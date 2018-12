Ciudad de México.- El lapso que lleva la llamada Cuarta Transformación es una montaña rusa. El ambiente es tenso, difícil, incierto. Estamos polarizados. Chairos vs. fifís. “Nosotros los pobres” vs. “Ustedes los ricos”. Buenos y malos. Unos aprueban a López Obrador, haga lo que haga. Otros lo ven todo mal. No le conceden una.Son los días que conmovieron a México.Se han registrado decisiones controvertidas, incomprensibles, polémicas, como la cancelación del aeropuerto en Texcoco. Un costoso capricho.Pero también han provocado inconformidad los despidos masivos en el sector público, la derogación de la reforma educativa, las consultas amañadas, la aprobación de los superdelegados.El pleito con el Poder Judicial acaparó titulares. A muchos nos preocupó, más que los salarios de ministros, jueces y magistrados, la división de Poderes. El Judicial es el único que ha hecho contrapeso.Taibo II, el ministro carnal, la militarización de la seguridad pública, vía la Guardia Nacional, completan la pirámide de inconformidades.El gobierno va de prisa. Tiene más riesgos de tropezarse. Se multiplican las protestas por la decisión de echar, por lo menos, a dos mil personas en el SAT. El iceberg de la tragedia humana que se viene en el sector público por “austeridad republicana”.La tijera no sólo corta los privilegios de la “burocracia dorada”, a los “buenos para nada”, sino que también cercena los planes de los empleados de confianza, medios y menores, que han visto mermados sus ingresos. La baja en los salarios también les ha pegado durísimo.“Le has fallado al pueblo que confió en ti”, decía una de las mantas de los despedidos del SAT. En otra se leía: “¡Así no, Andrés Manuel!”.¿Y qué decir de los recortes al campo, a la cultura, al medio ambiente? Iban por las universidades públicas, pero ante la amenaza de movilización de los estudiantes, dieron marcha atrás.El Palacio de San Lázaro amaneció sitiado el viernes por 50 organizaciones de campesinos que reclaman les sean repuestos al campo los 20 mil millones que les fueron recortados en el presupuesto 2019. Allí, en el campo, seis de cada diez personas son pobres. Los campesinos fueron llevados hasta San Lázaro, entre otros, por el diputado, Ismael Hernández Deras, dirigente nacional de la Confederación Nacional Campesina (CNC), quien personalmente se ocupó de los candados para que algunos entraran.Los inconformes, antorchistas del PRI, no dejaron ni entrar ni salir a nadie durante horas. Los que estaban dentro quedaron secuestrados por varias horas.La diputada externa de Morena, Tatiana Clouthier, envió un SOS, vía Twitter. “No sé si para bien o para mal, estamos secuestrados en el Congreso. Lo que no está bien, y @SPCCDMX debería hacer algo, pues encadenaron puertas y es peligroso”, decía su mensaje.El peor error de la Cuarta Transformación, para muchos, ha sido la cancelación del NAIM. El argumento más sólido para abandonar la megaobra es la corrupción. Dicen que los terrenos aledaños eran botín de los especuladores. Compro barato, vendo carísimo. Pero si ésa era la razón, se les pudo haber expropiado, investigado, sancionado. Pero no había por qué cancelar una obra que para el futuro de México es indispensable.Ahora se va a deshacer lo que se hizo. Peor: se van a tirar a la basura 100 mil millones de pesos —la conservadora cifra es de Jiménez Espriú—, si no es que más.Lo ocurrido lo define bien Bloomberg en un artículo lleno de citas de expertos: “Es una victoria política de López Obrador, pero los mexicanos son los perdedores”.También hay noticias buenas, muy buenas: el aumento al salario mínimo en forma consensuada con empresarios y obreros: 16 por ciento a nivel nacional (a 102.68 pesos) y al doble en la frontera. Es la mejor.El combate a privilegios y abusos de los poderosos es de aplaudir. La atención a pobres y olvidados más. La eliminación de las pensiones a expresidentes es de aplaudir. La disciplina fiscal, también.Los gobernadores de oposición se organizan ante la sordera de Hacienda. Nomás no los recibe. Hay quejas por todos lados: el desplegado de la Asociación de los Gobernadores del PAN convocando al diálogo por el presupuesto. No quieren que se elimine el Ramo 23. Dicen que el gasto en los estados está orientado a los planes de AMLO y que dejan de lado necesidades locales.Los superdelegados les siguen haciendo ruido. Los consideran “incubadoras” de candidatos de Morena. Algunos hasta sienten pasos. “No nos hagan extrañar a Peña”, dijo el viernes Javier Corral, gobernador de Chihuahua.Más pronto cae un hablador que un cojo. Circuló en redes sociales un video, grabado en tiempos de Peña, en el que aparece Mario Delgado con un discurso denunciando “el año de Hidalgo”.Dice el coordinador de los diputados de Morena: “La corrupción y los negocios están desatados. El gobierno de Peña hasta los terrenos del Ejército quiere vender para un desarrollo comercial y habitacional de lujo”. Hablaba del terreno del campo militar 1F, cuya “urbanización” ahora es apoyada por AMLO para financiar las instalaciones de la polémica Guardia Nacional. ¡Gulp!