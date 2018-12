Una de las prioridades del Gobierno federal sin duda es el apoyo a los adultos mayores, a través del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, el cual se encuentra dentro de los programas que operará la Secretaría de Bienestar. Secretaría que tiene por objeto un cambio de fondo, en donde la prioridad es la gente, y de manera muy especial los que menos tienen, así lo establece la página web de la citada secretaría.Y es que actualmente este programa de cobertura nacional atiende a la población adulta mayor de 65 años en adelante, brindándoles un apoyo económico de 580 pesos mensuales, con entregas bimestrales de mil 160 pesos. Además de comprobar su edad, la persona tiene que acreditar que no recibe ingresos superiores a 1160 pesos mensuales por concepto de pago de jubilación o pensión de tipo contributivo como las otorgadas por el IMSS, Issste, Pemex y otras entidades de la administración pública federal. Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2019 la pensión para adultos mayores incrementará a más del doble, es decir a mil 274 pesos mensuales, sin importar si cuentan con algún otro ingreso, pero estará limitada a las personas mayores de 68 años. Se contempla que en esta ciudad el programa beneficie a 72 mil personas, como lo indica información publicada en este medio informativo (El Diario 26/12/18).Llama la atención el contraste que hay en la edad para poder ser sujeto de este apoyo, pues en la administración pasada la edad era a partir de los 65 años, y es que subir a los 68 años, se puede imaginar que tiene que ver con la esperanza de vida de los mexicanos, pues de acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), en México la esperanza de vida va en aumento, actualmente para mujeres es de 78 y hombres 75 años. Sin embargo, no se ha justificado por parte de la Secretaría de Bienestar por qué la persona mayor pasó a ser aquella que cuenta con 68 años o más, inclusive dicho aumento no tomó en consideración las estadísticas proporcionadas por el Conapo, quien estimó que en el 2018 habrán 9.1 millones de personas de 65 años y más, de los cuales se encuentran distribuidos en 4.9 millones de mujeres y 4.1 millones son hombres, y que para el 2028 se considera que habrá un aumento del 40 por ciento, por lo que se alcanzarán los 13.12 millones. Se puede observar, por tanto, que un porcentaje muy alto de personas de 65 a 67 años, quedarían discriminadas para ser sujetos de este apoyo, a pesar de que va en aumento la población en esta edad.Y es que el Gobierno federal tampoco tomó en consideración el marco legislativo internacional, pues la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores refiere que la persona mayor es aquella de 60 años o más, salvo que la ley interna determine una edad base menor o mayor, siempre que esta no sea superior a los 65 años. Este concepto incluye, entre otros, el de persona adulta mayor. Y aunque si bien, dicha Convención no ha sido firmada, ni ratificada por el Estado mexicano, debe atenderse como un marco jurídico importante toda vez que su intención es contribuir significativamente en la promoción, protección y el asegurar el pleno goce y ejercicio de los derechos de la persona mayor, así como fomentar un envejecimiento activo en todos los ámbitos.Así, la convención refiere que la edad no debe ser superior a los 65 años, de ser así estaría discriminando a la persona fundada en la edad, de allí que se observe un retroceso en los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores al considerarlas como tales hasta los 68 años.Ahora bien, en el contexto local, tenemos la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores del Estado de Chihuahua, la cual contempla en su fracción I del artículo 8 que la persona adulta mayor es aquella que cuenta con 60 años de edad o más.En consecuencia, si hacemos un breve análisis entre la convención y la ley atendiendo al principio pro persona, es decir aquella norma que le beneficia más a la persona, debemos considerar persona mayor a quien tenga 60 años de edad o más, garantizándoles así el ejercicio de sus derechos para propiciar una mejor calidad de vida, y su plena integración al desarrollo social, de no ser así, se estaría discriminando por las limitaciones y exclusiones que persisten y por tanto afectan el ejercicio de todos los derechos humanos en la vejez por la falta de atención especial del Estado.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.