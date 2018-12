De la tragedia al sospechosismo

Ciudad de México.- El lunes 24 de diciembre parecía tranquilo, el día se caracterizaba por su buen clima, como dicen los pilotos, propicio para volar. En Puebla despegaba el helicóptero Augusta, Matrícula XADON, con cinco pasajeros, entre ellos la gobernadora constitucional, Erika Alonso, y su esposo, el exgobernador Moreno Valle, los pilotos Roberto Coppe y Marco Antonio Tavera y Héctor Baltazar Mendoza, asistente del senador.Con plan de vuelo a la CDMX y autorización para aterrizar en el helipuerto del Edificio Capital, en Montes Urales, propiedad de los hermanos Anuar y Luis Maccise, muy cercanos al expresidente Enrique Peña y quien solía aterrizar seguido cuando era gobernador del Edomex. Helipuerto que les ha servido para relacionarse políticamente. Ese día, el Augusta nunca aterrizó. Despegó a las 14:30 y diez minutos después se desplomó en un sembradío.El primero en enterarse del trágico accidente fue el general González, comandante de la Z. M. de Puebla, quien, por cierto, fue el funcionario de mayor nivel que asistió a la toma de posesión de Martha Erika y, diez días después, a sus funerales.El general tenía información de que la gobernadora y su esposo venían abordo. Luego, que lamentablemente no hubo sobrevivientes. De inmediato informó al secretario de la Defensa y, confirmada la noticia, éste dio parte al presidente, quien, de forma cautelosa, escribió en un tuit: “Estoy recibiendo información de un accidente en Puebla por desplome de helicóptero; por confirmar que iban la gobernadora Erika Alonso y el senador Moreno Valle. He ordenado a todo el gobierno a actuar de inmediato”. La noticia corrió como pólvora en medios y redes sociales.Ahí empezaron las teorías y especulaciones. La que más se difundió fue la de un atentado. Información falsa decía que el helicóptero fue derribado y se aseguró haber visto un bazucazo.La teoría más comentada fue la de un magnicidio por el gobierno de la Cuarta Transformación, acusando directamente al presidente y al excandidato de Morena, Barbosa, ello, tras la batalla electoral de julio y después, al revisar voto por voto por parte del TEPJF, que dio el triunfo a la panista. El presidente declaró que no estaba de acuerdo con el fallo y decidió no asistir a la toma de posesión por recomendación de sus asesores Scherer y Yáñez, lo que fue un error, AMLO es el presidente de todos los mexicanos y no puede dividir al país.Todo ello alimentó la teoría del atentado y vino otro error de su equipo al sugerirle no acudir a los funerales. Que habría gritos y protestas en su contra, sí, pero su presencia pudo haber cambiado el escenario que se vive ahora.Los secretarios de la Defensa y de Marina tenían todo bajo control, en lo que a seguridad se refiere, para que el presidente asistiera, pero AMLO decidió enviar a la secretaria de Gobernación, misma que recibió toda clase de insultos.En los partes de Gobernación, SDN, Marina, SSP y CNI, antes Cisen, coincidieron que había un estado de Puebla dividido y peligroso para la estabilidad social.AMLO declaró: “Los conservadores de siempre actúan de manera mezquina, igual que la derecha hipócrita, corrupta y mezquina, y para no hacerle el juego a estos provocadores, decidí actuar de manera prudente”. Luego corrigió: “No debí emplear la palabra mezquino, sino canalla”.No, señor presidente, con estas declaraciones se pone en riesgo la seguridad y estabilidad del país.Tanto la CNI, SDN, Semar, con ayuda de agencias investigadoras de EU, confirmaron que no hubo ni proyectil ni mucho menos bazucazo, y que no explotó en el aire.Fue un error del secretario Durazo afirmar que fue una falla mecánica y que sobre eso basaría la investigación. Lamentablemente, este tipo de peritajes, donde intervienen autoridades, expertos y fabricantes, pueden tardar meses o años. Debemos hacer un llamado a los expertos para que el resultado sea convincente ante la incredulidad de los mexicanos.En lo personal, descarto un atentado. Helicópteros y aviones sufren fallas fatales, también puede existir la falla humana, pero es muy difícil que se crea.¿Y dónde está el piloto? Nos hubiera gustado ver al comandante de la FAM, General Hernández, por su experiencia y por ser el encargado de la aeronáutica más importante del país, dando una explicación del accidente.