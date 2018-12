Sin temor a equivocarse

El martes 18 de junio de 1957 a la penitenciaría de la ciudad de Hermosillo –hoy museo–, que se encuentra encaramada en la ladera del céntrico cerro de la Campana, comenzó a llegar gente desde las cuatro de la mañana. Un viento tibio anunciaba el calor sofocante que se esperaba para ese día. Diez carabinas de manufactura estadounidense sobrevivientes de la revolución estaban previamente cargadas, una de las cuales contaba con balas de salva, para diez policías que desconociendo cuál de los fusiles era el no letal, podría calmar su conciencia suponiendo ser quien disparó sin matar al hombre desarmando que parado frente a ellos seguía pidiendo clemencia. En el cine teatro de la ciudad “El nacional” se proyectaba a color la cinta “Tizoc” con María Félix y Pedro Infante, muerto dos meses antes. A las cinco de la mañana con cinco minutos se escuchó la descarga dispareja de diez fusiles, el evento lo presenciaron sólo funcionarios públicos, a las afueras de la penitenciaría vecinos de la ciudad sonorense hicieron presencia. Los sentenciados cayeron aún con vida y pocos segundos después se escucharon dos disparos más, el tiro de gracia.Esta fue la última vez que se ejecutó en México la pena de muerte impuesta por autoridades judiciales. Los sentenciados fueron Francisco Ruiz Corrales de 27 años y José Rosario Don Juan Zamarripa de 40. Fueron condenados por crímenes idénticos cometidos en distintas fechas; el primero por la violación y asesinato de María de la Luz Margarita Noriega de 6 años, el segundo por la violación y asesinato de Ernestina Leyva Cajeme de 4 años. En la Ciudad de México no hubo mayor oposición a la condena, apenas unas semanas antes habían padecido uno de los peores terremotos de la década, el cual derrumbó varios edificios incluido el Ángel de la Independencia que yacía tirado al pie de la columna en varios pedazos. Al día siguiente en el Imparcial, periódico de mayor circulación en la entidad se leía a primera plana “Fusilan a los dos sátiros” y el gobernador declaraba que se había escuchado al pueblo y ahora todos podían dormir con las puertas abiertas. (El Imparcial 1957, El Universal 1957)La sórdida y visceral idea de que el Estado mate personas que han cometido delitos graves vuelve con frecuencia, principalmente en épocas de campaña, no son pocas las barbaridades que se prometen en esas fechas, pero la pena capital hace especial eco en una sociedad profundamente lastimada por el robo, el asesinato, la extorsión y la violación, más cuando estos delitos se cometen contra personas vulnerables como niños y niñas. ¿Por qué habría que tener consideración con quien no se tentó el corazón para violar, secuestrar o asesinar? Un argumento fuerte de las personas que están a favor de tal pena, y la respuesta no es sencilla de entender pero no hay otra, porque la sociedad y el Estado no se pueden comportar como los delincuentes. Pero además las penas y el sistema penitenciario –aunque cause risa– tienen como objeto la reinserción social de los infractores, aceptar tal pena sería cambiar un sistema de reinserción por uno de castigos, lo que abriría la puerta a sanciones infamantes como palos, azotes o marcas.Los anhelos de la humanidad civilizada son claramente abolicionistas de la pena de muerte, hoy en día son pocos los países que la conservan, principalmente países de corte fundamentalista o comunista, es decir países que creen ser inspiración divina –in god we trust– o aquellos que tienen muy por encima el bienestar común sin importar los derechos individuales, como China. En México fue hasta el 2005 que se eliminó de la Constitución, la cual en su texto original de 1917, antes de las seis reformas que ha sufrido el artículo 22 que habla sobre las penas, establecía la pena de muerte para el parricida, el incendiario, el homicida alevoso, el pirata, el salteador de caminos, el plagiario y los de orden militar.Pero si los argumentos humanistas no le convencen hágase una pregunta honesta ¿cree que nuestro sistema judicial puede sin lugar a dudas ni espacio a la equivocación aplicar una pena irreparable? O ¿considera que se cuenta con los profesionales que puedan discernir entre un enfermo mental y un delincuente? o ¿diferenciar en quienes tienen por único deseo dañar a la sociedad de las víctimas del contexto y la falta de oportunidades? Habría que recordar el caso de la persona más joven en haber sido condenada a muerte en la historia, George Stinney de 14 años, fue condenado a muerte en EU un juicio que apenas duró 2 horas, 70 años después se supo que era inocente. (Wegman 2015).En Ciudad Juárez se aceptó tácitamente la muerte como una solución, recuerden cuando en la época de la violencia se nos decía que los cientos de muertos eran sólo gente mala, y hubo quienes pensaron que terminarían por acabarse entre ellos, nada más equivocado, nada más trágico. No hagamos eco de esas ideas, rechacemos con fuerza tales atrocidades, porque no va a faltar el día que uno de esos inconscientes nos la haga realidad.