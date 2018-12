Bacanal de ultras por muerte en Puebla

Para los radicalismos ideológicos que desbordan el paisaje político mexicano no fueron dos seres humanos los que perdieron trágicamente la vida cuando justo era conmemorado el nacimiento de Jesucristo, murieron o dos enemigos acérrimos o dos partidarios sobresalientes que facilitaban la permanencia en el poder de un estado copado por el extremismo, por el fanatismo, Puebla.Los autoproclamados voceros de la ultraderecha han elevado hasta el martirio la memoria de la gobernadora Martha Erika Alonso y la de su marido el senador y coordinador parlamentario en la Cámara de Senadores, Rafael Moreno Valle.Armados todos ellos con los expedientes policiacos, periciales y judiciales de la sinrazón convenenciera, han acusado y dictaminado culpable de esas muertes a Andrés Manuel López Obrador y a sus imprudentes también fanáticos pero de la ultraizquierda abiertamente solazados porque el destino les ha quitado del camino a dos portentosos enemigos.Representa en esas condiciones una tarea imposible de resolver la investigación auténtica y el dictamen objetivo por parte de los especialistas designados para descubrir la verdad.Ningún ultra será satisfecho con los resultados se haya tratado la caída del helicóptero de una verdadera falla circunstancial o porque haya sido premeditadamente derribado. La ultraderecha sostiene que fue la ultraizquierda de Morena; estos aseguran que fue la propia ultraderecha. Sus dictámenes y sentencias ya recorren como feria de San Fermín en medios de comunicación convencionales, redes sociales, etc.En gran medida parte de un bando, el presidente López Obrador necesitará mucho más que calificar de ‘mezquinos fascistas’ a los acusadores de la derecha que lo han colocado como responsable de esas fatalidades.Deberá resolver el presidente con rapidez, claridad y transparencia la integración de un equipo que no debe ser el propio para esclarecer la muerte de los dos políticos y sus acompañantes.Será en la credibilidad de esta investigación que pueda ratificar AMLO su autoridad moral y política fuera de las facciones en la feroz discordia. Nada tiene que hacer adentro de las trincheras ideológicas porque ya se alzaron en jueces, afuera de ellas consiguió la inmensa mayoría ciudadana cuyos sufragios lo convirtieron en presidente; ahí no esperan más que resultados contundentes en su desempeño. Dudas, tropiezos o fracasos le serán cobrados de inmediato en el sector mesurado, no en la derecha, no en la izquierda.***Es descomunal como sin sentido la batalla ideológica que se libra sobre culpables e inocentes de la muerte de la gobernadora, su marido senador, la tripulación del helicóptero y un asistente, pero es nada para lo que viene en la ominosa disputa por el espacio que ella ha dejado y por el lugar del que impensablemente ha sido separado también el senador.Ambos nombres representan una gubernatura por equis períodos, una senaduría, influencia en el Partido Acción Nacional, y si nos apuran tantito, la dirigencia nacional blanquiazul y la candidatura a la Presidencia de la República, o la Presidencia misma.Por ley el primer paso de todo ese proceso de relevo ha ‘beneficiado’ a quien recientemente había sido designado secretario general de Gobierno, Jesús Rodríguez Almeida, un oscuro personaje del oscuro sistema nacional de seguridad pública que lo mismo ha sido subprocurador, jefe de penales, jefe de Seguridad Pública en Chihuahua y Juárez, hasta jefe de la Policía Federal y Procurador General de Justicia en la Ciudad de México en 2012 (sospechosamente bien acomodado en PRI-PRD-Morena-PAN). Gobernador de Puebla mientras el Congreso de dicha entidad nombra a un gobernador interino para ir a la elección constitucional.Aun cuando el matrimonio no era sepultado, los actores principales del sistema político empezaron a pelear los espacios dejados, a acordar el nombre del interino porque será quien dirija la operación político-electoral hacia la elección del nuevo gobernador(a) a verificarse por allá en mayo próximo.En su corazón el presidente querrá a Miguel Barbosa. Ambos están convencidos que Martha Erika y el PAN cometieron fraude para obtener la gubernatura. Barbosa impugnó y la razón definitiva fue concedida a Martha. Hubo enojo, furia, por esa determinación de los órganos jurisdiccionales federales respectivos.Barbosa querrá repetir como candidato. Legalmente podrá hacerlo pero aumentará la crispación. Concederá la razón a sus opositores que desde Morena fue propiciado el accidente.Apenas iniciado su gobierno a López Obrador no le conviene semejante duda y tampoco le conviene perder pesos por centavos dicho en sencillez popular. Gubernatura por Presidencia.Impedir, por otro lado, el nuevo intento de su amigo Miguel sería dejar el camino libre a sus opositores en un estado de más de seis millones y medio de habitantes que representa a más de 200 municipios y perder autoridad ante sus propios seguidores no sólo en aquel estado padre del camote en México, sino en todo el país.Particularmente hervirá el estómago del PAN. Para sus dirigentes es una entidad ganada primero por Rafael Moreno y después ratificada por su esposa Martha Ericka; pero igual que en Morena con posibilidades de conseguir el triunfo, los panistas permanecen divididos en facciones y tribus irreconciliables de la non sancta familia dividida ultraderechista, los que también se miran entre ellos y se preguntan sin el humanismo pregonado: ¿tú los asesinaste?Necesariamente tendremos un antes y un después de lo ocurrido en Puebla igual afuera del PAN que al interior de ese partido. México y todas sus vulnerables instituciones, en medio.***Si hemos de creerle al sacerdote Calvillo, y vamos a creerle, es insuperable la falta de caridad y de responsabilidad la demostrada por los gobiernos estatal y federal en el caso de los centroamericanos que han arribado a Ciudad Juárez desesperados por sobrevivir o alcanzar algo de calidad de vida en los Estados Unidos.El pastor católico se ha echado a cuestas la Casa del Migrante que ciertamente nadie lo ha obligado más allá de su vocación sacerdotal pero en el caso de los miles de migrantes ya que han pasado por Juárez o que permanecen en esta ciudad son responsabilidad del Estado y la Federación, cuyos representantes han tenido oídos sordos ante los gritos de auxilio aunque no haya alimentos o medicamentos y doctores para atender a los enfermos.La Casa del Migrante tiene una capacidad definida de atención. Lo ha dicho en innumerables ocasiones el padre Calvillo. A partir de esa cantidad los espacios físicos y los recursos han sido insuficientes frente a la crisis migratoria.Sólo el Municipio ha tenido respuesta parcial con apoyo de medicamentos, doctores, comida y hasta algo de espacio en la Estación de Bomberos, pero sigue siendo todo insuficiente. Los funcionarios federales han preferido férreamente disfrutar sin problemas sus períodos vacacionales.El gobernador Corral apenas libró el año con la nómina estatal pero ni un llamado a los empresarios y/o comerciantes para auxiliar esa causa; el coordinador de los Programas Federales, Juan Carlos Loera, carece aún de decisión para firmar cheques y/o sacar dinero de respaldo pero igualmente pudo gestionar valiosos apoyos. Nada, ni las gracias al sacerdote por sacar el trabajo correspondiente a ellos.¿Cómo llegan los migrantes indocumentados desde Centro y Sudamérica hasta Juárez? Las policías Estatal y Federal lo deben saber perfectamente, pero sus jefes por ahora no entienden otra cosa que disfrutar sus días de descanso.