto del año pasado.Todos ellos conocen tan bien a la jefa de esa área perteneciente a la Fiscalía General del Estado, Erika Jasso, que ni locos aparecerían cerca de su radio de acción. Ni compadrazgos ni distingos, es una de las frases favoritas de ella.Ella tenía un aprecio extraordinario por el trabajo de Fonseca Torres, que al momento de ser ejecutado investigaba a varios agentes encabezados por el comandante Arturo Zuany, involucrados en la muerte a golpes en los separos de la Fiscalía Zona Norte del supuesto pandillero azteca César Hernández Sustaíta. Ocurrieron estos hechos en julio del 2018.Otro mando ‘enojado’ con ella es el de la CES, José Refugio Delgado Aguirre, quien salió con la corrientada de robar gasolina a las unidades de la Policía Estatal. Había sido suspendido por el propio Fonseca con el visto bueno de la jefa.A colación viene todo el cuento porque resultó ser un agente de la CES el involucrado en una balacera sucedida el 27 de diciembre en un bar del sur de la ciudad de Chihuahua. Por fortuna fue sólo un herido, el guardia del lugar.Pero entre la propia corporación, funcionarios de Gobernación, amigos y hasta familiares policías trataron de ocultar la responsabilidad del agente hasta que videos y testimonios llevaron el caso a Asuntos Internos, cuyos agentes identificaron a ‘Guerrero J.G.’ como el responsable.Según la audiencia judicial que ayer mismo debió enfrentar el policía, al momento de ser detenido el domingo cuando salía de su domicilio sólo dijo resignado al ver de lejecitos a quien encabezaba el operativo: “ya valió madre, ¿verdad?. Vino la jefa, valiendo madres”.Son varias decenas de agentes sorprendidos con las manos en la masa en actos delictivos... Muchos están detenidos, otros andan con Jasso pisándoles la cuerda.***Los conocedores más experimentados han empezado a echar números sobre el monto de comisiones que se embolsarán las empresas y/o profesionales de las finanzas con la segunda reestructuración bancaria de la deuda pública regalada por 22 diputados del Congreso del Estado al gobernador Javier Corral Jurado y su administración.Hablan los especialistas de al menos dos mil millones libres de polvo y paja los que obtendrán esas empresas y/o esas personas solamente por abrir y documentar garantías sobre los casi 50 mil millones de la deuda chihuahuense que su Gobierno ha puesto en la mesa de los lobos financieros nacionales e internacionales.Seguro en Palacio de Gobierno pondrán un teatral grito en el cielo por semejante cifra y gritarán que es falsa, mínimo exigirán no entrar al terreno de las especulaciones porque el proceso de reestructuración apenas estará iniciando por estas horas... o mañana.Así ocurrió con la primera reestructuración de los 20 mil millones de mediados del año pasado. Arturo Fuentes Vélez, el secretario de Hacienda, tan serio y tan circunspecto él, puso la palma de su mano derecha sobre el pecho y juró en reunión con diputados que no habría pago de comisión alguna. Casi al final del año reportó en su portal de transparencia el pago de casi 150 millones de pesos.Ahora no será de otra forma. Hemos escrito en entrega anterior de La Columna que los encargados de colocar esos casi 50 mil millones de pesos son el senador, Gustavo Madero y el jefe de gabinete, Ismael Rodríguez. Ellos se están haciendo cargo de las negociaciones correspondientes en representación del Gobierno de Chihuahua.Durante enero podremos saber el rumbo que tomen y aproximadamente cuánto tardarán para concretar. No será nada fácil ni siquiera para ellos como empresarios de gran lucro que son porque más expertos y experimentados en esas lides son justo los dueños de los 49 mil 800 millones de pesos.***La situación es de tal manera explosiva en la región de Cuauhtémoc que desde hace semanas permanecen secuestrados dos ganaderos, Mario Portillo Chaparro y Juan de Dios Talamantes Mizcles, y la Fiscalía General del Estado no ha dado pie con bola para hallarlos.Toda la zona está convertida en tierra sin ley desde hace años. Son Cuauhtémoc y todos los municipios cercanos: Guerrrero, Temósachic, Madera, Zaragoza, Gómez Farías etc... masacres, levantones, asaltos, de todo cotidianamente.Portillo fue secuestrado de céntricas calles de Cuauhtémoc; Talamantes, de Temósachic. Ambos son importantes productores de ganado de la región. Nada ha informado la Fiscalía del Estado sobre las investigaciones, salvo de supuestos operativos generales “contra la delincuencia”.Ambos secuestros aparecen en el contexto de violencia sin fin que azota la zona occidente-noroeste de la entidad desde hace años.Ninguno de los operativos implementados por el Gobierno del Estado ha sido eficaz para ofrecer seguridad a los habitantes de aquellas poblaciones, ni siquiera la toma por decreto de las policías municipales por parte de la Fiscalía General del Estado.La intervención del Estado en los municipios ha sido llevada a cabo con gran torpeza. No sólo no ha aminorado la violencia sino que ha enfrentado a las autoridades municipales con las estatales, como ocurrió con Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes y Madera, y como ocurre hoy justo con Cuauhtémoc.Las autoridades de los municipios han comprobado que los policías estatales enviados a sus lugares no llegan para auxiliar a la población, sino para colocarse en alguno u otro bando del crimen organizado de los que operan en extensos territorios.A ver ahora con los operativos coordinados por los federales del nuevo régimen si logran algún avance en las indagatorias por el secuestro de los ganaderos y regresen paulatinamente la tranquilidad a las otrora pacíficas poblaciones.