Ciudad de México.- Súbitamente, en vísperas de Navidad, los sueños y ambiciones de una de las parejas políticas más poderosas de México se desvanecieron en un helicóptero. La gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, y su esposo, el exgobernador y coordinador de los senadores del PAN Rafael Moreno Valle, junto con otras tres personas, fallecieron cuando se dirigían en un vuelo de Puebla a la Ciudad de México. Alonso había sido gobernadora sólo 10 días.Los helicópteros son más peligrosos que los aviones, pero no tanto como se piensa. La Autoridad de Aviación Federal (FAA) de los Estados Unidos ha calculado que los accidentes con víctimas mortales en aviones son 0.84 por cada 100 mil horas de vuelo, la mayoría en aeronaves pequeñas, ya que los vuelos comerciales son extraordinariamente seguros. La misma FAA reporta 1.02 accidentes mortales por cada 100 mil horas de vuelo de helicóptero (cifras citadas por The Telegraph), apenas 21 por ciento más. En comparación, un motociclista tiene 29 veces más posibilidades de morir en un accidente que un automovilista (NHTSA).Dos políticos importantes, ambos panistas, fallecieron en los últimos años en accidentes de helicóptero. Ramón Martín Huerta, secretario de Seguridad Pública de Vicente Fox, murió el 21 de septiembre de 2005 al caer en un helicóptero Bell. El 11 de noviembre de 2011, en el sexenio de Felipe Calderón, el secretario de Gobernación Roberto Blake Mora pereció en un Super Puma de la Fuerza Aérea. A esto habría que añadir la muerte de Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación de Felipe Calderón, el 4 de noviembre de 2008 en un Learjet.El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó el 24 de diciembre en Twitter: "En lo personal, mi más profundo pésame a los familiares del senador Rafael Moreno Valle y de su esposa, la gobernadora de Puebla Martha Érika Alonso. Como autoridad, asumo el compromiso de investigar las causas; decir la verdad sobre lo sucedido y actuar en consecuencia". El mandatario había rechazado previamente reconocer el triunfo electoral de Alonso en Puebla, mientras que los legisladores de Morena impidieron que la gobernadora pudiera rendir protesta en el Congreso local. El expresidente Felipe Calderón tuiteó: "Sufrí la pérdida de amigos y colaborares en accidentes aéreos. Tras rigurosas investigaciones confirmamos que fueron accidentes. Pienso que lo de hoy fue también accidental. Para despejar dudas y suspicacias, inevitables por antecedentes, lo mejor es una investigación objetiva".No hay indicios de que la muerte de los Moreno Valle haya sido más que un accidente, pero en política se pagan caras las malas decisiones. Manuel Camacho Solís cuestionó persistentemente la candidatura presidencial del priista Luis Donaldo Colosio en 1994; por eso, cuando Colosio fue asesinado, la viuda, Diana Laura, y muchos seguidores del candidato culparon a Camacho. Ayer Héctor Larios, secretario general del PAN, señalaba que López Obrador se convirtió en el caso de Alonso en el primer presidente de la historia en no reconocer a un gobernador electo democráticamente. El diputado Gerardo Fernández Noroña comentó en Twitter: "Miren @RafaMorenoValle era terrible. Su mujer, @MarthaErikaA, su cómplice. Los combatí por lo que representaban y lamento que hayan perdido la vida en el accidente de hoy". Estas actitudes han nutrido el sospechosismo. Por lo pronto, Morena tendrá una nueva posibilidad de ganar el gobierno de Puebla.Las bolsas en Estados Unidos han sufrido sus caídas más importantes desde la crisis financiera de 2008. La guerra comercial y el cierre del Gobierno federal han sido factores importantes, pero Trump culpa al presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por haber subido las tasas de interés.

