Los 'asegunes' de la Zona Libre de AMLO

Finalmente, como reza el refrán popular, “no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue”. Estamos a unas cuantas horas de que el 1 de enero del 2019 llegue y, con el nuevo año, la materialización de todas las promesas de campaña del ahora presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en funciones desde el pasado 1 de diciembre. O al menos eso es lo que todos deseamos por el bien del país, del estado y de la ciudad.Ayer sábado, el presidente López Obrador acompañado de su gabinete económico en pleno y de autoridades de Nuevo León, incluido el propio gobernador del estado Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, dio a conocer el llamado “Decreto de Estímulos Fiscales en la Región Fronteriza Norte” mediante el cual se pretende implementar la llamada Zona Libre o Franca en toda la franja fronteriza norte del país, de acuerdo con lo que ofreció durante su campaña.Hay que destacar el hecho de que tal anuncio se haya realizado en la capital neoleonesa, brindando un respaldo por demás claro y evidente al mandatario estatal, reconociendo en su discurso el apoyo recibido.“Vamos a apoyar con estímulos fiscales la zona norte del país, de manera especial, toda la franja fronteriza con Estados Unidos. Es un proyecto muy importante para impulsar la inversión y la creación de empleos, y aprovechar la fortaleza económica de los estados de la Unión Americana, para eso es este programa que va a entrar a funcionar, va a tener efecto este acuerdo que acabo de firmar, a partir del día 1 de enero del año próximo, ya en unos días más” empezó diciendo el presidente en su discurso.Acompañaron en el presídium a López Obrador, además de “El Bronco”, Alfonso Romo Garza, jefe de la Oficina de la Presidencia; la Dra. Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía; el Dr. Carlos Manuel Urzúa Macías, secretario de Hacienda y Crédito Público; la Ing. Blanca Elena Jiménez Cisneros, directora general de Conagua; el Mtro. Eugenio Nájera Solorzano, director general de Nafinsa; el Lic. Jorge Mendoza Sánchez, director general de Banobras; la Dra. Ana Margarita Ríos Balcázar, jefa del Sistema de Administración Tributaria (SAT); el Dr. Juan Ignacio Garza Herrera, presidente de Canacintra en Monterrey, así como el empresario Jorge Mendoza Garza quien, aunque fue anunciado por el maestro de ceremonias, nunca apareció en el presídium.Es una señal clara de algo, el hecho de que este evento se haya realizado en Monterrey, y que se haya hecho acompañar del gobernador del estado. Habremos de analizar posteriormente lo ocurrido y todas sus posibles explicaciones e implicaciones.En su momento, comenté en este y otros espacios sobre la reacción que tuvo Jaime Rodríguez “El Bronco”, al enterarse de las reducciones presupuestales que incluía el Paquete Económico 2019 presentado por López Obrador al Congreso de la Unión quien, a diferencia del gobernador Corral por ejemplo, en lugar de volcarse en reclamos y diatribas contra el Gobierno federal, empezó de inmediato a buscar los contactos con los respectivos titulares de cada dependencia encargada de los proyectos y obras cancelados para Nuevo León, obteniendo de cada uno de ellos y ellas el compromiso de realizarlas a través de sus respectivos presupuestos. Esto lo informó el gobernador regio en un video en sus redes sociales el martes 18 de diciembre a las 18:38 horas, es decir, apenas tres días después de presentado el Paquete Económico del Gobierno federal.Lo cierto es que, amén de la anécdota sobre el lugar, modo y circunstancias de este aviso, lo que se anunció en campaña como una Zona Libre o Franca para la región fronteriza norte, no parece tomar esa forma, al menos no en los primeros análisis sobre lo informado. Veamos.Siendo la reducción del IVA y del ISR, dos de los puntales más importantes de la promesa campañera de AMLO, junto con la homologación de precios de combustibles con EU y el aumento de 100 por ciento en el salario mínimo de la zona, la primera observación que surge es que ni la ley del IVA ni la del ISR fueron modificadas en el Congreso, permanecen tal cual, decidiendo que el programa en cuestión sea implementado mediante un decreto que fue firmado y presentado ayer.¿Qué implicaciones tiene este decreto? ¿Cuáles son los verdaderos alcances del mismo? Analicemos.Es un Decreto Presidencial que entra en vigor el 1 de enero de 2019, y estará vigente durante 2019 y 2020 de aplicación para 42 municipios de cinco estados norteños. Sonora, Chihuahua, Tamaulipas, Baja California y Coahuila son las entidades que incluye el decreto. En Chihuahua, sólo aplica para los siguientes municipios: Janos, Ascención, Juárez, Praxedis G. Guerrero, Guadalupe, Coyame del Sotol, Ojinaga y Manuel Benavides.¿Qué es el estímulo fiscal del ISR? Aplica para contribuyentes residentes en México, así como residentes en el extranjero que cuentan con establecimiento permanente en nuestro país, y que perciben ingresos exclusivamente de la región fronteriza norte. Se trata de un crédito fiscal (sólo para causantes registrados ante el SAT) equivalente a la tercera parte del Impuesto Sobre la Renta causado en el ejercicio, o en los pagos provisionales, mismo que se aplicará (el crédito fiscal) contra el ISR causado en el mismo ejercicio fiscal, o en los pagos provisionales del mismo ejercicio, según corresponda.En este cálculo se considerará la proporción que guarden los ingresos obtenidos en la zona norte, contra el total de los ingresos, excluyendo aquellos que provengan o deriven de bienes intangibles y/o de comercio digital. ¿Complicado verdad? No se preocupe, si no le entiende pregúntele a su contador las implicaciones reales de este estímulo.¿Qué es el estímulo fiscal del IVA? Es un crédito fiscal del 50 por ciento de este impuesto. ¿Quiénes son sujetos? Los contribuyentes personas físicas y personas morales (¿los consumidores en general no?). ¿En dónde aplica este estímulo? En las mismas cinco entidades y 42 municipios norteños que incluye el estímulo del ISR.¿Qué actos o actividades son susceptibles del estímulo fiscal del IVA? Enajenación de bienes, prestación de servicios independientes y el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, siempre que se realice en locales o establecimientos ubicados en la región fronteriza norte.¿Cómo se aplica este estímulo? Es un crédito fiscal que se aplica directamente sobre la tasa del 50 por ciento de IVA y la tasa disminuida que resulte de aplicar el estímulo fiscal, se aplicará sobre el valor total de los actos o actividades. ¡Uf! Vaya galimatías de conceptos, fórmulas y definiciones.En opinión de algunos fiscalistas, contadores y economistas consultados a bote pronto, el presidente López Obrador no cumplió su palabra. Estos especialistas opinan que los legisladores no reformaron las leyes fiscales en la materia, en la proporción que se esperaba conforme a las promesas de campaña del hoy presidente de la República. No se modificó la Ley del Impuesto Sobre la Renta y no se modificó la Ley del IVA.Los fiscalistas consultados señalan que el Gobierno federal sólo le otorga “… una tímida dádiva efímera, a un pequeño sector de contribuyentes que logren cumplir las excesivas exigencias del SAT”.En pocas palabras, y tratando de traducir el mega complejo lenguaje utilizado en la redacción, así como las intrincadas reglas y mecanismos que complicarán todo, primero se debe pagar como siempre se ha hecho tanto el IVA como el ISR, y luego, en los ejercicios o declaraciones provisionales se podrá acreditar (descontar) los importes correspondientes a tales estímulos. Primero pagan y luego lo deducen o descuentan.En opinión de dirigentes y exdirigentes de cámaras empresariales en la localidad, resulta “… ilógico y poco efectivo este mecanismo de estímulos, porque el IVA no lo paga el contribuyente, lo paga el consumidor y para él debería de ser irrelevante si donde compró tienen o no el derecho se aplicar el estímulo, además de que no aplica para todo. Y lo peor, faltan reglas de algo que entra en vigor el martes”.No se trata de descalificar o de poner en duda los eventuales beneficios que pueda tener este decreto. Nadie quiere que las cosas salgan mal. Sólo se trata de puntualizar todas las dudas e inquietudes que han surgido, esperando que, pronto, las respuestas puedan disipar las más sombrías visiones de los pesimistas. A todos nos conviene que las medidas sean las adecuadas, sólo se trata de reconfirmar y aclarar dudas para que 2019 sea en realidad un mejor año. ¡Feliz Año Nuevo!