En medio de tamales, champurrado y recalentado arrancará el 2019 con noticias positivas y negativas para la mayoría de los fronterizos. Buenas noticias porque a partir del primer día del próximo año los habitantes de la frontera norte del país, pagarán el 8 por ciento de IVA en lugar del 16 que se estaba tributando. Además también el ISR tendrá una sensible disminución, del 30 al 20 por ciento, para la franja fronteriza. Con esto se pretende estar en mejores condiciones para competir con el vecino país.También a partir de enero, en la parte norte de México, se estará creando una zona franca a lo largo de los más de tres mil kilómetros que este país comparte con los Estados Unidos como frontera. La eliminación oficial del IVA en la gasolina en las fronteras también es un reciente anuncio que fue bien recibido por los juarenses. Lo ideal sería que con estas medidas se lograra recuperar esta zona tan importante para el país, ya que es una gran fuente de generación de impuestos, de empleos y de riqueza.Pero, desafortunadamente no todo es miel sobre hojuelas para los habitantes de esta región del país. Su posición de frontera ha puesto a Ciudad Juárez en aprietos en más de una ocasión. Sólo se debe recordar los graves problemas que la población juarense tuvo que enfrentar cuando ocurrieron los atentados del 9-11. Desde aquel delicado incidente el cruce en los puentes internacionales se ha vuelto sumamente complicado para los fronterizos. Las revisiones son cada vez más exhaustivas y por consecuencia el tiempo de los cruces internacionales ha aumentado considerablemente. En deterioro de la productividad y del medio ambiente de la región, esto debido a la excesiva contaminación originada por la enorme cantidad de vehículos que cruzan de una manera desesperadamente lenta esta frontera.Y el panorama se complica más, ya que se empieza a gestar una nueva amenaza para la zona. Ya que la radicalización de las políticas antiinmigrantes que surgen de los textos que todas las mañanas se publican en las redes desde la Oficina Oval o desde algún sanitario de la Casa Blanca, puede perjudicar seriamente a municipios fronterizos. En la nueva retórica del mandatario norteamericano se hace patente la intención del Gobierno federal para que centroamericanos que estén pidiendo asilo permanezcan fuera de ese país mientras se les responde favorablemente o no a su petición. Es decir, que mientras que se resuelve su situación, no podrán permanecer en Estados Unidos y tienen que esperar en México el tiempo que dure el proceso.Situación que a simple vista es sumamente complicada de resolver para las autoridades mexicanas, ya que es muy alto el número de centroamericanos que pudieran permanecer en México. Además jurídicamente tampoco es un trámite sencillo para las autoridades de este país. Desde luego que no hay Gobierno municipal, ni estatal que se encuentre preparado para dicha situación. De hecho la Federación tampoco estaba preparada para tal escenario. Y los resultados son evidentes. Tan sólo en el área de Tijuana en Baja California, se encuentra más de 10 mil refugiados, y la cifra crece desordenadamente. Pero también la lista de problemas que enfrentan las autoridades y los habitantes de aquella frontera es enorme. Ya no haya qué hacer la población tijuanense con el grave problema de las caravanas de centroamericanos y ahora tendrán posiblemente que atender a una cantidad mayor de refugiados. El caso de Tijuana es muy emblemático ya que el alcalde Juan Manuel Gastélum ha gritado a los cuatro vientos la falta de apoyo de las autoridades federales. Muchos centroamericanos se han salido de los albergues, o han sido detenidos por delinquir.En algunos casos el comportamiento de los refugiados no ha sido aceptable, parece más una exigencia que una humilde petición para el pueblo y autoridades de México. En Tijuana, las familias que viven aledañas a los centros de refugiados ya no saben qué hacer con tanta basura que éstos generan y con el descontrol que priva en las instalaciones. Hay una población flotante que ya se volvió un grave problema. Todo eso puede pasar en Ciudad Juárez en breve, si no se hace algo a tiempo. Así que tanto el alcalde independiente como el despreocupado gobernador del estado de Chihuahua deben tener bien prendidas las antenas. Porque se viene algo difícil de resolver, y Juárez ya tiene sus propios problemas como para recibir carga ajena. Hasta este momento se desconoce la cantidad de refugiados que pudieran ingresar por la frontera norte de México, pero sea cual fuere el número, sin duda representará un reto para Ciudad Juárez. Independientemente de todo, los juarenses se preparan para lo mejor en este 2019. Feliz Año.