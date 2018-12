La habilidad y capacidad política que le son conocidas como características a Javier Corral Jurado no le alcanzan para visualizar el baile en el que lo tienen metido Gustavo Madero e Ismael Rodríguez con el delicado tema financiero estatal. Taconazos y pisotones a su imagen de por medio.Madero es senador. Por ósmosis cree que puede ser candidato a la gubernatura y gobernador en el 2021. Fue coordinador ejecutivo del gabinete de Corral Jurado desde octubre del 2016 hasta febrero del 2018 que llegó en su relevo Ismael Rodríguez Gallegos, quien también sueña despierto por la silla del jefe Javier.Ambos personajes son empresarios importantes en el estado y como tales sus prioridades son ellos, luego ellos y después ellos. Su participación en el servicio público tiene por único objetivo alinear los astros de las políticas de gobierno para beneficio personal.Madero tiene callo en esa actividad, Rodríguez es novato; incursionó en Gobierno después de mantener algunos años de sana y filantrópica amistad con el gobernador, sacarlo del cantinero dominó y convertirlo en devoto del aristócrata golf.Ahora sabemos que son ellos dos los que dirigieron la fracasada primera reestructura de la deuda pública estatal que tenía el Gobierno con unas 10 instituciones crediticias por un monto superior a los 20 mil millones de pesos.Quién sabe qué malas artes del encantamiento usaron con el pobre gobernador pero tras multimillonarias pérdidas con esa operación tanto por no contemplar los aumentos en las tasas de interés presentadas a lo largo del año como en las comisiones que rebasaron los 150 millones de pesos, lo convencieron de someter a nueva reestructuración esos 20 mil sumados a otros casi 29 mil de pasivos carreteros, etc. Totalizaron 48 mil 800 millones de pesos.Batalló Corral para sacar adelante en el Congreso del Estado esa reestructura total. La consiguió literalmente maiceando a varios diputados opositores al PAN, entregándoles lo que pidieran a cambio de su dignidad y de su voto.Ahora sigue la parte sustanciosa y nutritiva para los gestores de esa reestructura cuya cantidad es muy cercana al presupuesto anual del Estado. Andan Madero y Rodríguez buscando como desesperados a los dueños del fabuloso monto de la deuda y a los ‘clientes’ para colocar esos 48 mil 800 millones de pesos.El Estado perderá mucho dinero porque pagará incalculables intereses durante más de 30 años a cambio de algunos cuantos millones que serán recibidos al concretar las negocias y que supuestamente en algo ayudarán a la falta de flujo, pero Madero, Rodríguez, los banqueros, los comisionistas y los tenedores de bonos carreteros asegurarán incrementar sus fortunas considerablemente.Más pronto que tarde serán conocidos extraoficialmente los detalles de esa fabulosa operación a cargo de Madero y Rodríguez, en los que Corral ha depositado por completo la decisión. Él sólo se preocupa por su cheque quincenal, por hacer mosca al presidente López Obrador y a la dirigencia nacional de su partido, el PAN; son sus únicas razones de existir en política por el momento. Ahhh, sabemos que ingenuamente tambien quiere procesar a su compadre senador por Morena, Cruz Pérez Cuéllar.***Un recuerdo breve de sus referencias a Rafael Moreno Valles nos explica la ausencia del gobernador, Javier Corral, en los funerales de él y de su esposa Martha Erika Alonso en Puebla.“La auténtica recuperación, el verdadero sentido de rescate de Acción Nacional, debe empezar por saber qué pasó exactamente en la elección de Puebla y deslindarnos de cualquier práctica antidemocrática. Recobraremos la credibilidad, cuando pongamos fin a la simulación y la mentira”, dijo el gobernador chihuahuense cuando ella ganó la elección por el Gobierno estatal poblano en julio pasado.Moreno Valle, por su parte, “es uno de los peores rostros de Acción Nacional en el Gobierno” , había dicho años antes cuando buscaba Corral la dirigencia nacional de ese partido que le fue arrebatada por Ricardo Anaya. Fue Moreno también gobernador de Puebla.Incluidas condiciones de tragedia no perdona Corral ni a sus propios partidarios. Aunque el origen de Moreno fue tricolor, tanto él como su esposa estaban convertidos en el presente en dos de los principales activos nacionales del blanquiazul.***Ayer anduvo muy apurado echando telefonazos el presidente del Instituto Estatal Electoral (IEE), Arturo Meraz, a los dirigentes de los partidos políticos para que fueran a recoger sus cheques de las prerrogativas correspondientes a diciembre. Algunos milloncitos.Debió aflojar, nomás le apretó lo necesario el dirigente estatal del Revolucionario Institucional (PRI), Omar Bazán Flores, quien desde hace más de 15 días estuvo denunciando que los funcionarios del IEE estuvieron reteniendo ilegalmente las prerrogativas.Es posible que el atorón haya sido aplicado por la Secretaría de Hacienda del Gobierno estatal pero ni Meraz y menos sus consejeros y sus administradores salieron a explicar lo ocurrido.Debió amenazar Bazán con el inicio de un juicio político contra Meraz y el IEE para que abandonara al menos por un ratito su resaca navideña y buscara solución a la que es su responsabilidad.No corrieron la misma suerte dependencias descentralizadas y organismos autónomos a los que sigue debiendo cantidades millonarias la Secretaría de Hacienda. Para todos ellos no hay dinero todavía.La verdad no sabemos cómo le hace el titular de esa dependencia, Arturo Fuentes Vélez, para dormir. No da una.***Correremos el riesgo de levantar la enésima polémica, ahora por las siguientes reflexiones: el 7 de diciembre pasado fue ejecutado Hiram Contreras, candidato a dirigir el PAN juarense, exfuncionario municipal y estatal, exregidor, exdiputado.Apenas 15 días después de ocurridos aquellos desafortunados hechos, su hermana Xóchitl Contreras recibió una distinción en la nómina del Gobierno estatal como jefa de Licencias Digitales (ayer fue el nombramiento). Durante más de dos años no se acordaron de ella hasta que les refrescó la memoria la muerte del también exdirigente municipal blanquiazul.Es el asesinato de Hiram un hecho todavía no esclarecido que ha levantado controversia gigantesca porque se habló de amenazas al calor de la contienda interna aunque la Fiscalía General de Justicia siga apurada insistiendo en que fue una confusión. No ha detenido a nadie pero ya decretó el suceso como confusión.Vale decir que Hiram no era santo de la devoción de Palacio ni de quienes manejan el PAN en el estado, así que otorgar a su hermana un espacio en la nómina justo en estos momentos y circunstancias es al menos sospechoso.***Ayer la crisis de migración en esta frontera fue objeto de análisis por parte de las autoridades de los tres niveles que se reúnen cada día para revisar el tema de seguridad. Al frente como todos los días estuvo el independiente alcalde Armando Cabada.Comentaron que la cantidad de migrantes continúa en aumento, con 400 ya en el refugio del padre Calvillo y otros 100 llevados a la Estación de Bomberos, más los que se van acumulando cada día.Acordaron iniciar una campaña que haga conscientes a los centro y sudamericanos en lo difícil que es cruzar por esta parte de la frontera y disuadir tanto al Estado como a la Federación para que respalden económicamente la manutención antes que la emergencia se vuelva incontrolable.Con Juan Carlos Loera por parte del Gobierno federal andan cerca de recibir apoyo y adecuar el “Kiki” Romero para llevar allá a los migrantes pero con el Estado nomás nada. No hay respuesta.Hoy seguirán buscando solución a la grave problemática.