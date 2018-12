El 1 de abril de este año a punto de pasar a la historia, Andrés Manuel López Obrador arrancó su campaña en Ciudad Juárez. Ocho meses después, el próximo sábado para ser exactos, volverá al mismo sitio convertido en presidente de la República pero enfrentando un panorama social, político y financiero de auténtica ruina en Chihuahua.Ya aprendió AMLO a conocer a su principal rival político en la entidad y cabeza de la calamidad, el gobernador Javier Corral Jurado. Lo ha sufrido en los ruidosos titulares de medios y redes sociales, y en el cara a cara; también en una postura melosa y cortesana, incongruente de pies a cabeza, doble rostro de una política pragmática rayana en lo absurdo.Parafraseando al líder de la Cuarta Transformación, el gobernador abandonó a varios de los suyos, se cobijó en los conservadores que asumen posturas liberales, hipócritas de acuerdo con la moral ética del presidente. Y los suyos le pagan con la misma moneda. Su nivel de popularidad por los suelos.Ni en la muerte se conduele. Ahí está Hiram Contreras, reconocido y querido por las bases panistas en Juárez, asesinado. En Puebla, la desgracia del presidenciable Rafael Moreno y Erika Alonso, su esposa, la gobernadora.Pero qué se puede esperar de un titular del Ejecutivo de lunes a viernes y de nueve a tres, que no se pone el overol para trabajar por los chihuahuenses que depositaron en él sus esperanzas en aquel lejano 2016, cuando caminaba de la mano con Unión Ciudadana, alejamiento que huele a traición a un excepcional aliado en la lucha de verdad contra la corrupción, a quien utilizó inescrupulosamente sólo como estandarte electoral.***En materia de austeridad, el afamado plan firmado pomposamente en enero del 2017, que incluía venta de bienes, como la Casa de Gobierno o las aeronaves, reducción de gasto, en viáticos, aviones, celulares, etc., fracasó rotundamente.Corral se pasea por todo el país y el extranjero sin límite alguno, acumulando millas al por mayor. Para fiestas no hay fijón alguno. Los gritos de Independencia del 2017 y 2018, juntos, costaron la friolera de 13.2 millones de pesos.La Casa de Gobierno ahí sigue, como sede de los sabuesos que rumian todos los días los expedientes equis, con un valor comercial de tres decenas de millones.Su sueldo, el del gobernador, es 40 por ciento más alto que lo que ganaba su antecesor, el odiado César Duarte. Son 170 mil pesos, nada más y nada menos que 62 mil pesos adicionales a los que gana el presidente de la República.No hay obra pública. La poca que existe es fruto del trabajo de los alcaldes, Chihuahua y Juárez, por ser los principales, que lo han rebasado pese a los obstáculos que él mismo les ha colocado. No se cansa de ponerles el pie.Los recursos han disminuido drásticamente desde que llegó al poder.Para 2019 el presupuesto federal autorizado para la entidad es 976 millones más bajo que el ejercido este año, apenas llegarán 3.2 mil millones de pesos, un 44 por ciento menos que en 2016. Los hospitales permanecerán inconclusos, como monumento al desgano.Como solución ha propuesto lo que tanto criticó en su antecesor, la espiral del endeudamiento.Con el disfraz de reestructura para lograr mejores condiciones en tasas de interés, patea la deuda, primero de 20 mil millones a principios de año y luego, ante la inutilidad de la maniobra, en lugar de abandonar ese camino sinuoso, avienta su resto en una jugada de ruleta rusa, y va por una reestructura de los 48 mil millones de pesos, el endeudamiento total.Para lograrlo, usó todas las estratagemas necesarias, incluidos actos reprobados por la moral política de la institución que le permitió vivir del presupuesto como funcionario las últimas tres décadas. Pagos en especie, cobro de favor por perdones mediante la figura de testigos protegidos y cualquier otra canonjía.Pero no sólo utiliza la deuda a largo plazo. También usa el crédito anual, con la comodidad de evitar pedir autorización al Congreso. Así lo hizo sin tapujo desde 2016.Hay una impericia e ineficiencia financiera palpable y ostensible.En ese entorno, deseaba 900 millones del fondo que por sus siglas se conoce como Fortafin, más mil quinientos millones adicionales de adelanto de participaciones. Ni uno ni otro llegaron.En los estertores del gobierno de Peña Nieto se le ofrecieron 400 millones y no los quiso. Se le hicieron poca cosa. A cambio, debió recurrir al crédito para pagar aguinaldos y sueldos este diciembre. Le encanta usar la tarjeta.En materia de seguridad la cosa está para llorar. Estamos regresando a pasos agigantados a la gran crisis que dejó miles de muertos en la entidad, allá a finales del gobierno de Felipe Calderón.Los números no mienten. En 2015 la tasa de homicidios dolosos era de 25.47 por cada 100 mil habitantes. Para 2018 la tasa es de 43.73, casi el doble. En 2016 era de 32 y en 2017 de 41. Hay un incremento constante, indolente y criminal, que habla de una desatención terrible, bajo la protección inexplicable a los personajes que tienen a Chihuahua en ese mar de sangre.***En lo político ha sido un desastre. La primera mención del nombre Javier Corral en la conferencia de prensa mañanera del presidente pasó sin pena ni gloria. No lo peló. Lo ignoró rampantemente. De ese tamaño lo ve el inquilino de Palacio Nacional.Carece de capacidad de gestión. Se peleó con Peña Nieto y de inmediato se puso los guantes con Andrés Manuel, como dijimos, en una postura ambivalente, incongruente y caprichosa.El último tuit, dedicado al presidente –desde su lugar de descanso– lo retrata de cuerpo entero. Va de nuevo en este espacio: “Como nunca, México requiere de una fuerza opositora democrática, con calidad moral y política para enfrentar no solo lo que ya vimos, autoritarismo, rencor, revanchismo y sectarismo, sino lo que ésta por venir: el riesgo mismo de la pérdida de nuestra democracia”.Acusa de lo que adolece en el territorio chihuahuense. Ha sido autoritario, rencoroso y sectario. Ha perseguido con toda la fuerza del Estado a sus adversarios, bocabajeado a sus “amigos” y maltratado a múltiples sectores, violentando incluso derechos universales, por los que antes se desgarraba las vestiduras, como el derecho a la información. Su embestida contra los medios utilizando la publicidad como arma no tiene parangón, como él mismo lo ha destinado.Dicotómico el hombre, con una mano saluda y con la otra golpea. Ese tuit contrasta con la selfie del 4 de diciembre con Andrés Manuel. Cachete contra cachete, la imagen se explica por sí sola, pero el señor quiso poner un par de frases. “Cuando las diferencias se expresan con respeto y buena voluntad se pueden conciliar”.Unos días después lanza su grito de guerra “¡así no!”, llamando a los diputados federales a no autorizar el presupuesto federal, al cual acusa de populista y electorero, en una alianza fugaz con el gobernador jalisciense Enrique Alfaro. Ni sus partidarios le hacen segunda.Se encuentra solo. Es un gobernador aislado y ausente. Un gobernante tipo Trump, por tanta imprudencia cometida en tan poco tiempo. Por abandonarse al golf y a los placeres mundanos del poder, mientras a su alrededor la entidad se cae a pedazos y él sueña con la Presidencia de la República.Este es el entorno que el presidente encontrará en su primera gira del 2019, cuando llegue en vuelo comercial al Aeropuerto Internacional “Benito Juárez”. Así hallará a Chihuahua.