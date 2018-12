La ingenuidad y sus consecuencias

Ciudad de México.- Una de las mercancías más socorridas y aceptadas ciegamente en toda sociedad, casi desde siempre, a pesar de los daños que genera y los errores que debido a ella se cometen, es la ingenuidad; ésta, no únicamente la hacen suya los novatos y quienes todo lo desconocen de materias y temas que son el centro de la vida en sociedad, sino también los experimentados, los conocedores o como suele decirse coloquialmente, también las chuchas cuereras.El peligro de la ingenuidad es tal, que lleva al ingenuo perder el seso y abdicar de todo intento analítico que buscaría, además de conocer las causas de una posición u otra de una persona, entender por qué desecha toda explicación objetiva soportada en datos duros.La ingenuidad pues, para decirlo pronto y claro, es el mayor peligro al que se enfrenta todo aquel que debe tomar decisiones; esto, nada tiene que ver con el tema de la decisión, y tampoco la posición económica y social del ingenuo.Sin embargo, dado por sabido y aceptado el daño que la ingenuidad produce en todos los casos cuando la colocamos por encima de la objetividad, hay espacios donde el daño es inmenso debido a las consecuencias que acarrea perderla para colocar en su lugar la ingenuidad. Uno de esos espacios es la política; es más, para ser específico, diría que es la gobernación.¿Cuántas veces no hemos visto a personas cuerdas y sensatas, analíticas y frías, perder el seso ante un demagogo que promete todo a sabiendas que no cumplirá una sola de sus promesas? ¿Qué lleva a éste o aquel político a elogiar de manera desmedida por su lealtad a toda prueba, a un personaje cuya fama pública de saltimbanqui de la política es bien sabida? ¿Cómo alguien sensato y juicioso presenta ante una audiencia al que califica de honrado e incorruptible, pero se le conocen corruptelas de todo tipo y una fortuna de dimensiones ofensivas hecha al amparo del poder?¿Acaso estamos ante un caso típico y frecuente de ingenuidad, o de la bien conocida y entendible —mas no justificable— complicidad entre bandoleros? ¿Ingenuidad, o simple y descarada relación entre quienes han hecho del servicio público instrumento de enriquecimiento rápido en la mayor de las impunidades?La ingenuidad es, finalmente, una conducta difícil de combatir porque, como muchos afirman, es producto de la buena fe. Es frecuente escuchar esto: Sí, es cierto, afirman, fulano es un sinvergüenza y traidor —todo un pillo—, pero cómo reclamar a mengano que lo haya recomendado para ese puesto porque, ingenuo como él solo, le creyó a aquél todas sus mentiras.En consecuencia, de cometer alguien una tontería o estupidez grave, pero de buena fe, ¿debemos no criticarlo sin importar sus motivaciones? Si lo hiciere de buena fe, ¿todo debe serle perdonado? De no ser así, ¿cómo criticarlo o exhibirlo? Ante situaciones como la señalada en el párrafo anterior, ¿qué hacer? Es más, ¿cómo actuaría usted, de presentársele una situación semejante?Veamos ahora una situación concreta, la cual se presenta en los tiempos que corren. ¿Es usted de los que piensa que las promesas que hace López son hechas de buena fe, que él es sincero en sus planteamientos y no un político al viejo estilo, que miente a sabiendas de que nada cumplirá? Es decir, ¿sus promesas tienen por objeto, sólo engañar para obtener el respaldo de los ingenuos que creen en su buena fe?¿Qué piensa usted cuando amigos o colegas le intentan hacer entender, con elementos racionales y objetivos, que López miente de manera perversa? ¿La ingenuidad de la que hace gala usted, basta para desechar argumentaciones sólidas y coherentes?¿Qué deberíamos hacer entonces, ante tanto ingenuo que por ahí circula? ¿Acaso debemos esperar a la debacle de nuestra economía para que la ingenuidad sea criticada y condenada? Es decir, ¿esperaremos a la autopsia para saber qué mal padecía el difunto?

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.