Las declaraciones del presidente López Obrador en su ya acostumbrada conferencia de prensa matutina del pasado jueves, no dejan lugar a dudas: el tema del huachicoleo en México es un nuevo dolor de cabeza que amenaza seriamente la seguridad y la economía del país y, en ese contexto, las cosas no son muy distintas para nuestro estado.El mandatario dio a conocer todo el operativo especial desplegado por 15 secretarías y diversas dependencias de su gobierno, para enfrentar este problema, así como también informó que, de acuerdo con una investigación militar, anteriores directores de Pemex tenían conocimiento pleno del robo de hidrocarburos a la paraestatal, y que éste se realizaba a través de empleados de la misma empresa.Las cifras presentadas por el presidente de la república son verdaderamente de escándalo. Mientras que entre 2000 y 2003 se aceptaba oficialmente que el monto del combustible robado a Pemex ascendía a los 12 mil millones de pesos, en 2018 se estima que alcanza los 60 mil millones de pesos, ¡casi el 10 por ciento del total de la producción petrolera de nuestro país!Contundente y categórico, López Obrador aseguró: “No tengo evidencias de que los directores de Pemex participaban en el robo de combustible. Lo que sí sé es que tenían conocimiento, de eso no tengo duda. Sabían, pero no puedo sostener con pruebas que participaban. De que sabían, sabían, porque hay hasta estadísticas. Se contrataban sistemas precisamente para la vigilancia de ductos”.El operativo diseñado para combatir el huachicoleo y resguardar los ductos e instalaciones de Pemex, incluye la participación de 4 mil elementos de la Policia Federal, Ejército Mexicano y la Marina. A través de la Secretaría de Gobernación se estableció contacto con el líder petrolero Carlos Romero Deschamps, notificándole que el Gobierno federal no va a tolerar a nadie, así sea de alto nivel en la paraestatal o trabajador sindicalizado que participe en actos ilícitos contra el patrimonio de la empresa.Las anteriores declaraciones las hizo AMLO en el marco de la presentación del Plan Conjunto de Atención a Instalaciones Estratégicas de Petróleos Mexicanos, indicó también que como resultado de las primeras investigaciones ya se encuentran detenidos tres altos funcionarios de Pemex.Ahora bien, en el contexto local, aquí en Chihuahua, ¿qué se va a hacer en este mismo tema? Sobre todo cuando hay ya serios antecedentes de bandas de huachicoleros operando en diversos puntos del territorio chihuahuense.Al respecto, el pasado jueves por la tarde, el superdelegado para Chihuahua del Gobierno federal, Juan Carlos Loera de la Rosa, publicó en su muro de Facebook: “No permitiremos impunidad en un delito que afecta a todos los mexicanos. #PlanVSHuachicoleo”, destacando la prioridad marcada por el presidente López Obrador a nivel nacional. Como para estar en sintonía y concordancia con su jefe inmediato.Recientemente, en Chihuahua capital se supo de un operativo especial en el que se incautaron diversas propiedades e instalaciones, un operativo producto de una investigación encabezada por la SEIDO de la PGR.De acuerdo con esta investigación federal, los supuestos empresarios gasolineros involucrados, serían en realidad huachicoleros que roban combustible de Pemex, y se señala a Homar Prieto y Carlos Velázquez propietario de Energética Carvel S.A. de C.V. y socios del Ing. Daniel Alejandro Salazar Cano exempleado Pemex y propietario de Folvaz SA de CV.Segun un boletín oficial de la Secretaría de Seguridad Pública y Bienestar Social del nuevo Gobierno federal se incautaron poco más de 800 mil litros de diversos combustibles –principalmente gasolina–, presumiblemente robada a Pemex, así como 33 pipas, 3 traileres, diversas armas y cartuchos útiles, 5.3 millones de pesos y casi tres mil dólares en efectivo, ambas sumas.No obstante todo lo anterior, y no obstante la firme y decidida lucha desde el Gobierno federal en contra del huachicoleo, en nuestro país atado la investigación parece estar congelada. No avanza. O al menos no se sabe que avance, por el contrario, la empresaria Marvel (una de las directamente involucradas en la investigación) ha inaugurado nuevas estaciones de gasolina en la capital, remodelado otras y hasta repartió cientos de bolsas con dulces y juguetes en los días navideños.Esperemos que esto no sea un preludio a la tan aborrecida impunidad que tanto daño nos ha hecho. Ojalá que pronto, en Chihuahua, sepamos bien qué ocurre con el huachicoleo.