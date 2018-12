Ciudad de México.- ¿Quiénes fueron los primeros que vieron al Niño Dios después de María y José? No fueron los ángeles ni los pastores, es decir las personas del Cielo y de la Tierra. Fueron la mula y el buey, es decir las bestezuelas de Nuestro Señor. El segundo aliento que recibió Jesús después del soplo del Espíritu fue el vaho con que el buey y la mulita del pesebre le dieron su calor. En eso veo un profundo simbolismo: a través de aquellas dos humildísimas criaturas animales todo el universo de lo creado, toda la obra de la divinidad, estuvo en el portal de Belén. Esos dos seres representaban a todos los seres y las cosas habidos desde el principio de todos los tiempos. Creyentes y no creyentes están de acuerdo en algo: las criaturas animales llegaron al mundo antes que los hombres. Lo dicen lo mismo Darwin que la Biblia. En esta segunda creación -eso es la Navidad; una nueva creación, un nuevo principio de las cosas- también los animales antecedieron a los humanos. Por ellos se junta el Génesis, libro primero del Antiguo Testamento, con los Evangelios, primeros libros del Nuevo. Los animales llegaron antes que las criaturas humanas al jardín del Edén. También la mula y el buey estuvieron antes que los pastores y los reyes en el pesebre donde nació Jesús. Con la presencia de esos animalitos se cierra el perfecto círculo de lo anunciado. Ellos hacen que se cumplan las profecías y dan unidad al mensaje de salvación que empieza con la pérdida del Paraíso y culmina en la noche de Belén, principio de la Redención. Por eso en ningún nacimiento -belenes se llaman en España- deben faltar el buey y la mulita. Tienen la misma importancia que los pastores y los ángeles. También ellos son protagonistas de la Navidad. Desde luego esto de los animalitos es cosa de la tradición. También lo son los Reyes Magos con la leyenda de sus nombres y de sus regalos: el oro, el incienso, la mirra. Pero la tradición llega a tener fuerza canónica cuando todo el pueblo de Dios la ha hecho suya. Desde que San Francisco de Asís instituyó la costumbre de los belenes o nacimientos ya aparecieron la mula y el buey como personajes de primer orden en la representación. Desde entonces son figuras obligadas de la Navidad. Hagamos este día la entrañable recordación de estas dos humildísimas criaturas que acompañaron a Jesús, María y José en la maravillosa noche de Belén. No era poca compañía esa de los animalitos del portal. Ya ellos estaban junto al pesebre cuando llegaron ahí el carpintero y su esposa. También ya todos los animales y las cosas estaban en el Edén cuando llegaron a él Adán y Eva. Eso debería hacer que los hombres fuéramos más humildes: somos recién llegados a esta tierra; la ocupamos después de sus primeros moradores. Somos invitados en casa ajena. También a la Navidad llegamos en segundo lugar. Este día celebremos con gozo el gozoso misterio de la Encarnación por el cual Dios se hizo hombre para compartir con nosotros nuestra humanidad y acercarnos por medio de Jesús a lo divino. Sintamos el júbilo -y el dolor presentido- de María, la madre, y admiremos a José, el carpintero, el padre adoptivo que quizá nunca comprendió el misterio, pero que se rindió a él y creyó lo que sus sueños le dijeron. Alguna vez dudó -era humano como nosotros-, pero al final admitió el prodigo: había en él la luz de lo divino. También en nosotros brilla esa misma luz. Al mirar con los ojos del cuerpo y los del alma a Jesús, José y María en las figuras del nacimiento no olvidemos a los animalitos, a la mula y el buey que la milenaria tradición coloca junto a ellos. Olvidarlos es olvidarnos de lo creado, y no entender que el acontecimiento de Belén fue una segunda Creación. FIN.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.