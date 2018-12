Despiden a ‘Luismirrey’ por acoso sexual

Sin clemencia los jefes del Tribunal Superior de Justicia con temas como el acoso laboral y sexual. Fue usada inclusive la fuerza policiaca para expulsar de sus instalaciones en la ciudad de Chihuahua por ese motivo a un alto funcionario que alcanzó el común apodo para los de su clase narcisista “Luismirrey”. (adjuntamos fotos en la versión digital, una de ellas inclusive entre amigotes del funcionario sin respeto alguno por los muebles de la institución).Apadrinado desde las alturas más insospechadas de Palacio de Gobierno –no hablamos necesariamente del despacho principal–, Marco Antonio Stoeve Molinar, se convirtió desde la Secretaría General en el terror de las mujeres por toda la Ciudad Judicial. Con buenos modos le hubiera ido mejor que a la de malas, coinciden quienes lo conocieron en aquel entorno.Hubo quejas una y muchas contra su conducta de franca agresión hacia las mujeres sobre las que ponía el ojo. En un martirio se convertía el horario laboral para ellas con el individuo persiguiéndolas siempre.Hasta que llegó a la presidencia del Poder Judicial Pablo Héctor González, empezó el final de Stove y otros acosadores tanto laborales como sexuales que andaban libres por pasillos, oficinas, baños, sótanos y azoteas del alto órgano jurisdiccional.Ahora nos queda clara la campaña intensiva y fast track implementada por don Pablo Héctor y sus principales colaboradores denominada “Prevención y Atención al Hostigamiento Sexual –bases para investigar y sancionar la violencia laboral–”. Fue desarrollada en la ciudad de Chihuahua y esta frontera. Acá reveló el 28 de noviembre que tenía registrados cuatros casos de acoso, uno de ellos en el Distrito Bravos.Una vez agotados los procesos de investigación correspondientes al caso Stove y comprobada su reprobable conducta, las áreas correspondientes del Tribunal decidieron expulsarlo de su trabajo no sin antes enfrentar una importante resistencia del propio aludido que nunca creyó en la fuerza de quienes lo estaban despidiendo.Estaba acostumbrado a salirse siempre con la suya escudado por gente más poderosa que la gente que dirigía antes el Tribunal de Justicia.Hace unos cuantos días terminó la pesadilla para las mujeres del Poder Judicial. Fue el mejor regalo navideño que pudieron recibir en esta temporada.***Horas más, horas menos y se dan un topón dos fieros enemigos personales y políticos que antes formaron parte del mismo cerrado equipo, el gobernador Javier Corral Jurado y el senador por Morena, Cruz Pérez Cuéllar.El mandatario de origen panista anduvo el domingo en el Hospital Infantil de la ciudad de Chihuahua repartiendo algo de juguetes y cobijas a niños y sus familiares que estuvieron en esos momentos o permanecen en dicho nosocomio.Horas antes hizo lo propio el senador moreno. Estuvo en el Infantil y también dio un recorrido con el mismo propósito por el Hospital General. Aparte de los juguetes llevó algo de alimentos en el segundo caso.La Navidad es ocasión ciertamente de generosidad y desprendimiento; de altruismo y solidaridad, pero en los casos de ambos lleva implícito el interés político.Corral busca desesperadamente puntos que abonen a su caída imagen como gobernador para pensar en la búsqueda de otros espacios. Trae los talones en la nuca junto con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, jalando algo de reflectores nacionales. No pudo hacer alianza ni con los gobernadores panistas, ahora lo intenta con el de Movimiento Ciudadano... o independiente.Pérez Cuéllar apenas ganó la senaduría y emprendió su campaña por la gubernatura 2021. Así que su ánimo filantrópico en los hospitales no tiene otro objetivo más que ese.Tanto el panista como el de Morena mantienen una rivalidad que supera ya la década. Para Corral sería mejor perdonar a César Duarte que entregar el mando a Pérez Cuéllar.No hay que perder de vista sus encuentros... y desencuentros. Chihuahua está en medio.***A pesar de que la elección para dirigente municipal del PAN en Juárez se realizó el pasado domingo 16 de diciembre, y que en ese mismo acto rindió la protesta respectiva el ganador Joob Quintín Flores, inexplicablemente será hasta la primera semana de enero cuando, en realidad, tome posesión de las instalaciones del partido.Quizá por el período vacacional, quizá por acuerdos no informados o quizá porque tienen mucho que arreglar antes de entregar la casa –quienes hoy la tienen–, es que se dio esta especie de laguna o limbo entre una administración y otra. Pero no pensemos mal cuando hablamos de arreglar la casa, nos referimos a limpiar, acomodar, poner bonito el lugar, sólo eso.Entrando el 2019, Joob tendrá que hacer valer su calidad de presidente del partido en esta frontera, lo que no parece una tarea sencilla ni cómoda, sobre todo cuando carece de las simpatías y respaldo de Palacio, menos es bien visto por la poderosa vicegobernadora hermana del primer panista del estado.El nuevo dirigente blanquiazul pretende hacer varios cambios en las vetustas y descuidadas instalaciones del partido. Concentrará toda la actividad y oficinas en la primera planta del edificio de la 5 de Mayo y 16 de Septiembre, para obtener un ahorro significativo en el pago de recibos, así como para facilitar la operación diaria del mismo.También, el recién electo dirigente deberá empezar a tomar decisiones duras, firmes, como por ejemplo ratificar o modificar el nombramiento de coordinador de regidores en el Cabildo, que actualmente recae en Enrique Torres Valadez, consentido de la vice. Con esa y otras decisiones similares, Joob Quintín debe empezar a dejar claro quién tiene el mando. La pregunta es ¿se lo permitirán los poderes fácticos al interior del partido?***Falleció y que en paz descanse en la ciudad de Chihuahua Jorge Mazpúlez Pérez, un catedrático tan reconocido como admirado y temido, laureado en escuela pública pero también privada, funcionario público de la polémica oficina de Gobernación durante muchos años (reguladora de alcoholes, antros e inconfesables congales). Al final de su vida notario de modestísima rutina y genio endemoniado “contra la mediocridad”.Referente en el mundo de la abogacía y los hombres y mujeres notarios, hasta luego a don Lic...

