Topa Marijose con el descarnado mundo real

Las redes sociales hacen héroes y también hacen antihéroes. Este veinte no ha caído en Palacio de Gobierno aunque el mayor de sus orgullos sea justo la supuesta expertise en ese mundo virtual.Con pared se está topando al respecto la nueva coordinadora de Comunicación Social, Marijose Valles Medina. Vapuleada es decir poco a lo que está recibiendo en su debut al frente de esa oficina encargada de difundir las acciones del Gobierno estatal y cuidar mediáticamente las espaldas a todos los funcionarios, en primer orden al jefe, Javier Corral Jurado.Desde antes de asumir la titularidad de Comunicación Social ella se concentró prácticamente en armar un resumen sobre las actividades estatales 2018, mes por mes. El nombre: “Así fue 2018... Gracias Chihuahua”. Imágenes del gobernador y chispazos sobre becas, pensiones y hasta la famosa caravana contra Enrique Peña Nieto.Nada más remitiéndonos a la cuenta de Twitter todo ello tuvo reacciones hasta de agresividad.En enero uno de los usuarios escribió: “y deudas y más deudas, y matazones y más matazones”.Ni por no dejar algún funcionario o proveedor se asomó por ahí para defender al “Unidos con valor”. Todas las opiniones fueron dadas con el puño en la cara.En febrero la cargada en contra es igual: “Y los tarahumaras para cuándo...”. “Por qué no asistió al funeral de sus compañeros/aliados” (en Puebla)”.Para marzo el “Dr Ken” se fue duro contra la autora de los cortos campañeros: “Ah de estar súper cabrón hacer esos videos ya que no hizo nada en todo el año, felicíteme a la persona que lo hizo por inventar tanta cosa y hacer parecer que en realidad trabajó”. La estocadilla de José García: “¿Y cuántos muertos en ese mes?... ¿Y en todo el año, gobernador?”.Indudablemente Marijose busca que su trabajo se perciba y que sea de beneficio para el Gobierno del Estado pero es evidente que deberá ajustar su estrategia y considerar que las redes sociales hoy más que nunca no son confiables para tratar de revivir administraciones cuestionadas como la que hoy defiende.Las pruebas ahí están... Desde enero y por todos los meses de todo el año corren las palabras críticas hacia el régimen de Corral Jurado.***Dicho en lenguaje policiaco, el mismo gobernador Corral se fue recio ayer también por Twitter contra el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. No lo llamó por su nombre pero todo mundo entendió que se refirió a él: “como nunca, México requiere de una fuerza opositora democrática, con calidad moral y política para enfrentar no sólo lo que ya vemos, autoritarismo, rencor, revanchismo y sectarismo desde el poder, sino lo que está por venir: el riesgo mismo de la pérdida de nuestra democracia”.Así le fue al señor gobernador con los comentarios en contra igual que en la campaña de Marijose. De incongruente y activista electoral no lo bajaron. Desde luego varios de ellos recordaron que se trató de una postura por ser ayer Día de los Inocentes.Podríamos seguir con análisis y reflexiones sobre redes sociales y la tremenda maltratada que le propinan al gobernador esta vez, pero el tema va considerablemente más lejos, su pelea abierta e imprudente con López Obrador que sin duda a quien afectará en mayor medida es a los chihuahuenses.El presidente estará la semana entrante en Ciudad Juárez, el día 5. Ninguna cara tendrá Corral para solicitar las clásicas selfies y menos para pedirle tapar hoyos financieros que él mantiene abiertos por incapacidad y desgana.Se acabaron los intentos por agradar a AMLO, ahora siguen las pataletas en su contra. A ver si lo pela hoy el presidente en su mañanera conferencia de prensa. No dormirá el gobernador por esperar la reacción; más todavía, mandará por su infaltable café diario de Starbucks distrito uno en la ciudad de Chihuahua para no despegarse de la tele. Francisco “Pancho” Muñoz se morderá las uñas una a una.***Es tanto el desprecio por el ejercicio de la política en su más amplio sentido que las autoridades estatales prefieren voltear la espalda al Gobierno municipal de Cuauhtémoc, callar y pecar de negligencia que enfrentar la situación, platicar con ellos y superar las diferencias en bien particularmente de la población cuauhtemense.Dicho con todo respeto pero es evidente que el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Robles, y el fiscal general del Estado, César Peniche Espejel, no están haciendo su chamba. Ayer se registró el enésimo topón entre el alcalde de la más manzanera de las ciudades de México y Latinoamérica, Carlos Tena Nevárez, y unos auténticos chalanes a los que la Comisión Estatal de Seguridad tiene allá destacamentados y que llama “mando único”.Esos hijos de Aparicio Avendaño y Peniche negaron el acceso de la comitiva municipal encabezada por Tena al C4 de aquella ciudad a la reunión ordinaria de seguridad porque el alcalde iba acompañado de algunos de aquellos directivos policiacos detenidos arbitrariamente por los estatales hace semanas y llevados al Cereso de Aquiles Serdán pero casi inmediatamente liberados.No tiene ni caso recordar aquellos hechos que saltan en cualquier googleada, lo importante es la negativa terca y obstinada del Gobierno del Estado por superar esas diferencias nomás porque el alcalde (de Morena) se ha negado a bajar la mirada y entregar su dignidad a Palacio. Los tiempos de Maximiliano han sido barridos por el tiempo.Hay que seguir viendo de cerca las reacciones de los partidarios de Tena, a saber el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y casi todos sus funcionarios. Nomás.***La cereza del pastel en Día de los Inocentes fue la declarada desierta subasta en el Gobierno estatal del ahora extra famoso avión King Air 350. No debieron ser pocos los que disfrutaron a carcajada abierta eso que tiene todos los rasgos de una travesura de maestros.En Palacio de Gobierno abundan los genios, a uno de ellos se le ocurrió agendar la subasta para el 28 de diciembre, día en que los mexicanos lanzan a sus semejantes más bromas que las acostumbradas durante todo el año.Para el 27 de diciembre sólo se sabía que había cuatro postores y que la subasta sería a la una de la tarde del jueves. A la una de la tarde se reunieron puntuales los representantes de la Secretaría de Hacienda con sólo dos postores, únicos que llegaron a esa etapa.Pero Hacienda salió con que debían depositar una “garantía de seriedad” por 40 mil dólares, los representantes de los postores pidieron tiempo para conseguir el cheque, Hacienda dio hasta las cuatro de la tarde; ellos ya no regresaron y el concurso quedó desierto, ahora por segunda ocasión... ¡Lástima, Margarito!Estamos seguros que en algún lugar del mundo al menos esos dos postores todavía no terminan de reír a costa de Palacio y sus genios funcionarios.