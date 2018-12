Prudencia y calma en el helicopterazo

En los círculos panistas de nuestro alejado estado de Chihuahua algunos partidarios se muestran inquietos por el resultado que arroje la investigación técnica del desplome del helicóptero que causó la muerte de la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso y la de su marido el senador y coordinador parlamentario en la Cámara de Senadores, Rafael Moreno Valle, posiblemente la pareja política más fuerte y exitosa del país. Una dolorosa pérdida que toda la sociedad lamenta.Por lo pronto Canadá ya ha enviado tres técnicos especializados para que colaboren en el análisis de todas las circunstancias y elementos que envuelven el incidente y la compañía fabricante del aparato de nacionalidad italiana ha manifestado su interés por participar. Sólo faltan las autoridades del transporte aéreo de los Estados Unidos que en breve se unirán a la investigación y las de la Comunidad Económica Europea a las que también se les ha pedido su ayuda y que pudieran también colaborar en esas tareas de investigación para que las cosas se esclarezcan adecuadamente y en una forma imparcial que nos permitan conocer la verdad histórica del caso.Me parece acertado el manejo que el presidente de la República y su equipo han hecho de esta crisis política y más prudente me parece que sea una comisión compuesta de peritos aeronáuticos extranjeros los que dictaminen las causas del desplome con la participación de peritos del Gobierno de Puebla y representantes de los familiares de los fallecidos para aportar el máximo de credibilidad en los resultados que arroje la indagatoria. Pero por lo pronto es maligno arrojar culpas del hecho a la izquierda o a la derecha pues ello sólo atizará odios y rencores en nuestra sociedad. Lo prudente es esperar los resultados y por lo pronto únicamente rezar por la salvación de esas cinco almas y que Dios las tenga en su Santa Gloria. Y no confiar en las redes sociales que en el presente caso solamente está atizando el odio y el resentimiento.En lo personal creo que el Gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador nada tuvo que ver con ese lamentable accidente pues un homicidio de esa naturaleza solamente perjudicaría la imagen de un régimen que en lo general se encuentra iniciando un sexenio con muchos más problemas que el activismo político democrático de esa brillante pareja del PAN y que, por el contrario, estaba dispuesta a colaborar con el actual gobierno. Nada que ganar y mucho que perder.Los juarenses siempre han poseído un alto sentido de la caridad cristiana y no dudan en tenderle la mano a cuanta persona necesitada se cruza en su camino. Por eso las caravanas de migrantes que llegados de Centroamérica y de muchas partes del globo terráqueo para pedir asilo a los Estados Unidos, fueron acogidas por nuestra sociedad.Pero dicen por ahí que “es bueno el cilantro, pero no tanto” y la gente se pasma, se agota y su posibilidad llega al límite porque en eso de la caridad es imposible dejar de reconocer que el poeta Antonio Plaza tenía razón cuando en materia de caridad nos dijo: “Ten siempre el bolsillo a taza para que siempre algo sobre, porque Andrés el hombre pobre, de pobre hombre nunca pasa”. De lo que entendemos que la animosidad caritativa no puede ser infinita ni tan grande hasta que te quedes en la calle y el limosnero seas tú, porque “El que da todo al que pide, pide al fin al que no da”.De poco sirve que la carga que ahora tiene la Casa del Migrante se pase o se comparta al Gobierno federal o al Gobierno estatal, las caravanas de migrantes son muchas y no tienen para cuándo acabar, ni en número ni en tamaño, las aportaciones del Gobierno no servirán de nada y de todos modos seguirán siendo mantenidos y una carga muy pesada cuando todos son gente muy sana que puede trabajar y valerse por sí misma. Darles un empujoncito no es lo mismo que cargarlos de cuerpo entero. Debemos puntualizar que esas caravanas de migrantes no alcanzan en modo alguno el estatus de refugiados, son simples migraciones en busca de trabajo y si es cierto que de veras quieren trabajar pues por lo pronto ya pudieran estarlo haciendo en la industria maquiladora y contribuir por lo menos un poco a su sostenimiento, pero no, lo que menos quieren hacer estos señores es trabajar.La Iglesia Católica no se ha echado atrás, sólo ha expuesto que sus posibilidades han llegado a su límite y no puede más porque ya no tiene con qué atender a tanto migrante holgazán que por alguna razón inexplicable e injustificable no ha conseguido trabajo para sostenerse mientras espera que le digan que no las autoridades de migración norteamericanas. Lo que pasa es que no quieren trabajar y les resulta cómoda su situación de mantenidos. Si realmente fuera gente positiva le buscaría en algún empleo para sostenerse mientras llega o no el asilo pero no serían una carga tan pesada para la sociedad juarense que no puede más. Muchos piensan que lo mejor sería deportarlos a la de ya a sus países de origen o lo más cerca posible de ellos.Si nuestros lectores no tienen mala memoria recordarán que recientemente se descubrieron en algunas zonas del estado de Chihuahua algunos puntos de ordeña de los ductos de combustible que cruzan por toda nuestra entidad e incluso uno o dos de esos puntos de extracción delictiva de combustible se descubrieron en esta Ciudad Juárez, cerca de las instalaciones de Petróleos Mexicanos.De hace algunos años a la fecha era un secreto a voces que algunos delincuentes relacionados con los trabajadores de petrolero, los directivos de Pemex y algunas bandas de facinerosos, estaban robando combustible a la empresa paraestatal en un acto que se le denominó ‘huachicoleo’. Pero nunca nos imaginamos la enorme dimensión de este robo que aparentemente era tamaño hormiga.Esta semana el presidente de la Republica denunció que su equipo acaba de descubrir el robo generalizado de combustible a Pemex por un monto que alcanza fácilmente los 60 mil millones de pesos diarios, el equivalente a 600 pipas de combustible diarias y miles de barriles de petróleo que le calculan representa fácilmente el diez por ciento de la producción de dicha empresa paraestatal, pudiendo las cifras ser mucho más altas porque el presidente dijo que algunos días con otros el robo aumentaba a cien pipas diarias.En esas condiciones nadie sabe qué hacer con esa empresa que es prácticamente una gran coladera que está siendo saqueada sistemáticamente, sospechosamente por su propio personal obrero, directivo y sindical sin control alguno como si toda la empresa estuviera conformada por un gran ejército de huachicoleros, como si toda esa empresa estuviera operada y administrada por una banda de ladrones.Los datos son aterradores, se calcula conservadoramente que solamente el 20 por ciento del robo de combustible se practica mediante la ordeña de los ductos y un fabuloso 80 por ciento de ese robo se practica mediante pipas de 15 mil litros cada una dentro de un plan operado con la complacencia de las autoridades de Pemex y la participación de los obreros asociados con una detallada red de distribuidores en la que están embarrados no pocos comerciantes y empresarios del ramo. Total una sólida telaraña nacional de huachicoleros de clase media, de clase alta y de clase baja, externos e internos de la paraestatal. ¡Todos son huachicoleros!De acuerdo con la legislación actual el robo de combustible a Pemex es un delito que inexplicablemente no se considera grave pero como quiera que sea es un delito contra el patrimonio de la nación mexicana y lo cometen todas las personas que están involucradas en la substracción, distribución, transporte, comercialización y venta de ese hidrocarburo robado e incluso quienes a sabiendas de esta circunstancia compren combustibles robados. Mucha gente puede ir a la cárcel, comenzando por los directivos negligentes, líderes sindicales, trabajadores corruptos y empresarios deshonestos. Así, y con todo lo leve que quiera considerarse este es un saqueo al patrimonio nacional.Ahora se ha presentado una iniciativa de reformas legales para constituir el robo de combustibles como un delito grave que no alcance la libertad bajo fianza, pero hay voces que claman por el despido de todos los empleados deshonestos de Pemex, (o sea de todos, porque tal parece que son prácticamente todos incluyentdo a sus líderes sindicales) ninguna empresa puede progresar ni tan siquiera mantenerse, inmersa en este océano insondable de corrupción y latrocinios.Con el escándalo que ha causado la denuncia de este enorme robo las miradas de muchos ciudadanos se dirigieron al senador Carlos Romero Deschamps esperando una explicación a tanto saqueo pero hasta ahora el Gobierno de la República no ha movido un solo dedo ni pedido ninguna explicación al sempiterno líder sindical del poderoso Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana ni a ninguno de sus 46 delegados sindicales esparcidos por todo el país.Pero, ¿quién es Carlos Romero Deschamps? Carlos Romero Deschamps es líder del sindicato petrolero desde 1993, luego de que Joaquín Hernández Galicia, La Quina —quien se mantuvo al frente del mismo durante cinco sexenios—, fuera detenido por homicidio, acopio de armas y corrupción. En diciembre de 2017, a casi tres décadas de haberse mantenido en el liderazgo del sindicato sin ser votado, Romero Deschamps se reeligió hasta 2024. Es miembro activo del PRI desde 1961. Ahí inició su carrera como coordinador de campañas en Tamaulipas. Ha sido cinco veces legislador federal de representación proporcional: diputado en tres ocasiones (1979-1982, 1991-1994 y 2000-2003) y dos veces senador (1994-2000 y 2012-2018). Ahora se ha corrido un rumor en las redes sociales en el sentido de que Carlos Romero Deschamps ha sido detenido por las autoridades militares mexicanas, pero lo cierto es que este rumor ha sido desmentido por fuentes oficiales del Gobierno federal. A como están las cosas y como el robo de 60 mil millones de pesos diarios al patrimonio nacional es considerado como un delito leve pues lo más seguro es que no le pase nada.Y no le pasará nada porque en la triste realidad de la justicia mexicana al minúsculo ladrón de un tanque de gas se le aplica todo el peso de la ley pero a los que se roban por lo menos 600 pipas de combustible de 15 mil litros cada una diarias, a esos se les considera ladrones leves y nadie los toca ni con el pétalo de una rosa así estén ocasionando la bancarrota de la economía nacional. Todo esto nos hace pensar que el combate a la corrupción que tanto alardea el actual Gobierno no va en serio y será enderezado a conveniencia y en forma discriminatoria.