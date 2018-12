Todo es culpa de...

En el año 2000, Vicente Fox ganó la elección presidencial, rompiendo la hegemonía que el PRI mantuvo en el Gobierno durante más de 70 años. Prometió un cambio, sin decir exactamente a qué se refería, ni cuándo podíamos esperarlo. Al final de su mandato, los apologistas de Fox responsabilizaron a todo mundo, menos al presidente de que las cosas en México siguieran igual. Estimo que hubo mejoras en muchas áreas de la administración pública, mas la idea que permeó es que Fox había sido “más de lo mismo”.Cuando César Duarte resulta electo gobernador en 2010, la gente aspiraba a que se mejoraran los índices de seguridad, que tenían al Estado convertido en un campo de batalla. En este rubro, los niveles de seguridad mejoraron durante su mandato, pero su Talón de Aquiles fue el tema de la deuda pública, misma que adjudicó a su antecesor, pero prácticamente hasta el final de su gobierno. Es decir, responsabilizó a su antecesor de ello.En el caso de Enrique Peña Nieto, llega al poder en gran medida por la ola de violencia que azotaba el país. Prometió que mejoraría la seguridad en México, y hoy que deja el poder, nos damos cuenta que las cosas, al menos en esa área, siguen igual que cuando tomó protesta. Igualmente, se responsabilizó a sus antecesores, y se dijo que la inercia criminal no podía vencerse en un sexenio.Cuando Héctor Murguía, Enrique Serrano y Armando Cabada tomaron protesta como alcaldes, también responsabilizaron a sus antecesores de heredarles problemas a sus administraciones (transporte semimasivo, Plan de Movilidad, Alumbrado Público).Javier Corral tomó protesta como gobernador del Estado en 2016. Corral edificó su proyecto político en señalar presuntos actos de corrupción de su antecesor, y especialmente, por señalar el tema de la deuda pública. Hoy, a más de dos años de haber protestado como gobernador, Corral sigue culpando a los fantasmas del pasado, al no poder pagar la nómina de empleados del Gobierno. Es irónico que ese sea el pretexto, pues de sobra conocía el manejo financiero de Chihuahua.Andrés Manuel López Obrador lleva 24 días en el poder. Evidentemente ya hay señalamientos responsabilizando a su predecesor de diversas acciones, y evidentemente, se esgrimen argumentos por sus feligreses “curándose en salud” de que las cosas no las puede cambiar un hombre, en un mes. Es curioso que lo diga, pues una de sus promesas era que México sería un paraíso a partir del 1 de diciembre.El común denominador de todos los ejemplos que acabo de mencionar, es que la clase gobernante avienta la pelotita de su responsabilidad política y administrativa a otros personajes, sin asumir y entender que el gobernar no es nada más recibir aplausos, sino también críticas por las gestiones gubernamentales.Todos estos ejemplos mencionados vienen a reflejar que los actores políticos, la mayoría de las ocasiones, adoptan un discurso en campaña, y otro en el Gobierno. No estoy diciendo que mientan deliberadamente; lo que estoy tratando de decir es que la tarea de gobernar no es sencilla, como muchas veces se cree, y que en ocasiones, puede criticarse el proceder del Gobierno en turno, creyendo que se tiene una solución más viable, aunque la mayoría de las veces no sea así. De ahí que muchas veces se haga una promesa, se incumpla, y se responsabilice al antecesor de la imposibilidad de llevarla a cabo. Ejemplos de esto son la educación gratuita de Corral, la seguridad de Peña, o la rebaja del precio de la gasolina de López Obrador. Al llegar al poder, estos actores se dieron cuenta que hay cosas que no pueden decretarse. El problema es que no fue eso lo que se dijo en campaña.Esperemos que el año que viene traiga a los actores políticos la madurez de asumir la responsabilidad de sus cargos, sin necesidad de voltear atrás a acusar a quienes les antecedieron. Si resultaron electos a un determinado puesto, es precisamente porque dijeron tener la solución a los problemas públicos. No vale endosar culpas.También esperemos que la ciudadanía sea más madura al momento de elegir y exigir a sus gobernantes. Se ha demostrado que el voto de enojo, o de castigo, no es necesariamente una decisión inteligente, pues no se lleva a cabo en función de propuestas o análisis; más bien entraña un deseo de venganza. Nada bueno pasa cuando tomamos decisiones viscerales.En esta época de reflexión, no me resta más que agradecerle a nuestros lectores su atención. ¡Feliz Navidad!