México entero se sacudió con la muerte de Rafael Moreno Valle y su esposa Martha Erika Alonso. Él, exgobernador de Puebla que le acababa de entregar a ella el poder en su estado, se desempeñaba como coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República al momento de la sorpresiva muerte.La noticia pausó el ajetreo prenavideño de los mexicanos el mero 24. Más allá de la militancia partidista de ambos o de simpatías o fobias, se trata de dos personajes importantes en la vida política del país, pero sobre todo con vinculación directa para comprender el entorno jurídico electoral recientemente despejado en Puebla, en la elección que le dio el triunfo a la panista luego de sendas impugnaciones y tortuosos fallos de la autoridad electoral.A las 15:33 horas del día 24 fue el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien a través de su cuenta oficial de Twitter dio a conocer la noticia: “Estoy recibiendo información de un accidente en Puebla por desplome de un helicóptero. Por confirmar que iban la gobernadora Martha Erika Alonso y el exgobernador Rafael Moreno Valle. He ordenado a todo el Gobierno actuar de inmediato”, reza la publicación. En 24 horas, esta publicación fue retuiteada 15 mil 600 veces y alcanzó 33 mil 200 “me gusta”.A partir de ese momento, las redes sociales se volvieron locas viralizando el tema en una reacción por demás sorpresiva y contundente, más que lamentando el hecho, terrible por sí mismo accidente o no, condenando y responsabilizando de lo ocurrido al Gobierno morenista. Muy delicado pero ese fue el comportamiento mediático.Por WhatsApp y otras redes circularon abundantemente videos falsos del momento del desplome de la aeronave, con inusitada rapidez, como si hubieran sido operados.Las preguntas a responder o analizar: ¿Fue mero accidente o provocado? ¿A quién beneficia la muerte de ambos políticos? ¿A quién le perjudica? ¿Habrá una investigación a fondo científica y transparente? ¿Se darán a conocer los resultados de tal investigación? ¿Qué implicaciones políticas tiene el trágico suceso?El entorno político en medio del desafortunado incidente muerde. Martha Erika se impuso en el Gobierno de Puebla luego de un desgastante proceso jurídico postelectoral en el que fue señalada de cometer actos irregulares para obtener el triunfo.Incluso, el proyecto de sentencia del magistrado ponente de la Sala Superior del Tribunal Electoral federal proponía anular la elección, pero sus pares en mayoría votaron en contra de dicho proyecto.Esta vertiente es la que prevaleció en las redes sociales, en donde la masa, anónima y despiadada, acusó al Gobierno federal y a los jerarcas de Morena, responsabilizándolos de lo ocurrido, una reacción sin duda muy prematura y carente de sustento pero que ganó en las opiniones de la mayoría.Si consideramos que la muerte de ambos, pero principalmente la de Martha Erika, “beneficia” en conjunto a la oposición en Puebla pero también a los malquerientes de Morena y López Obrador, no se puede desatender la vertiente de un posible atentado provocado por ajenos a Morena y a AMLO para desestabilizar al Gobierno lopezobradorista en conjunto a sabiendas de que, como ocurrió, sería el principal sospechoso en principio.Hoy se sabe que la empresa Servicios Aéreos del Altiplano S.A. de C.V., es la propietaria del helicóptero en el que viajaban los panistas, y que sus accionistas, los hermanos Rafael Torre Mendoza y José Antonio Torre Mendoza han sido proveedores y contratistas del Gobierno poblano desde 2005, así como de otros gobiernos estatales. Es otro elemento que debe ser indagado.Por lo pronto, de acuerdo con la Constitución de Puebla, ha quedado en manos del Congreso del Estado la batuta para nombrar un gobernador interino.Finalmente, debemos decirlo, aunque por motivaciones distintas, se cumplió lo asentado en la propuesta del magistrado ponente del TEPJF, habrá nuevas elecciones en Puebla el próximo año, y sin duda alguna, volverá a contender Miguel Barbosa por Morena. Y, también, sin temor a equivocarnos, el gobernador interino que designe el Congreso será de Morena.Como espectadores debemos esperar a que la investigación arroje mayores datos certeros y verificados. De la adecuada investigación que se realice, y de su oportuna publicación, dependerá que las cosas no se salgan de control, pero sobre todo, que los mexicanos sepamos, sin cortapisas, qué fue lo verdaderamente ocurrió el mero día de Navidad.***La consejera de la Judicatura Estatal, Luz Estela ‘Lucha’ Castro, fue pieza fundamental para dejar fuera de circulación en el Tribunal Superior de Justicia a Marco Antonio Stove Molinar.Stove fue en el Poder Judicial un funcionario con muchísimo poder, secretario de influencia enorme en la Secretaría General de ese órgano, casi inamovible con su respaldo desde Palacio de Gobierno.Desde su arribo al cargo implementó una política de terror contra toda mujer a la que echaba el ojo. Ayer manejamos aquí su caso. De puro ‘milagro’ no fue a dar a la cárcel puesto que hubo demandas formales en su contra. Ayer lo supimos en plena Navidad.Apenas supo del caso puso manos a la obra el presidente del Tribunal, Pablo Héctor González, pero desde su espacio en la Judicatura desplegó también toda su fuerza la consejera ‘Lucha’ Castro para evitar que Stove fuera perdonado desde alguna oficina importante de Palacio.También hubo intervención del Instituto Chihua-huense de las Mujeres (Ichmujeres) que sigue con algunas indagatorias sobre el particular y también la Comisión Estatal de Derechos Humanos.El caso estuvo en grande... bastante discreto por protección de los datos personales de la víctima y/o las víctimas, pero en grande.***Si efectivamente decide confirmar su visita a Ciudad Juárez el 5 de enero, encontrará el agua muy revuelta en el estado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.Aunque puede fácilmente llegar, saludar, hablar de la zona franca y partir a otra entidad federativa o bien regresar a su confortable oficina en Palacio Nacional, los temas que aguardan acá y que merecen puntualización suya son muchos.Uno es el panorama de severa crisis financiera por el que atraviesa el Estado. Un déficit superior a los tres mil millones de pesos, una deuda pública que ha rebasado los 50 mil millones y una administración estatal panista a la que no conocemos más estribillo que echar la culpa a sus antecesores, pedir más prestado o intentar conseguir efectivo de la propia Federación.López Obrador y los miembros de su gabinete bien pueden guardar silencio y hacerse de la vista gorda, dicho en palabras comunes, pero las repercusiones se notan a leguas en la falta de obra, en la falta de servicios de salud, educación, seguridad, etc.El presidente como una de las máximas autoridades del país está obligado a tomar cartas en la problemática y ayudar a resolverla con, sin, y a pesar del régimen encabezado por Javier Corral.Otro tema estrechamente ligado con el anterior es el desorden terrible que priva en el Congreso del Estado donde el partido del presidente, Morena, ha mostrado falta de firmeza en su liderazgo aun con importante número de asientos controlados.Ha podido por ello salirse con la suya el partido de Corral, el PAN. Cuentas públicas, deuda, reestructuración de la deuda, los ha sacado el blanquiazul cooptando a diputados de oposición que debieran permanecer en el bando de Morena.Y el tercer punto tiene que ver justo con la falta de sintonía al interior de Regeneración Nacional (Morena) en Chihuahua. Hierven sus liderazgos en pleitos perniciosos para los 67 municipios del estado.Fortuitamente en el Congreso han podido mantenerse unidos los ocho legisladores de ese partido durante las últimas votaciones pero la unidad puede ser tan fácil en la medida que sean dejados sueltos por su líder nacional, López Obrador.El presidente ha dejado patente su afecto y/o su interés por Ciudad Juárez, por Chihuahua, la Sierra, hoy tiene la posibilidad única de demostrarlo asumiendo el liderazgo político del estado con obras e inversiones regateadas por los últimos gobiernos estatales y el presente.

