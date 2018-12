El decreto que ordena bajar al ocho por ciento el impuesto al valor agregado y el impuesto sobre la renta al 20 por ciento –a las personas físicas y personas morales con actividad empresarial– en la frontera norte es una promesa de campaña cumplida de Andrés Manuel López Obrador. La orden del presidente debe reconocerse como un acierto ya que es una apuesta por fortalecer la economía de la frontera, esta estrategia permitirá elevar la competitividad de las empresas y, con ello, elevar la atracción de inversiones.AMLO cumplió su palabra y, con ello, lanzó un gran reto para la sociedad fronteriza, porque son ahora los empresarios quienes deben convertir esa ventaja competitiva en derrama económica y desarrollo social, de nada servirá bajar los impuestos si las clases más vulnerables no tienen un beneficio.El presidente hizo lo correcto al reducir en un 50 por ciento el IVA y el ISR, pero esto no es para favorecer a una región, es al contrario, se está reconociendo una injusticia y se intenta compensar una desventaja competitiva que tienen los empresarios fronterizos al enfrentarse a precios y productos más competitivos al otro lado del río, donde los gringos ofrecen mejores productos y más baratos.Hace casi cuatro años que el Gobierno federal se olvidó de todo esto y homologó el IVA en la región y franja fronteriza, que pasó del 10 al 16 por ciento de un momento a otro, rompiendo un trato diferenciado para la frontera que no había sufrido modificaciones desde 1980.Aunque los anteriores presidentes también planearon hacer este cambio, fue hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto que se llevó a cabo y esto abonó en gran medida al descontento de la población en general, pero en particular a los empresarios fronterizos.Según un artículo publicado por profesores del Colegio de la Frontera Norte, en aquel entonces, Luis Videgaray, como secretario de Hacienda, argumentaba que la homologación del IVA era razonable por estos cinco argumentos principales: “i) el trato diferencial introducía un efecto impositivo regresivo, puesto que el ingreso promedio del norte es comparativamente mayor al nacional, ii) la frontera dispone de mayor infraestructura de telecomunicaciones y transporte, por lo que su relativo aislamiento del resto del país no puede considerarse una justificación, iii) la menor tasa no beneficia a los consumidores sino a los empresario, puesto que los precios en la frontera son mayores que en el resto del país, iv) la tasa diferencial abre espacios para la triangulación indebida de operaciones y v) la homologación permitirá una recaudación adicional en la frontera de 14 mil 700 millones de pesos, que fortalecerá la capacidad financiera para ampliar la infraestructura e impulsar el sistema de seguridad universal”. Ni una palabra de la realidad social, así se justificó el alza en el IVA.La revista Forbes México por aquellas fechas publicó un artículo con más información del Colegio de la Frontera Norte sobre los impactos de la homologación del IVA, donde expertos contradecían lo que Videgaray afirmaba, según dicho estudio, los efectos del aumento serían “1. Incremento de la inflación, 2. Menos competitividad de las empresas, 3. Fuga de consumidores, 4. Menos poder adquisitivo para los más pobres y 5. Caída de la economía regional”.Es evidente que Videgaray no tenía razón. El incremento del IVA nunca se vio reflejado en seguridad, ni en infraestructura, pero sí hubo más inflación, fuga de consumidores y menos poder adquisitivo en la frontera. La Federación no mandó más dinero a Juárez durante estos últimos cuatro años, al contrario, Chihuahua se endeudó más.Aún así, Juárez permaneció de pie, siguió creciendo su industria, su comercio y sus servicios, ni el aumento del IVA pudo detener a la frontera que se creció al castigo.El reconocimiento que hoy hace AMLO de la frontera, como una región diferente al resto del país, por la condición geográfica y económica, no hace otra cosa más que reivindicar una realidad que todas las mediciones econométricas han afirmado desde hace más de sesenta años.En los considerandos del decreto que firmó ayer el presidente López Obrador, hay un párrafo que es un reconocimiento expreso de la realidad que vive la frontera, a continuación lo transcribo textualmente: “en 2016, México estuvo clasificado en el segundo lugar a nivel mundial como ‘zona de conflicto mortal’ (International Institute for Estrategic Studies, 2017) después de Siria, en particular, la zona norte del país, ya que ha sido fuertemente afectada por los elevados niveles de violencia y actividad del crimen organizado y por una pérdida de dinamismo en la actividad económica, en virtud de que hay una relación entre la violencia y la baja actividad en ambas direcciones, por lo que en los municipios fronterizos se ha generado un círculo vicioso entre estos factores, que justifica el apoyo gubernamental en distintos frentes” (Decreto presidencial, 29 de enero de 2018).Todo lo contrario a lo que afirmaba Videgaray hace cuatro años, que solamente se podía comprender desde el punto de vista de la economía monolingüe que no entiende más que números. Ahora, el discurso del nuevo Gobierno reconoce que la realidad social está conectada a la realidad económica, unidos como uno solo, sin posibilidad de separarse. Si al país le duele le economía, le dolerá también el desarrollo social y si duele el desarrollo social, dolerá también la seguridad.No olvidemos que, para tener ciudades seguras, todos los diagnósticos señalan al mismo lado, la prevención social es indispensable para bajar los índices de violencia, pero la prevención comienza con oportunidades para tener una vida digna y eso solamente se logra con en una economía sana.Lo que es cierto es que esta nueva narrativa oficial sintetiza una realidad que solamente era visible durante las campañas electorales. En las últimas décadas, todos los candidatos prometían terminar con las profundas desigualdades que vive la frontera, pero al llegar al Gobierno las promesas eran borradas instantáneamente por la alta burocracia que menospreciaba estos mismos argumentos que fueron expuestos por AMLO ayer en el decreto y que cientos de veces expusieron empresarios, universidades, sociedad civil y muchos legisladores que levantaron la bandera de la justicia hacendaria para la frontera. Aquí un reconocimiento especial a Ernesto Ruffo, senador del PAN, que siempre ha defendido los derechos de la frontera norte.En resumen, el norte de México contribuye generosamente al gasto público nacional, las principales fronteras son polos de desarrollo económico que se han convertido en las ciudades con empresas pagadoras de impuestos (tax payers como le llaman los gringos), que reciben a cambio presupuestos para las ciudades que representan centavos por cada peso y cuando digo centavos es dos o tres, ni siquiera diez y encima le aumentan los impuestos.Para concluir, debemos reconocer que el camino es el correcto, pero es apenas el primer paso, la frontera es mucho más compleja. Si bien es cierto que la disminución del IVA y el ISR es una buena intención que muestra el interés del Gobierno federal, también es cierto que el problema de Juárez es multifactorial, este decreto resuelve una parte importante del problema económico, pero las demandas de la frontera van más allá del tratamiento fiscal diferenciado, en toda la frontera norte existe una crisis provocada por la inseguridad que también debe atenderse con urgencia.