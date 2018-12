Riesgo al festejar

Las manifestaciones de júbilo con disparos, pirotecnia y alcohol suelen también estar presentes durante la temporada festiva con la que despedimos cada año. Es hora de replantear hasta dónde tienen cabida en la sociedad actual.Tal vez hacer tiros al aire como celebración sea una costumbre tan antigua como las armas de fuego, una muestra de fuerza recurrente en las películas a blanco y negro sobre jinetes que se apoderan de alguna plaza. Cuando la población mayoritaria era rural, el riesgo de causar daños secundarios lo mitigaban los espacios abiertos y la distancia entre viviendas. Festejar disparando hacia arriba era una forma de afirmación, un saludo que acercaba a vecinos dispersos en un mundo a donde aún no llegaban las telecomunicaciones ni la tecnología.Pero desde hace largo tiempo somos una sociedad urbana. Los espacios se han reducido conforme ha ido creciendo exponencialmente el número de habitantes. La proliferación de armas de fuego —y la violencia con ellas— es un hecho cotidiano. El estruendo de los tiros sin blanco particular se pierde entre el bullicio de interiores o exteriores, llamando poco la atención en una época de tiroteos frecuentes y de programas de acción.Sin embargo un disparo es un disparo. Aunque el número de víctimas de balas perdidas procedentes de enfrentamientos o persecuciones rebasa con mucho al de las de tiros al aire, no necesitamos exponernos más en estos días de celebración de lo mejor del espíritu humano.Otro riesgo lo representan los fuegos artificiales. A juzgar por los periódicos accidentes en los centros de producción, en México la pirotecnia es una industria peligrosa, artesanal, con fuerte informalidad y escaso control de calidad. Recordemos que los fuegos artificiales funcionan a base de explosivos, cuyo traslado, distribución y manejo ya de por sí son delicados. En manos aficionadas el riesgo aumenta de manera proporcionalmente directa a la falta de control en las condiciones de su empleo.La pirotecnia es vistosa y hermosa en un contexto seguro que permita su lucimiento: manejada por conocedores en un lugar donde pueda apreciarse por espectadores notificados a tiempo sobre el evento y situados en lugares libres de peligro. El problema, me parece, son las ocasiones cuando sin aviso previo particulares hacen uso de fuegos artificiales en sitios no controlados. ¿Vale entonces la pena el riesgo?En un lugar con la densidad poblacional de Ciudad Juárez —7 mil 400 habitantes por kilómetro cuadrado, según Wikipedia— y con su rezago de servicios públicos —hay 10 estaciones de bomberos— eso equivale a jugar literalmente con fuego debido al peligro de lesiones e incendio y a las escasas medidas de control, sobre todo en las zonas más habitadas y con menores servicios.Hoy en día el calentamiento global está exacerbando el riesgo de los siniestros. La pirotecnia, además, es doblemente contaminante al ensuciar el aire y elevar el ruido ambiental. Por ello, su uso debe limitarse a manos expertas en condiciones adecuadas.Pero quizá el peligro más serio relacionado con las fiestas decembrinas sean los conductores ebrios. Culturalmente, el alcohol constituye parte de las celebraciones. Tanto así que mucha gente no sabe festejar sin beber y la adicción al licor representa un grave problema social.El alcohol se usa como rito de paso a una “adultez” de felicidad, accesos y, a juzgar por las representaciones en los medios, restricciones e inconvenientes nulos. Sólo que se trata de una ficticia imagen glorificada —hasta James Bond padece alcoholismo, según reciente estudio publicado en El Diario—.A la hora de regresar a casa después de celebrar, muchas veces no se toma en cuenta la necesidad de un conductor sobrio, existe negación sobre el riesgo en el consumo de licor por parte de quien va a manejar o se minimiza el peligro.Pero el alcohol nubla los sentidos y reduce la capacidad de respuesta. En caso de imprevistos en el caótico tránsito vehicular y peatonal fronterizo, el peligro es obvio —la noche del 25, informó El Diario, un hombre murió en accidente provocado por un conductor ebrio—.Es época de acercamiento, concordia, esperanza y renovación. Reconocer las condiciones actuales nos permite celebrar a plenitud nuestro momento sin temor a una tragedia.

